"Εθνικός Τελικός JA Start Up 2022: Οι δέκα ιδέες που διακρίθηκαν"

Ο Φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας "JA Start Up" διεξάγεται για 8η συνεχή χρονιά από το Junior Achievement Greece και βρίσκεται πια στην τελική του ευθεία για την μεγάλη ημέρα του τελικού. Η συμμετοχή των ομάδων ήταν αξιοσημείωτη και φέτος. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες συμμετείχαν κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου της ακαδημαϊκής χρονιάς σε μία μοναδική εμπειρία που τους/τις βοήθησε να κατανοήσουν όλα τα βήματα δημιουργίας μιας επιχείρησης αλλά και να διεκδικήσουν διακρίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Εθνικός Τελικός του προγράμματος "JA Start Up" θα διεξαχθεί την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

Το πρόγραμμα:

To "JA Start Up" είναι ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα/διαγωνισμός του JA Europe που υλοποιείται ταυτόχρονα σε 300 Πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη με τη συμμετοχή 15.000 φοιτητών. Δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές και φοιτήτριες από 18 έως 30 ετών να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα και τους βοηθάει να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς και δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Ουσιαστικά, φοιτητές δημιουργούν ομάδες και για διάστημα τριών μηνών εργάζονται πάνω στην ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας, έχοντας υποστήριξη από καθηγητές και μέντορες.

Οι δέκα ομάδες που συμμετέχουν στον τελικό του προγράμματος "JA Start Up":

1. 3Deal: Η ιδέα αφορά ένα market place ειδικά διαμορφωμένο ώστε να γεφυρώσει την επικοινωνία των σχεδιαστών και παραγωγών 3D προϊόντων με την αγορά των επιχειρήσεων και των μεμονωμένων πελατών που έχουν ανάγκη να φτιάξουν tailor made προϊόντα.

2. BINTER: Το BINTER έχει στόχο να αποτελέσει το λειτουργικότερο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων στις νησιωτικές περιοχές, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των συσκευασιών σε αυτές.

3. BRUISE DOWN: To BRUISE DOWN είναι μία εφαρμογή που επικεντρώνεται στην δημιουργία μίας ψηφιακής κοινότητας και της συσπείρωσής της γύρω από τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

4. CollarDoc: Όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων σκυλιών επιθυμούν να γνωρίζουν την υγεία των τετράποδων φίλων τους. Αυτό όμως δεν είναι πάντα εφικτό, διότι δεν διαθέτουν φωνή. Σε αυτό το πρόβλημα δίνει λύση το CollarDoc που πρόκειται για ένα έξυπνο κολάρο για σκυλιά, το οποίο μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με καρδιακούς παλμούς, θερμοκρασία του σκύλου, ταχύτητα αναπνοής, θερμοκρασία και υγρασία του χώρου, κ.α.

5. Drug n Drop: Το drug n drop αποτελεί ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης κοντόληκτων και μη χρησιμοποιούμενων φαρμάκων, το οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα, σχετικά με τα φαρμακευτικά απόβλητα οργανισμών, βοηθώντας τους να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση των φαρμάκων τους.

6. Electricity Friends: Η electricity friends ιδρύθηκε με σκοπό την παραγωγή ρεύματος, μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, και την προμήθεια αυτού τόσο στην ΔΕΗ, όσο και σε ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.

7. Hydrop: Μια έξυπνη συσκευή που θα εγκαθίσταται σε σωλήνες ύδρευσης, προκειμένου να εντοπίζει βλάβες μέσω του ελέγχου της πίεσης του νερού και να ειδοποιεί τους αντίστοιχους υπευθύνους. Παράλληλα, θα ελέγχει τη θερμοκρασία του νερού προκειμένου να ενημερώνει σε περιπτώσεις ακραίων θερμοκρασιών του νερού.

8. Meliora: Η "meliora" είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα – κοινωνικό δίκτυο που θα προσφέρει στα μέλη της φοιτητικής κοινότητας δικτύωση, καθώς και πληθώρα εργαλείων που βοηθούν στη μελέτη και τη διασπορά της γνώσης.

9. NapeaZZZ: Το napeaZZZ είναι μία έξυπνη συσκευή που ενσωματώνεται μέσα στο μαξιλάρι και παρακολουθεί την ποιότητα του ύπνου του μωρού. Η συσκευή μέσα από σένσορες ελέγχει κινήσεις, ήχους, θερμοκρασία και υγρασία και ενημερώνει τους γονείς ή τους υπεύθυνους φροντίδας όταν οι μετρήσεις δεν είναι φυσιολογικές.

10. Project VG: Το όραμα είναι ένα online περιβάλλον που θα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές λυκείου και τους φοιτητές να γνωρίσουν το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν στο μέλλον, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους υπηρεσίες όπως το online mentoring, digital material (video), visits, internship.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τους:

- Αιμίλιος Κυριάκου, Citi Country Officer Greece, Cyprus & Malta

- Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Managing Director at ManpowerGroup Greece

- Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Chief Sustainability Officer, TITAN CEMENT GROUP

- Γεώργιος Μητρόπουλος, Head of Business Development, Greece & Southeast Europe, EY

- Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Regional Director West. Balkans & Caucasus, Chipita

Συνεχίζοντας την προσπάθεια να προσφέρουμε διαρκή υποστήριξη αλλά και ουσιαστική έμπνευση στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα "JA Start Up" φέτος προσκαλέσαμε για την κεντρική ομιλία στο πλαίσιο του τελικού του προγράμματος, το Χρήστο Σπαθαράκη, ιδρυτή και CEO της Ferry Hopper, που αποτελεί μία από τις πιο πετυχημένες start up εταιρείες στην Ελλάδα. Παράλληλα το παρόν θα δώσει και η νικήτρια ομάδα του περσινού τελικού, η Swim.me.

Η σημαντική διάκριση του 2021

Την κορυφή της Ευρώπης κατέκτησε η Eλληνική φοιτητική start-up Swim.me, η οποία κέρδισε το πρώτο βραβείο στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Φοιτητικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας JA Europe Enterprise Challenge 2021 με το "έξυπνο" σκουφάκι πισίνας για άτομα με προβλήματα όρασης.

Τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της "Swim.me" που κατέκτησαν το "χρυσό μετάλλιο" στην Ευρώπη, συνεχάρη ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.