4th NPL Summit: "The Future of the Greek NPL Market"

Την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην ελληνική αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι επιπτώσεις της μετά-πανδημικής εποχής, η ουκρανική κρίση και η μείωση της κρατικής βοήθειας, ανέλυσαν οι διακεκριμένοι ομιλητές που συμμετείχαν στο 4th NPL Summit, με τίτλο "The Future of the Greek NPL Market”.

Δεδομένων των συνθηκών, το φετινό συνέδριο εστίασε στις προκλήσεις που έρχονται, στη δυναμική της δημιουργίας μιας ισχυρής δευτερογενούς αγοράς κόκκινων δανείων και στους νέους μηχανισμούς που απαιτούνται για την διαχείρισή τους και την εξυγίανση των επιχειρήσεων.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας ανέλυσε το τοπίο γύρω από τα κόκκινα δάνεια και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για μείωσή τους, τονίζοντας ότι στόχος παραμένει η επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας το 2023. Αναφερόμενος στην πρόοδο που έχει σημειωθεί, ανέφερε ότι καταγράφεται μείωση των κόκκινων δανείων στα 18,4 δισ. ευρώ, καθώς ο όγκος των δανείων από τα 107 δισ., έπεσε στα 75 δισ. ευρώ το 2019 και σε λιγότερο από 20 δισ., στα τέλη του 2021. Ο ίδιος επεσήμανε ότι στην τρέχουσα συγκυρία, όπου σημειώνεται ένταση πληθωριστικών πιέσεων και παρατηρείται στροφή των κεντρικών τραπεζών προς μία πιο συσταλτική στρατηγική, βασικός στόχος είναι ο περιορισμός των δυσμενών συνθηκών, με μία σειρά από δράσεις μείωσης των κινδύνων.

H Υποδιοικήτρια της Τράπεζας την Ελλάδος, κα. Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, χαρακτήρισε την τρέχουσα περίοδο, ως μία συγκυρία με προκλήσεις και αβεβαιότητα. "Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος ανέκαμπτε, αλλά εξωγενείς παράγοντες, όπως η εισβολή της Ρωσίας, συνέβαλε στην αύξηση των πιέσεων και σε στασιμοπληθωρισμό, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα περιβάλλον με περίπλοκα χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή το εγχώριο τραπεζικό σύστημα κατόρθωσε να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την ποιότητα του ενεργητικού του. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 82,8%. Ο δείκτης βέβαια των NPLs είναι ιδιαίτερα υψηλός", τόνισε. "Στόχος επίσης παραμένει η εύρυθμη λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς. Συγκεκριμένα, στην

ελληνική δευτερογενή αγορά ΜΕΔ δραστηριοποιούνται 23 Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, οι οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο κλάδος εμφανίζει σημαντική συγκέντρωση με μόλις τις 3 από αυτές να κατέχουν περίπου 80% του μεριδίου της αγοράς, με βάση τη συνολική αξία των υπό διαχείριση ανοιγμάτων [123 δισ. ευρώ τέλος 2021]", επεσήμανε η κα. Παπακωνσταντίνου.

Η κα. Mαριαλένα Αθανασοπούλου, Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, τόνισε στην ομιλία της ότι βρισκόμαστε σε μία καλή κατάσταση σε σύγκριση με τα περασμένα χρόνια, χάρις στη συντονισμένη προσπάθεια όλων των φορέων. "Τα NPLs έχουν μειωθεί, το τραπεζικό σύστημα έχει ενδυναμωθεί, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη προσπάθειες. Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να εφαρμοστεί και να δούμε τα αποτελέσματα. Δεν είναι εύκολο να προσπαθήσεις να συστήσεις έναν εξωδικαστικό μηχανισμό με βάσεις δεδομένων, διαφόρων φορέων και προσωπικών στοιχείων δανειολήπτη. Έγινε όμως πραγματικότητα. Αρχίζει και δίνει αποτελέσματα. Η λύση του προβλήματος είναι αναγκαία για όλους. Υπάρχει το απαραίτητο εργαλείο. Είναι σημαντικό να δούμε τις πρώτες ρυθμίσεις και ότι θα δίδονται βιώσιμες λύσεις από τον αλγόριθμο", συμπλήρωσε η κα. Αθανασοπούλου.

Ο κ. Τάσος Πανούσης, Διευθύνων Σύμβουλος, doValue Greece & Πρόεδρος Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια & Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ), ανέφερε ότι "Πριν από 5 χρόνια τα μισά δάνεια στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών δεν εξυπηρετούνταν, ενώ το 2021, αυτά περιορίστηκαν κάτω από τα 19 δισ. ευρώ. Λίγοι πίστευαν ότι θα ήταν εφικτή μια τέτοια πρόοδος. Ωστόσο, τα προβληματικά δάνεια που φεύγουν από τις τράπεζες δεν εξαφανίζονται, παραμένουν στην οικονομία. Τα νοικοκυριά συνεχίζουν να έχουν οφειλές όπως και οι επιχειρήσεις, και όσοι βαρύνονται βρίσκονται εκτός τραπεζικού συστήματος. Αυτό αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη της οικονομίας. Ο ρόλος μας ως servicers είναι να λειτουργήσουμε ως καταλύτης στο ζήτημα των προβληματικών δανείων για να λυθεί το πρόβλημα από την ρίζα". Παράλληλα επεσήμανε: "Η εξεύρεση βιώσιμης λύσης είναι πρωταρχικής σημασίας. Ρυθμίσαμε περισσότερα από 160.000 δάνεια με αξία πάνω από 5,5 δισ. ευρώ. Οι λύσεις περιελάμβαναν και άφεση χρέους. Προχωρήσαμε σε χιλιάδες ρυθμίσεις, αν ο δανειολήπτης μπορούσε να ανταποκριθεί με βιώσιμο τρόπο".

Θεσμικό χαιρετισμό απηύθυνε o κ. Άγγελος Αγγελίδης, πρόεδρος του Δ.Σ. της Melfin Α.Ε. & EDS Α.Ε. και πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιρειών Ενημέρωσης και Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔΑ), αναφέροντας ότι πλέον υπάρχει ένα σαφέστατο, πιο έμπειρο οικοσύστημα διαχείρισης των NPL, ένα οικοσύστημα που "αυξάνει το επενδυτικό ενδιαφέρον". Ο ίδιος ανέφερε ότι "οι

εταιρείες ΕΣΕΔΑ απασχολούν σήμερα 1.000 καλά καταρτισμένους υπαλλήλους. Επικοινωνούμε με τους δανειολήπτες και βρίσκουμε έπειτα από επεξεργασία όλων των δεδομένων λύσεις συμβατές με την δυναμική δανειοληπτών. Στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης της ΕΣΕΔΑ, ασχολούμαστε με ρυθμιστικά θέματα, ζητήματα δευτερογενούς αγοράς, passporting για τους servicers".

Ο κ. Γιώργος Παυλάτος, Co-Founder & Senior Partner, OCTANE Management Consultants στην ομιλία του με τίτλο "An Overview of the Greek NPL Market”, ανέφερε ότι όλα τα ιδρύματα έχουν μειώσει σημαντικά το NPE Ratio, θέτοντας ως στόχο μονοψήφια ποσοστά. Παρουσιάζοντας την εικόνα των στεγαστικών δανείων, ανέφερε ότι τα e-auctions έχουν επανέλθει και για το 2022 στόχος είναι οι 40.000 πλειστηριασμοί, ενώ κατά τον ίδιο, με ενδιαφέρον αναμένεται η διαμόρφωση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, ως μια νέα λύση στο ζήτημα των στεγαστικών. Κατά τον κ. Παυλάτο, η σχετική Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ κατέδειξε ότι η πλειονότητα των δανείων που διαχειρίζονται οι servicers είναι επιχειρηματικά δάνεια. Από το σύνολο των δανείων το 84% αφορά non performing και το 16% performing loans.

Στο Panel I: "Greek NPL Market: The servicers’ perspective” με συντονιστή τον δημοσιογράφο Χρ. Κώνστα συμμετείχαν οι: Δρ Παναγιώτης Αλεξάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Εκτελεστικό Μέλος | Θέα Άρτεμις Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Cepal Group, Αλεξάνδρα Φατσέα, Γενική Διευθύντρια Λιανικής, SB & AGRI Recovery, Intrum Hellas, Νίκος Βαρδαραμάτος, Διευθύνων Σύμβουλος, Quant Master Servicer.

Ο Δρ. Παναγιώτης Αλεξάκης τόνισε: "Θα εισέλθουν και νέα επενδυτικά κεφάλαια, μέσα από τις εξυγιάνσεις. Όπως στο πρώτο κύμα έτσι και τώρα θα εισρέουν κεφάλαια σε μία πιο ώριμη αγορά. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα εμφανιστούν και νέοι παίκτες. Οι servicers ήρθαν για να μείνουν και επιτελούν σημαντικό έργο. Οι τράπεζες εφαρμόζουν την σωστή στρατηγική πάνω στις χορηγήσεις, διεξάγουν ελέγχους και διευκολύνουν τον ρόλο της κεντρικής τράπεζας. Η χώρα μας έχει επενδυτικό κενό 130 δισ. ευρώ".

Ο κ. Αθανασόπουλος, CEPAL GROUP, τόνισε ότι όλοι πρέπει να συνειδηποιήσουν ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι ένα πρωτοπόρο και φιλόδοξο πλαίσιο. "Φτιάξαμε κάτι που δεν υπάρχει, μια πλατφόρμα που το σύνολο του συστήματος δίνει λύσεις. Υπήρξε ενδιαφέρον από τον κόσμο και τώρα εισερχόμαστε σε μια ομαλότητα για να δούμε τα πλήρη αποτελέσματα. Αποτελεί όπλο στη διαχείριση των δανείων. Ως CEPAL

διαχειριστήκαμε 4 συναλλαγές του ΗΡΑΚΛΗ και είμαστε σε θέση να πούμε ότι το 2021 κλείσαμε όλες τις τιτλοποιήσεις. Η πρώτη φάση του προγράμματος είναι απόλυτα επιτυχημένη καθώς δημιούργησε και επενδυτικό ενδιαφέρον, όμως θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η συνεχιζόμενη κρίση θα επηρεάσει τις τιτλοποιήσεις".

Η κα. Αλεξάνδρα Φατσέα τόνισε: "Σκεπτόμαστε με το αισιόδοξο σενάριο, λειτουργούμε με βάση το baseline. Η Intrum δεν βλέπει κάτι δυσοίωνο προς ώρας, και μέχρι στιγμής οι οποίοι προβληματισμοί δεν μεταφράζονται για κάτι επικίνδυνο. Λειτουργούμε τους τρεις πυλώνες: Εξυγίανση, εξωδικαστικό μηχανισμό και τον κλάδο πτώχευσης. Οι servicers και οι τράπεζες έχουν άριστη συνεργασία. Ως Intrum διαχειριστήκαμε 6 τιτλοποιήσεις το 2021 και για το 2022 η πορεία θα είναι αντίστοιχη. Βλέπουμε επενδυτές, διαφορετικών προτεραιοτήτων και αυτό κάνει όλο το σχήμα πιο ενδιαφέρον για εμάς".

Ο κ. Νίκος Βαρδαραμάτος σημείωσε ότι "Yπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για την δευτερογενή αγορά, θα αναπτυχθεί, θα εισέλθουν νέοι επενδυτές. Ο οικονομικός κύκλος φέρνει ανάλογο κίνητρο για επενδυτικό ενδιαφέρον. Η διεύρυνση και το βάθος στην αγορά αποτελεί φυσική εξέλιξη της διαχείρισης των δανείων. Η εξέλιξη θα ναι πολύ μεγάλη, θα δούμε διαφορετικούς επενδυτές, οι servicers θα προσαρμόσουν την στρατηγική τους". Ο ίδιος ανέφερε ότι οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και απομένει να δούμε αν η εισπραξιμότητα και η προσπάθεια ρύθμισης συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό η θα αυξηθεί, αναλογιζόμενοι πάντα τις εξωγενείς συνθήκες (κρίση, ενέργεια, πόλεμος).

Στο 2ο panel του 4th NPL Summit με θέμα "Real Estate Opportunities”, συμμετείχαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γεωργιάκος, γενικός διευθυντής, Intrum Hellas REO Solutions, Aργύρης Καραγιανόπουλος, Business & Real Estate Advisor, Γιώργος Μαντζαβινάτος, Chief Executive Officer, QRES, Λίλα Πατεράκη, Chief Real Estate Services Officer, doValue Greece, Στέφανος Βλαστός, Chief Executive Officer, Executive Member of the Board of Directors of Hellenic Public Properties Company (HPPC) S.A.

Ο κ. Γεωργιάκος ανέφερε ότι οι τράπεζες έχουν τώρα αυξήσει την ρευστότητα, και πέραν των ιδιωτών και οργανισμών υπάρχει ζήτηση και από funds που θέλουν να αγοράσουν χαρτοφυλάκια με οικιστικά ακίνητα. Το 2021 η άνοδος στα οικιστικά ακίνητα σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάκο ήταν γύρω στο 7%. Οι REO κατά τον κ. Γεωργιάκο βοηθούν στην ολοκλήρωση του σχεδίου ΗΡΑΚΛΗΣ. "Προσπαθούμε μέσα από αυτό να τρεξουμε προγράμματα πλειστηριασμών, να ωριμάσουμε ακίνητα και να τα θέσουμε ξανά προς πώληση, να φέρουμε τρίτους να αγοράσουν ακίνητα μέσω πλειστηριασμών”.

Σε ερώτηση σχετικά με τους κλάδους που διαφαίνεται να προσελκύουν περισσότερο ενδιαφέρον, αναφέρθηκε στα οικιστικά ακίνητα και την τουριστική κατοικία. "Υπάρχει έδαφος για ανάπτυξη του Medical Tourism, κέντρων retirement homes” είπε χαρακτηριστικά, ενώ ένας άλλος κλάδος που γνωρίζει άνθιση είναι τα logistics αλλά και τα ξενοδοχεία.

Ο κ. Καραγιανόπουλος, επανέφερε το ζήτημα της πανδημίας, λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναπτύχθηκαν νέοι τύποι ακινήτων που έχουν αποφέρει υψηλές αποδόσεις, ενώ απομειώθηκαν άλλοι. "Στη χώρα μας το εμπορικό ακίνητο προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές επενδυτικές ευκαιρίες, ωστόσο κατά την τελευταία 7ετία τα ακίνητα αυτά μειώθηκαν” δήλωσε. Ο κ. Καραγιαννόπουλος επεσήμανε το ζήτημα της νομοθεσίας, χαρακτηρίζοντάς την "απαρχαιωμένη” καθώς "δεν συνάδει με την γρήγορη πρόοδο της οικονομίας στο σύνολό της”. Έθεσε ως παράδειγμα το ζήτημα της πολυιδιοκτησίας, η οποία "κρατά ομήρους πάρα πολλούς χώρους στην Αθήνα, παραμένοντας ανεκμετάλλευτοι”.

Ο κ. Μαντζαβινάτος, ανέφερε αρχικά ότι στη διαχείρηση της QRES υπάρχει ένα χαρτοφυλάκιο άνω των 500 εκατ. ευρώ και στο τέλος του χρόνου εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε άνω του 1 δισ. και έδωσε έμφαση στο μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν ξένοι επενδυτές αλλά και ελληνικοί όμιλοι που στρέφονται παραδοσιακά στον χώρο των ακινήτων. "Ξενοδοχεία, εμπορικά ακίνητα, ακίνητα πράσινης ανάπτυξης γίνονται ανάρπαστα. Υπάρχει η αισιοδοξία ότι η ελληνική αγορά βρίσκεται σε μια περίοδο που θα σημειωθεί απορρόφηση και μια μικρή αύξηση τιμών. Θα αλλάξει το investment grade

στην Ελλάδα. Θα δούμε τις δικές μας αποδόσεις να είναι κατά τι υψηλότερα από ό,τι στο εξωτερικό και το επενδυτικό ενδιαφέρον θα επιστρέψει στην ελληνική αγορά”, ανέφερε. Ωστόσο, για να καταστεί πιο εύκολη και γρήγορη η απορρόφηση, κατά τον κ. Μαντζαβινάτο, θα πρέπει να αποφευχθούν η γραφειοκρατία, τα εμπόδια που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία επένδυσης και να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες.

Η κα Πατεράκη, διέκρινε μεγάλες αλλαγές στην αγορά πλειστηριασμών, ιδιαίτερα μετά την καθιέρωση του e-auction που καθιστά "πιο αδιάβλητη τη διαδικασία χωρίς να κοινοποιηθεί ποιος συμμετέχει και ποιος τελικά κερδίζει. Τα τελευταία χρόνια με τη νομοθεσία γίνεται πιο διαφανές, πιο κατανοητό τι είναι ένα ακίνητο πλειστηριασμού. Ακόμα και ακίνητα με μεγάλες παραβάσεις, μπορούν πλέον να νομιμοποιηθούν ανεξάρτητα από το ύψος των παραβάσεων. Έτσι τα ακίνητα αυτά είναι πλέον πιο προσιτά στον καταναλωτή”. Όπως είπε, "όσο οι servicers γίνονται πιο ενεργοί και όσο αυξάνονται τα προϊόντα τους, τόσο περισσότερες λύσεις βρίσκουν οι δανειολήπτες και τελικά καταφέρνουν να πρασινίσουν περισσότερα δάνεια".

O κ. Βλαστός, ανέφερε ότι η ΕΤΑΔ έχει αλλάξει άρδην από το 2017 κι έπειτα. "Ουσιαστικά πρόκειται για 4 εταιρείες που συγχωνεύτηκαν εν μία νυκτί”. Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η ωρίμανση και η διαχείριση της αίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου. "Φορτώθηκε η ΕΤΑΔ μια ληθώρα χιλιάδων ακινήτων. Μονόδρομος για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου μας ήταν η ψηφιοποίηση του αρχείου και η ψηφιακή μετάβαση της εταιρείας, κάτι που ξεκινήσαμε το 2020 με την προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού” είπε. Σύμφωνα με τον κ. Βλαστό "Βασικός μας ρόλος είναι να λειτουργήσουμε ως καταλύτης, βρίσκοντας λύσεις ώστε να προσελκύσουμε και να πετύχουμς τις καλύτερες επενδύσεις”.

Ο κ. Ηλίας Ξηρουχάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ανέφερε στην παρουσίασή του, ότι η επιτυχία του προγράμματος Ηρακλής για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι αδιαμφισβήτητη και μπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω εξυγίανση των ισολογισμών τους, μαζί με τις σημαντικές βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο διαχείρισης των ΜΕΑ και τα υπόλοιπα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στο τραπεζικό σύστημα για το σκοπό αυτό. Ειδικότερα, επεσήμανε ότι "μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί από τις 4 συστημικές τράπεζες, τιτλοποιήσεις με ακαθάριστη λογιστική αξία, περίπου €48 δισ. που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Ηρακλής Ι & ΙΙ και αναμένουμε κάποιες ακόμη να ολοκληρωθούν μέσα στο 2022". Πρόσθετοι βασικοί μοχλοί για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ΜΕΑ αναμένεται να είναι μεταξύ άλλων, η απρόσκοπτη υποβολή αιτήσεων στον Εξωδικαστικό μηχανισμό για την αναδιάρθρωση του χρέους των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων, η ίδρυση δημόσιου γραφείου πιστώσεων (Credit Bureau) και το Sale & lease back για τους ευάλωτους οφειλέτες.

Στο Panel III του 4th NPL Summit, με τίτλο "Investing in the Greek NPL Market. Securitization of NPLs”, η κα. Ειρήνη Μαραγκουδάκη, Designated Executive Officer της Attica Bank, ανέφερε ότι έχουμε μπει σε μία νέα φάση τιτλοποιήσεων, στην οποία έχουν οδηγήσει οι δράσεις των προγραμμάτων Ηρακλή Ι και ΙΙ, σε συνδυασμό με τα νέα προγράμματα επιχειρηματικής εξυγίανσης. Η ίδια εκτίμησε ότι ο πληθωρισμός μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της αξίας των εξασφαλίσεων, που μπορεί να επιφέρει καθυστέρηση πωλήσεων ή προβλήματα ρευστότητας, καθώς κάποια περισουσιακά στοιχεία είναι πολύ δύσκολο να εκποιηθούν σε μια τέτοια περίοδο. "Σίγουρα όπως σε κάθε πρόβλημα υπάρχουν ευκαιρίες, αλλά υπάρχουν και προβλήματα που πρέπει να λυθούν, καθώς η άνοδος του πληθωρισμού δημιουργεί πιέσεις στα collaterals”, επεσήμανε.

Ο κ. Σεραφείμ Σωτηριάδης, Managing Partner, Serafim Sotiriadis and Associates Law firm, ανέφερε ότι βρισκόμαστε σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον, κατά το οποίο 100 δισ. ευρώ σε δάνεια έχουν αλλάξει χέρια και έχουν περάσει στους επενδυτές. Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι διαδικασίες στον θεσμό της εξυγίανσης συρρικνώνονται, ενώ τα αποτελέσματα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού παραμένουν απογοητευτικά. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα 50 χιλ. αιτήσεις και έχουν εγκριθεί μόλις οι 8. Ο ίδιος ανέφερε ότι "Οι servicers δεν χρηματοδοτούν σήμερα. Πρέπει να αλλάξει αυτό, για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν, διαφορετικά δεν θα επιβιώσουν. Υπάρχει πρόβλημα εξεύρεσης συνομιλητή στο retail των servicers, με αποτέλεσμα να χάνεται χρόνος και να διογκώνονται οι απαιτήσεις".

Ο κ. Άνθιμος Θωμόπουλος, Founder & CEO, Hellenic Finance, ανέφερε ότι "είναι ευτύχημα που οι επενδυτές που ακολούθησαν την αποκλιμάκωση της ελληνικής αγοράς NPLs έχουν την ρευστότητα να επενδύσουν. Ωστόσο τα σημερινά γεωπολιτικά δεδομένα και η κλιμάκωση των επιτοκίων αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά". Ο ίδιος αναγνώρισε ως μία μεγάλη κληρονομιά της εποχής των μνημονίων, την ύπαρξη ενός νέου, σύγχρονου πτωχευτικού κώδικα. Ο κ. Θωμόπουλος εκτίμησε ότι η επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας, εφόσον συμβεί, θα αποτελέσει καταλύτη στις εξελίξεις, ενώ τόνισε ότι "πρέπει να δοθεί δυνατότητα αναχρηματοδότησης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει από το υπάρχον σύστημα. Χρειάζεται νέο οικοσύστημα χρηματοδότησης, νέοι "παίκτες” στην αγορά".

Στο κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε κλειστή συνάντηση με τίτλο "New challenges for the Greek NPL Market”, με κεντρικό εισηγητή τον κ. Σπύρο Παντελιά, Γενικό Διευθυντή Προληπτικής Εποπτείας & Εξυγίανσης, Τράπεζα της Ελλάδος, και τη συμμετοχή εκπροσώπων servicer’s, φορέων και στελεχών της αγοράς.