Το Γενικό Λύκειο Ελεούσας Ιωαννίνων ξεχώρισε στον πρώτο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ιδεών Κοινωνικής Καινοτομίας

Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του British Council, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, με τίτλο Skills Clubs: Δεξιότητες νέων για τον 21ο αιώνα, ολοκλήρωσε την πρώτη χρονιά υλοποίησής του σε σχολεία της χώρας μας, με την πραγματοποίηση του πρώτου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ιδεών Κοινωνικής Καινοτομίας.

Σχολικές ομάδες από όλη την Ελλάδα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των διοργανωτών, καταθέτοντας ευφάνταστες προτάσεις δράσεων που στόχο τους έχουν να απαντήσουν σε ένα κοινωνικό ή περιβαλλοντικό πρόβλημα που απασχολεί την κοινότητά τους, εντός ή εκτός σχολείου. Πέντε από αυτές τις ομάδες προκρίθηκαν στην τελική φάση του διαγωνισμού διεκδικώντας το πολυπόθητο έπαθλο μπροστά από μία τριμελή κριτική επιτροπή που αξιολόγησε τις προτάσεις των μαθητών, με βάση τον ξεχωριστό κοινωνικό τους αντίκτυπο και την καινοτομία του πλάνου τους, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την περασμένη Δευτέρα.

Με ιδιαίτερο κέφι και ενθουσιασμό οι ομάδες παρουσίασαν τις ιδέες τους, και συνομίλησαν με την κριτική επιτροπή και τους προσκεκλημένους ομιλητές οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί μας τις δικές τους ιστορίες κοινωνικής καινοτομίας μέσα από τις δράσεις και τη δουλειά τους. Στο τέλος της βραδιάς, η κριτική επιτροπή ολοκληρώνοντας το δύσκολο έργο της ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού: Την πρώτη θέση στον διαγωνισμό κατέλαβε η ομάδα με τίτλο "ΔΙΠΛΑ" από το Γενικό Λύκειο Ελεούσας Ιωαννίνων "Κωνσταντίνος Ασώπιος". Οι μαθητές από τα Γιάννενα παρουσίασαν την ιδέα τους για μία πόλη που θα είναι περισσότερο προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία, υπογραμμίζοντας το μεγάλο πρόβλημα που επικρατεί γύρω τους και θέλοντας να ευαισθητοποιήσουν τις δημόσιες αρχές και τους συμπολίτες τους. Στη δεύτερη και στην τρίτη θέση αντίστοιχα βρέθηκαν οι "Think Femme" από το 2ο Γενικό Λύκειο Νέας Σμύρνης και οι "Και όμως είμαι ακόμα εδώ" από το 1ο Γενικό Λύκειο Αιγίου. Τιμητική διάκριση έλαβαν οι "Βρέχει ... κεφτέδες!" από το 8ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου και οι "La seis" από το 2o Γενικό Λύκειο Φλώρινας.

Την εκδήλωση χαιρέτησε η κα Αναστασία Ανδρίτσου, διευθύντρια του British Council, η οποία δήλωσε "Στον οργανισμό μας πιστεύουμε ότι η δημιουργικότητα, η αντίληψη για την κοινωνική καινοτομία και η συμμετοχή στα κοινά είναι απαραίτητες δεξιότητες για τον πολίτη του 21ου αιώνα. Το σχολείο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργειά τους και προετοιμάζει τους μαθητές για την ένταξή τους στην κοινωνία, στην τριτοβάθμια ή την επαγγελματική εκπαίδευση και την εργασία. Για αυτό το σκοπό ενώσαμε τις δυνάμεις μας με το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση προκειμένου να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα Skills Clubs - διότι θέλαμε να προσφέρουμε στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα ένα εργαλείο και ένα πρόγραμμα που θα στοχεύει στην καινοτομία. Φέτος, σε αυτή τη πιλοτική χρονιά, κατορθώσαμε να επιμορφώσουμε περισσότερους από 370 εκπαιδευτικούς και 1500 μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και να δημιουργήσουμε ένα καινούριο εκπαιδευτικό υλικό που θα είναι πάντα ελεύθερο και προσβάσιμο σε κάθε δάσκαλο και καθηγητή."

Χαιρετισμό επίσης απηύθυνε η κα Εύα Λιανού, Γενική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, η οποία δήλωσε ότι "Βασική προτεραιότητα για το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση αποτελεί η συνδρομή του στη δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού οικοσυστήματος, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες, αλλά και στη νέα εκπαιδευτική και επαγγελματική πραγματικότητα. Το πρόγραμμα "Skills Clubs” του British Council, ενός φορέα με πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαθέτει ακριβώς εκείνα τα στοιχεία που πιστεύουμε ότι συμβάλλουν στον απαραίτητο πλέον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 14-18 ετών έρχονται σε επαφή με σημαντικές για την πορεία της ζωής τους έννοιες και δεξιότητες όπως η ενεργητική ακρόαση, η επίλυση προβλημάτων και η ομαδοσυνεργατική εργασία, καλλιεργώντας παράλληλα την αντίληψή τους για την κοινωνική καινοτομία και την επιχειρηματικότητα."



Την εκδήλωση συντόνισε ο οικονομολόγος και εκπαιδευτής νέων, Κωνσταντίνος Στεργίου, ενώ την κριτική επιτροπή αποτελούσαν η κυρία Λουκία Ψαράκη, από τη Διαχείριση Προγραμμάτων και Δωρεών του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, η κυρία Μαρία Νομικού, υπεύθυνη τομέα Youth, Skills and Communities του British Council και ο Παναγιώτης Κυριακόπουλος, ερευνητής στο Adam Smith Βusiness School του University of Glasgow.



Οι μαθητές που συμμετείχαν στη τελική εκδήλωση είχαν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να εμπνευστούν από τις ιστορίες δύο καινοτόμων προσπαθειών νεαρών ανθρώπων. Η Γκαμπριέλα Τελεκφάλβι, Iδρύτρια της ΑμΚΕ KINITRO, και ο Ηλίας Ψυρούκης, Co-Founder & CEO at SPIN - Space Innovation και National Geographic Young Explorer, παρουσίασαν τη δική τους εμπειρία και το κοινωνικό αποτύπωμα της δουλειάς τους.