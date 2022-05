Βράβευση 5 καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στο πλαίσιο του έργου GreenTecLab 2022

Πέντε πολλά υποσχόμενες επιχειρηματικές ιδέες αναδείχθηκαν σε διαγωνισμό των Διαδικτυακών Εργαστήριων Πράσινης Επιχειρηματικότητας, που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του έργου GreenTecLab "Ενδυνάμωση νεοσύστατων επιχειρήσεων για την προστασία του κλίματος" και είχαν την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και των Τεχνικών Σχολών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κρήτης.

Ειδικότερα, την πρώτη θέση κατέλαβε η καινοτόμα ιδέα Pill-App για την εξοικονόμηση Φαρμάκων και τη δημιουργία καναλιού μεταξύ ασθενούς και φαρμακείου και ακολούθησαν οι: The Grove Crete (προσφέρει διαμονή με το μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα στη Κρήτη), e-grid (στοχεύει στην ελαχιστοποιήση του ενεργειακού κόστους, αυξάνοντας το πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα), The Search and Rescue Crete (προωθεί την επαγγελματική διάσωση σε ορεινές περιοχές με ελικόπτερο) και The Cretan Nature Bungalows (παρέχει άμεση επαφή των τουριστών με τη φύση και το τόπο).

Οι νέοι, που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό, θα απολαύσουν υπηρεσίες συμβουλευτικής για ένα έτος, από μέντορες του προγράμματος, ώστε να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε επιτυχημένες, "βιώσιμες", startups, ενώ ανάλογης υποβοήθησης θα τύχουν και φορείς της Κρήτης.

Στα Εργαστήρια Πράσινης Επιχειρηματικότητάς, που διεξήχθησαν μεταξύ 5 και 14 Απριλίου συμμετείχαν, διαδικτυακά, 45 νέοι από όλη την Κρήτη, ενώ στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετείχαν ο κ. Rüdiger Klatt, CEO του Fiap και η κα Κατερίνα Ρουσάκη, από τη Περιφέρεια Κρήτης - Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας ( https://ibo.crete.gov.gr/ ).

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ακολούθησε τελετή βράβευσης, όπου απονεμήθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες βεβαιώσεις παρακολούθησης του προγράμματος GreentecLab, ενώ στις πέντε πιο καινοτόμες ιδέες δοθήκαν αριστεία.

Ο Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, Γενικός Διευθυντής και Μέλος ΔΣ του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητήριου, στο χαιρετισμό που απηύθυνε, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και οι ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου θα συνεχίσουν να καλλιεργούν την κοινή τους πρωτοβουλία για τη στήριξη των νέων να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση μέσα από καινοτόμες ιδέες, δίνοντας έμφαση στη διαφοροποίηση, στην προστασία του περιβάλλοντος και την επαγγελματική εκπαίδευση.

Η κα Κατερίνα Ρουσάκη από τη Περιφέρεια Κρήτης - Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, επισήμανε τα οφέλη για την Κρήτη και την τοπική επιχειρηματική κοινότητα από την υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης καινοτόμων - "βιώσιμων" ιδεών με την προοπτική εξέλιξής τους σε επιτυχημένες επιχειρήσεις.

Ο κ. Γρηγόρης Αβραάμ, Μέλος ΔΣ του Επιμελητήριου Ηρακλείου και Αντιπρόεδρος του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, αφού συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της εν λόγω πρωτοβουλίας, σημειώνοντας ότι μέσα από παρόμοιες δράσεις δημιουργούνται πολλές και σημαντικές ευκαιρίες επιτυχούς ανάπτυξης νέων - "πράσινων" επιχειρηματικών ιδεών στην Κρήτη.

Η κα Silke Steinberg, CEO του ερευνητικού Ινστιτούτου Fiap στη Γερμανία, τόνισε ότι ανεξάρτητα από τις ομάδες που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό, "νικητές" ήταν όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, καθώς βίωσαν μια μοναδική εμπειρία και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν τη στήριξη ειδικών στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν τις ιδέες τους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, θα υπάρξει διαμεσολάβηση για τη δικτύωσή τους με εταιρείες και φορείς στη Γερμανία, την Ισπανία και τη Σλοβακία καθώς και τη χρηματοδότησή τους.

Την παρουσίαση του διαγωνισμού έκανε ο κ. Γιώργος Μανουσάκης, συντονιστής του έργου GreenTecLab στην Κρήτη.

Σημειώνεται ότι το έργο GreenTecLab χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προστασία του Κλίματος (EUKI) του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος, συντονιστής του είναι το Fiap e.V και εταίροι του το Πανεπιστήμιο του Καντίθ, το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης, το Δημαρχείο του Καντίθ και η Pedal-Consulting από τη Σλοβακία και από την Ελλάδα το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Στην Ελλάδα, το έργο GreenTecLab τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Υποστηρικτές του έργου για τις δράσεις στην Κρήτη είναι οι φορείς: Academy of Entrepreneurship Training, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Δήμος Ανωγείων, Δήμος Πλατανιά, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ίδρυμα Heinrich Böll, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών, Περιφέρεια Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης και το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα http://www.greenteclabgreece.eu/ ή να επικοινωνήσει με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Τμήμα Εκπαίδευσης, στο τηλ. 210 64 19 028.