Το Συνεδριακό Πρόγραμμα των Ποσειδωνίων 2022 χαράσσει την πορεία σε ταραγμένους καιρούς

Το πρόγραμμα Συνεδρίων και Σεμιναρίων των Ποσειδωνίων 2022 θα εμβαθύνει στα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς η παγκόσμια οικονομία αναζητά αντίδοτα για να επουλώσει τις πληγές από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και από τις σοβαρές παρενέργειες της πανδημίας Covid-19.

Ο αντίκτυπος από την εκρηκτική αύξηση των τιμών της ενέργειας, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και τους επερχόμενους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, εντείνουν την πίεση στην προσπάθεια πλοιοκτητών και ναυτιλιακών εταιρειών να εξασφαλίσουν κερδοφορία, κεφαλαιακή αξία και αποτελεσματική διαχείριση του 90% του παγκόσμιου εμπορίου. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα φετινά Ποσειδώνια είναι η εκδήλωση που πρέπει να παρακολουθήσουν όχι μόνο οι φορείς της ναυτιλίας αλλά και όλοι οι σχετιζόμενοι με τον κλάδο φορείς λήψης αποφάσεων, ρυθμιστικές αρχές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, καθώς και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, παγκόσμιοι ηγέτες, αναλυτές και ακαδημαϊκοί.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 10 Ιουνίου στο Athens Metropolitan Expo και θα προσφέρει στους συνέδρους και στους οικοδεσπότες μία πολυαναμενόμενη πλατφόρμα για γνώση, αλληλεπίδραση και δικτύωση, έπειτα από την τετραετή παύση που μεσολάβησε από την τελευταία φορά που τα Ποσειδώνια πραγματοποιήθηκαν στην παραδοσιακή, φυσική τους μορφή.

"Η συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών και το πλούσιο περιεχόμενο του φετινού προγράμματος, με εμπνευσμένες κεντρικές ομιλίες, συζητήσεις που δίνουν τροφή για σκέψη, δυναμικές παρουσιάσεις, σεμινάρια και εργαστήρια, έχει σχεδιαστεί για να κινητοποιήσει το επιχειρηματικό πνεύμα της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας στην προσπάθειά της για επιτυχίες μέσα σε αυτή την γεμάτη οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις συγκυρία", δήλωσε ο Θεόδωρος Βώκος, Διευθύνων Σύμβουλος των Εκθέσεων Ποσειδώνια Α.Ε., διοργανωτών της Έκθεσης.

Το TradeWinds Shipowners Forum θα ανοίξει το συνεδριακό πρόγραμμα με μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τη διαχείριση της επίκαιρης πρόκλησης για απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα. Με θέμα "Αδράξτε τη στιγμή στην Ενεργειακή Μετάβαση", το TradeWinds Forumθα φιλοξενήσει τρεις δυνατές συζητήσεις και θα προσφέρει ευκαιρίες δικτύωσης μεταξύ στελεχών και κορυφαίων παραγόντων του κλάδου. Ορισμένα κορυφαία ονόματα από την παγκόσμια ναυτιλιακή αρένα έχουν ήδη επιβεβαιωθεί ως ομιλητές στο Φόρουμ, ανάμεσά τους οι Χάρης Βαφειάς, Stealth Maritime Corp, Αγγελική Φράγκου, Navios Maritime Holdings, Ευάγγελος M. Μαρινάκης, Capital Maritime & Trading Corp., Γιάννης Κούστας, Danaos Corporation, Νίκος Τσάκος, Tsakos Energy Navigation, John Michael Radziwill, C Transport Maritime, Alex Χατζηπατέρας, Dorian LPG, Christopher J. Wiernicki, ABS κ.ά.

Η σημασία της απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα στην ατζέντα των πλοιοκτητών θα αντικατοπτριστεί και στο πάνελ που θα οργανώσει η BIMCO, ο μεγαλύτερος οργανισμός εκπροσώπησης πλοιοκτητών. Κορυφαίοι ειδικοί του κλάδου θα μοιραστούν τεχνογνωσία, προσδοκίες και στρατηγικές για την απαλλαγή της ναυτιλίας από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και θα εξετάσουν εάν ο κλάδος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των στόχων του ΙΜΟ και την ευρύτερη παγκόσμια πρόκληση απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα. "Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μπορέσουμε και πάλι να συναντήσουμε τον κλάδο, τα μέλη και τους φίλους μας στα Ποσειδώνια, ανταλλάσσοντας γνώσεις και στρατηγικές καθώς εργαζόμαστε από κοινού για την εξάλειψη του άνθρακα από τον κλάδο μας", λέει ο David Loosley, Γενικός Γραμματέας & Διευθύνων Σύμβουλος της BIMCO.

Η ενεργειακή μετάβαση δίνει τον τίτλο και του 3rdTrading in US Waters Seminar. Με τίτλο "Προς έναν ναυτιλιακό κλάδο χωρίς εκπομπές άνθρακα έως το 2050", το σεμινάριο αναμένεται να προσελκύσει ένα ισχυρό κοινό που αποτελείται από πλοιοκτήτες και ειδικούς του ναυτιλιακού κλάδου. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης του κλάδου των ναυτιλιακών και θαλάσσιων υπηρεσιών, θα ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στις Η.Π.Α. και θα ακούσουν απόψεις σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που φέρνει το μέλλον.

"Digitalisation Demystified" και "All hands on Deck: Shaping the future of Seafaring" είναι οι τίτλοι των δύο θεματικών ενοτήτων της εναρκτήριας συνόδου του Seatrade Maritime, σε συνεργασία με το Global Maritime Club. Στην εκδήλωση, που έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουνίου, κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης. Μεταξύ των επιβεβαιωμένων ομιλητών είναι και οι Ben Palmer OBE της Inmarsat Marine, Sean Fernback της Wartsila Voyage, Mike Κωνσταντινίδης της METIS Cyberspace Technology, Henrik Jensen της Danica Maritime Services GmbH, Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου από την WISTA, Mark O'Neil της Columbia Shipmanagement & InterManager, Γιάννης Πλατσιδάκης της Intercargo και Peter Schellenberg του Thome Group. Ο Chris Hayman, Επίτιμος Πρόεδρος της Seatrade, δήλωσε: "Η συμμετοχή τόσο διακεκριμένων ομιλητών αντικατοπτρίζει τα σημαντικά θέματα που θέλουμε να αναλύσουμε, τόσο στις συζητήσεις σε πάνελ όσο και με τη συμβολή του κοινού. Τα Ποσειδώνια είναι μια παγκόσμια αναγνωρισμένη πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και ανυπομονούμε να ξαναδούμε από κοντά φίλους και συναδέλφους αυτόν τον Ιούνιο".

Ηγέτες της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας και Έλληνες κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα ανταλλάξουν γνώσεις και απόψεις για κρίσιμα θέματα σε μια σειρά από συζητήσεις κατά τη διάρκεια του CapitalLinkForumπου θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου. Το Φόρουμ θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που επηρεάζουν τον κλάδο, όπως οι προκλήσεις στον εφοδιασμό και τη ζήτηση, το LNG/LPG, η πράσινη ναυτιλία, η ψηφιοποίηση και, όπως πάντα, η χρηματοδότηση και οι δυσκολίες πρόσβασης σε αυτήν. Ο Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link Inc, δήλωσε: "Το Φόρουμ μας συγκεντρώνει στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών, επενδυτές, αναλυτές, χρηματοδότες και άλλους συμμετέχοντες του κλάδου που επισκέπτονται την Αθήνα για την έκθεση Ποσειδώνια από όλο τον κόσμο. Το Capital Link Forum είναι γνωστό γιατί συγκεντρώνει τους κορυφαίους Έλληνες εφοπλιστές, έχει πλούσιο ενημερωτικό περιεχόμενο και προσφέρει εκτεταμένες ευκαιρίες δικτύωσης και μάρκετινγκ".

Το Συνέδριο της HELMEPA θα εστιάσει στην Αειφόρο Ναυτιλία με μια ζωντανή συζήτηση τριών γενεών διακεκριμένων Ελλήνων πλοιοκτητών και ηγετών του κλάδου από τη διεθνή κοινότητα, οι οποίοι θα μοιραστούν τις σκέψεις τους πάνω στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος καθώς προχωρά στο μέλλον και στο πώς έχει εξελιχθεί η ναυτιλία τις τελευταίες δεκαετίες. H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου, μέρα που έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών. "Το συνέδριό μας θα συγκεντρώσει ηγέτες της ναυτιλιακής βιομηχανίας, φορείς χάραξης πολιτικής, κοινωνικούς εταίρους, ακαδημαϊκούς, ρυθμιστικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών για να συζητήσουν, να ανταλλάξουν και να μοιραστούν γνώσεις και τεχνογνωσία για τη Βιώσιμη Ναυτιλία, εμπνέοντας τη συλλογική δράση να συμβάλει στο στόχο να σωθούν οι θάλασσες", είπε η Όλγα Σταυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της HELMEPA.

Κατά τη διάρκεια της διαδραστικής εκδήλωσης SHARK TANK, νέοι επιχειρηματίες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους για καινοτόμες τεχνολογίες που προάγουν τη ναυτιλιακή βιομηχανία σε ένα κοινό πλοιοκτητών και πιθανών επενδυτών, οι οποίοι χρησιμοποιώντας εικονικά κεφάλαια θα καθορίσουν εάν θα "επένδυαν" στις παρουσιαζόμενες τεχνολογίες. Η μορφή της εκδήλωσης παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία στους επιχειρηματίες να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και να λάβουν άμεσες αντιδράσεις για αυτές από τον κλάδο. Ταυτόχρονα, παρέχει στον κλάδο μια "πρώτη ματιά" και πληροφορίες για την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, προσφέροντας σημαντική προστιθέμενη αξία για όλους τους συμμετέχοντες. "Φέρνουμε το εξαιρετικά επιτυχημένο SHARK TANK στην παγκόσμια αγορά για πρώτη φορά", δήλωσε η Chief Evolution Officer της SHIPPINGInsight, Carleen Lyden Walker. "Στα πέντε χρόνια που διεξάγουμε το SHARK TANK, το 80% των συμμετεχόντων επιχειρηματιών έχουν επιλεγείγια επένδυση ή δοκιμαστεί στη ναυτιλιακή βιομηχανία", πρόσθεσε η ίδια.

Η εκδήλωση της WISTA HELLAS "Γυναίκες στη θάλασσα", με τίτλο "Πόσο κοντά είμαστε στην ποικιλομορφία των φύλων εν πλω;", επιχειρεί να εντοπίσει τους λόγους πίσω από τον περιορισμένο αριθμό γυναικών ναυτικών στα πλοία και να διερευνήσει εάν χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικές πολιτικές για την προώθηση της ναυτικής σταδιοδρομίας των γυναικών, μέσα από μία συζήτηση μεταξύ γυναικών ναυτικών και φορέων της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η Έλπη Πετράκη, Πρόεδρος της WISTA Hellas, δήλωσε: "Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση Ναυτικού Εργατικού Δυναμικού BIMCO/ICS 2021, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις το 1,28% του παγκόσμιου ναυτικού εργατικού δυναμικού. Αν και υπάρχει αύξηση 45,8% στον αριθμό των γυναικών ναυτικών σε σχέση με το 2015, τα στατιστικά στοιχεία υπογραμμίζουν ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό ως επαγγελματίες ναυτικοί. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί".

Η φετινή έκδοση του YES to Shipping Forum θα προσφέρει σε φοιτητές, πτυχιούχους και νεαρά ναυτιλιακά στελέχη την ευκαιρία να συναντηθούν και να αλληλεπιδράσουν με εκθέτες των Ποσειδωνίων 2022, καθώς και να παρακολουθήσουν μια συζήτηση για ευκαιρίες σταδιοδρομίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η Δανάη Μπεζαντάκου, Ιδρύτρια του Concept, δήλωσε: "Είναι τιμή μας που διοργανώνουμε το YES to Shipping Forum στο Posidonia από το 2016. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσκαλέσουμε τη ναυτιλιακή κοινότητα στην ημέρα της νεολαίας αυτής της σημαντικής έκθεσης για τη ναυτιλία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το YES to Shipping Forum στα Ποσειδώνια ήταν ο καταλύτης που έφερε τη νεότερη γενιά πιο κοντά στον κλάδο".

Η Έκθεση Ποσειδώνια τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας.