Χρυσή διεθνής διάκριση για τον σχεδιασμό της Εθνικής Πινακοθήκης

Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η Εθνική Πινακοθήκη υποδέχθηκε στους νέους, αναβαθμισμένους χώρους της, δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, φιλοξένησε δύο περιοδικές εκθέσεις ("Το 1821 στη ζωγραφική. Η Ελλάς απαιτεί την ιστορικήν Πινακοθήκην της" και "Αναζητώντας την αθανασία. Η τέχνη του πορτραίτου στις συλλογές του Λούβρου"), μαζί με τα περίπου 1.000 έργα που εκτίθενται από τη μόνιμη συλλογή στους τρεις ορόφους και στα 20.760 τετραγωνικά μέτρα των χώρων της.

Ο νέος σχεδιασμός της Εθνικής Πινακοθήκης, ο οποίος εντάχθηκε στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας, πέρα από τη δημιουργία ενός κτηρίου αντίστοιχου με τα σημαντικά μουσεία των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών, έγινε πολύ σύντομα τοπόσημο για την πόλη.

Για τον σχεδιασμό της, η Εθνική Πινακοθήκη έλαβε την πρώτη της σημαντική διεθνή διάκριση. Με το Χρυσό βραβείο "Α' Design Award" στην Κατηγορία Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων και Εκθέσεων (Golden Α' Design Award Winner for Interior Space and Exhibition Design Category in 2022) τιμήθηκε η αρχιτεκτονική ομάδα "Γιώργος Παρμενίδης, Κριστίν Λονγκεπέ, Ιφιγένεια Μάρη", η οποία είχε αναλάβει τη μελέτη και επίβλεψη του μουσειογραφικού σχεδιασμού της Εθνικής Πινακοθήκης. Η ομάδα σχεδιασμού έχει μακρά εμπειρία σε περισσότερες από 50 παρόμοιες μελέτες και κατασκευές εκθέσεων και εκθεσιακών χώρων τέχνης.

Το A' Design Award είναι ένα διεθνές βραβείο σχεδιασμού, το οποίο θεσμοθετήθηκε για τη διεθνή αναγνώριση και την προώθηση του καλού σχεδιασμού στους τομείς του βιομηχανικού σχεδιασμού, της τέχνης και της αρχιτεκτονικής. Ο διαγωνισμός ιδρύθηκε το 2009 από τα OMC Design Studios. Στη 10η επέτειό του το 2019, ιδρύθηκε η A' Design Award & Competition SRL στο Como της Ιταλίας, ως ένας ξεχωριστός οργανισμός υπό την αιγίδα και του BEDA, The Bureau of European Design Associations.

Στην Εθνική Πινακοθήκη οι εκθεσιακοί χώροι είναι σχεδιασμένοι σαν ένας περίπατος σε ανοιχτό χώρο. Το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί ως μια ακολουθία μεταβατικών χώρων για πληροφορίες με ξύλινες επενδύσεις, και λευκών εκθεσιακών αιθουσών με ειδικά σχεδιασμένες ψευδοροφές για κάθε εκθεσιακή λειτουργία. Ελέγχοντας τις κατευθύνσεις του βλέμματος, το βάθος θέασης στις αίθουσες και προς την πόλη, τον γενικό φωτισμό σε σχέση με το εξωτερικό φως, και υποτάσσοντας τα υλικά και τις τεχνικές λεπτομέρειες για την ανάδειξη των έργων τέχνης, ο χώρος συμβολικά δίνει την αίσθηση της ελεύθερης κίνησης και επιλογής.