ΕΕΔΕΓΕ και ΕΒΕΑ φέρνουν σε επαφή γυναικείες επιχειρήσεις με από το US Market Access Center και το Prospera Women

Το ΕΕΔΕΓΕ σε συνεργασία με τη Θερμοκοιτίδα του ΕΒΕΑ και το US Market Access Center και το Prospera Women διοργάνωσε στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας "Κωνσταντίνος Μίχαλος" του ΕΒΕΑ, δύο εργαστήρια συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων (round table discussions) σε θέματα καινοτόμου γυναικείας επιχειρηματικότητας και γυναικείας ηγεσίας στο εταιρικό περιβάλλον.

Σκοπός των εργαστηρίων ήταν η ανταλλαγή απόψεων και η συζήτηση με παραδείγματα και πρακτικές συμβουλές μεταξύ επτά γυναικείων νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών και δύο εξειδικευμένων συμβούλων από την αγορά της Αμερικής σε θέματα γυναικείας επιχειρηματικότητας και μεθόδων ανάπτυξης των επιχειρήσεων τους και διείσδυσης σε νέες αγορές.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των δύο εργαστηρίων συνολικής διάρκειας 4 ωρών συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες και τον μεταβαλλόμενο ρόλο που έχει πλέον μια γυναίκα επιχειρηματίας. Επίσης, αναδείχθηκε το ενδιαφέρον που έχουν και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες για την υιοθέτηση νοοτροπίας Παγκόσμιας Ανάπτυξης, καθώς κι έγινε ιδιαίτερη μνεία σε θέματα ενδοεπιχειρηματικότητας και Ανοιχτής Καινοτομίας. Τέλος, εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον για ενδεχόμενη δικτύωση με ηγέτες του οικοσυστήματος της Silicon Valley.

Οι δύο εκπρόσωποι του Prospera Women, κύριος Alfredo Coppola, Co-CEO of US Market Access Center και κυρία Amy Peck, Co-Chair of Prospera Women, Founder of ENDEAVOR VR ενημέρωσαν, επιπλέον, τις συμμετέχουσες για το Πρόγραμμα Γυναικών Ηγετών του Prospera Women σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ και Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ κυρία Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, επεσήμανε χαρακτηριστικά "Η γυναικεία επιχειρηματικότητα οφείλει να χαράσσει δρόμους εξωστρέφειας και το ΕΕΔΕΓΕ και το ΕΒΕΑ στέκονται αρωγοί της, φέρνοντας σε επαφή Ελληνίδες επιχειρηματίες με ειδικούς στην αγορά της Αμερικής που έχουν εντρυφήσει στις δυσκολίες αλλά και στις ευκαιρίες που υπάρχουν για τις γυναικείες start up επιχειρήσεις, καθιστώντας τες ανταγωνιστικές και βιώσιμες".