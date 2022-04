Εξακόσιες εγγραφές από όλο τον κόσμο για τη συζήτηση που διοργάνωσε η PeopleCert στο Delphi Economic Forum

Ο Όμιλος PeopleCert, με ηγετική θέση στις επαγγελματικές και γλωσσικές πιστοποιήσεις και υποστηρικτής για ακόμη μια χρονιά του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, πραγματοποίησε μία ξεχωριστή εκδήλωση στα αρχαία ελληνικά και στα λατινικά μ΄ έναν ξεκάθαρο στόχο: να μεταφέρει τις αξίες των κλασικών κειμένων στη σύγχρονη εποχή.



Αναγνωρισμένοι καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ταξίδεψαν στους Δελφούς, στο κέντρο του αρχαίου κόσμου, για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση και να μεταφέρουν τις αξίες των κλασικών κειμένων στη σύγχρονη εποχή.



Την εκδήλωση παρακολούθησε ένα διεθνές κοινό, σχεδόν από όλες τις γωνιές του κόσμου αποδεικνύοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τις κλασικές γλώσσες.

Βύρων Νικολαΐδης

Η ευρεία συμμετοχή από τόσες χώρες παγκοσμίως επιβεβαιώνει, όπως τόνισε ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Βύρων Νικολαΐδης, ότι η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας συγκινεί την ακαδημαϊκή κοινότητα και συνάδει με τον ενθουσιασμό των πολιτών που ζουν στο εξωτερικό.

"Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συμμετοχή και την υποστήριξη διακεκριμένων καθηγητών στην εκδήλωσή μας, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στο να αποδείξουμε τη σημασία και τη διαχρονικότητα των κλασικών κειμένων στη σημερινή εποχή”, ανέφερε ο κ. Βύρων Νικολαΐδης επισημαίνοντας:

"Η γλώσσα είναι ένα ισχυρό πολιτιστικό στοιχείο μίας χώρας και αποτελεί την ήπια δύναμή της. Η PeopleCert, ως ιδιωτικός φορέας προωθεί τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας σε παγκόσμιο επίπεδο με κάθε δυνατό τρόπο και θα συνεχίζει να υποστηρίζει κάθε προσπάθεια προς αυτή τη κατεύθυνση."

Αγγελος Συρίγος

Με την παρουσία του τίμησε την εκδήλωση ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελος Συρίγος, ο οποίος επεσήμανε τη σημασία των διαχρονικών αξιών, όπως η ειρήνη, η οποία είναι κυρίαρχη στα κλασικά κείμενα και συνδέεται με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Εύα Καϊλή

Η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Εύα Καϊλή απηύθυνε επίσης ισχυρό μήνυμα: "Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στα σχολεία αποτελεί τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η Αρχαία Ελληνική γλώσσα έχει συμβάλλει στη δημιουργία αυτής της Ευρωπαϊκής ταυτότητας με πολλαπλούς τρόπους. Οι αξίες μας και η αίσθηση της ηθικής έχουν βασιστεί στον Αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό”.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν δύο πάνελ διακεκριμένων καθηγητών, οι Ελληνιστές και οι Λατινιστές, οι οποίοι μιλώντας ζωντανά στα Αρχαία Ελληνικά και στα Λατινικά, αντάλλαξαν τις απόψεις τους σχετικά με τις κοινωνικές αξίες των κλασικών κειμένων συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον.

Ο καθηγητής Benjamin Kantor

Στο πάνελ των Ελληνιστών, η καθ. Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου (Πανεπιστήμια Αθηνών και Πελοπονήσου, Ελλάδα) μίλησε για την - μέσω του αρχαίου ελληνικού λόγου - μορφωτική αξιοποίηση των υπερχρονικών αξιών των κλασικών κειμένων και πώς πρέπει να συνιστά τον πρωταρχικό στόχο της ανθρωπιστικής παιδείας στις μέρες μας ενώ ο καθ. Christophe Rico (Polis Institute, Ισραήλ) ανέδειξε τις διαφορετικές έννοιες της αγάπης και της φιλίας μέσα από τα κλασικά και βιβλικά κείμενα, παραθέτοντας τα ανάλογα αποσπάσματα από το καθένα. Ο καθ. Mauro Agosto (Pontifical Lateran University, Ιταλία) πιστεύει ότι μια συμφωνία ικανή να διασφαλίσει την ειρήνη είναι ένα τρόπαιο πολύ ανώτερο από τα τρόπαια του πολέμου ενώ ο καθ. Benjamin Kantor (University of Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο) μας θυμίζει πως "δεν είναι το ίδιο πράγμα - ούτε καν παρόμοιο - να διαβάζεις κάτι από ένα βιβλίο όπως είναι το να μαθαίνεις από μια ζωντανή φωνή". Τέλος, ο καθ. Gerardo Guzmàn (Vivarium Novum, Ιταλία) συμπληρώνει πώς πρέπει να φέρουμε στη γη του Απόλλωνα την αρμονία και το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση. Με αυτό κατά νου, κατανοούμε τι χρειάζονται οι χώρες μας, για να αποκτήσουν τάξη και ευημερία εκτός από τους οικονομικούς πόρους.

Ο καθηγητής Armand D’ Angour

Στο πάνελ των Λατινιστών, ο καθ. Luigi Miraglia, (Vivarium Novum, Ιταλία) μας μιλά για την αρετή και πως όταν θα υπερισχύσει στην ανθρώπινη κοινωνία στο σύνολό της, θα επικρατήσει η αρμονία και η ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων. Ο καθ. Christian Laes (University of Manchester, Ηνωμένο Βασίλειο) στάθηκε στην κρίση που περνούν τα τελευταία χρόνια οι ανθρωπιστικές σπουδές και κατέληξε πως η αισιοδοξία πρέπει να ενώνει όλους όσους αγαπούν τα κλασικά γράμματα, ενώ ο καθ. Armand D’ Angour (Jesus College, Ηνωμένο Βασίλειο) έφερε στ’ αυτιά μας τη μουσική των αρχαίων γλωσσών και μας θύμισε πως η μελωδία είναι ριζωμένη στις λέξεις και τις προτάσεις της. Ο καθ. Šime Demo (University of Zagreb, Κροατία) εξηγεί πώς κάθε φυσική γλώσσα βρίσκεται σε συνεχή ροή και αναπόφευκτα τροποποιείται και από επιρροές από άλλες γλώσσες και ο καθ. Juan Coderch (University of St. Andrews, Ηνωμένο Βασίλειο) έκλεισε με τον κοινό σκοπό που έχουμε όλοι μας και είναι πάντα ο ίδιος: να πείσουμε τους ανθρώπους να μελετήσουν τον κλασικό πολιτισμό με την ελπίδα ότι η επαφή μαζί του θα τους οδηγήσει σε αλλαγή στάσης και αλλαγή στόχων στη ζωή. Είναι ένας αγώνας που δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε. Αν δεν νικήσουμε, δεν πειράζει: άλλοι που θα έρθουν μετά από εμάς θα μας αντικαταστήσουν και θα τα καταφέρουν. Αν τα καταφέρουν εκείνοι, θα έχουμε κερδίσει κι εμείς.

Η εκδήλωση, υπό την αιγίδα της LanguageCert, μέλους του Ομίλου PeopleCert, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αποστολής της PeopleCert να διευρύνει τους ορίζοντες των ανθρώπων εμπλουτίζοντας τις ευκαιρίες της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, με την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.

Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου.