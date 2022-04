Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Οι προκλήσεις στις αναδυόμενες τεχνολογίες τροφίμων

Οι προκλήσεις στις αναδυόμενες τεχνολογίες τροφίμων τέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο πλαίσιο του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 6 - 9 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

H συζήτηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Joshua Anthony, Founder and CEO, Nlumn, του κ. Ryan Dowdy, Science & Technology Analysis Manager, Good Food Institute και της κας Έφης Λαζαρίδου, CEO, New Agriculture New Generation.

Όπως επεσήμαναν οι ομιλητές, η Μεσογειακή διατροφή είναι η καλύτερη για την υγεία και πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, με έμφαση στα ΠΟΠ προϊόντα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Joshua Anthony κυρίαρχα ζητούμενα παγκοσμίως είναι η διατροφική επάρκεια, η καθαρότητα, όπως επίσης η προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος. "Οι καταναλωτές θέλουν να έχουν τον έλεγχο της υγείας τους μέσω της τροφής, ενώ οι νεότερες γενιές και ειδικά η "Γενιά Ζ” αναζητά υγιεινούς τρόπους ζωής και έναν υγιή πλανήτη", όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

"Οι άνθρωποι δοκιμάζουν τώρα περισσότερο νέες τροφές παρά ποτέ. Είναι απαιτητικοί και αναζητούν επιλογές", τόνισε ο κ. Anthony και πρόσθεσε ότι "σε κάποια φάση μπορεί να δοκιμάσουν ακόμα και έντομα". Ζητούμενο αποτελεί το "πώς μπορούμε να διαιωνίσουμε τις εναλλακτικές προκειμένου να πετύχουμε κάτι καλύτερο σε επίπεδο τροφών και τιμών, αλλά και την προώθηση εναλλακτικών τροφών".

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εξατομικευμένη διατροφή χαρακτηρίζοντάς την ως "συναρπαστική", καθώς με τη βοήθεια της βιολογίας και της τεχνολογίας μπορούμε να μετρούμε βιοδείκτες και έτσι να αποφασίζουμε τι και πόσο να τρώμε.

"Μία προσωποποιημένη προσέγγιση ίσως δημιουργήσει την τάση να αλλάξει την συμπεριφορά των καταναλωτών προκειμένου να κάνουν καλύτερες διατροφικές επιλογές για την υγεία τους", ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι "ο καλύτερος τρόπος για να αλλάξουμε μία συμπεριφορά καταναλωτή είναι να τους παρέχουμε τα ανάλογα εργαλεία".

"Πρέπει να ενώσουμε τα συστήματα, προκειμένου να γίνουν συγκοινωνούντα δοχεία" είπε, τονίζοντας την ανάγκη για "βελτίωση του εδάφους αλλά και των ίδιων των φυτών. Να δημιουργήσουμε καλύτερους σπόρους και καλύτερα υλικά, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε καλύτερες πηγές διατροφής". Και επεσήμανε το γεγονός ότι: "Η διατροφή έχει να κάνει με την κοινωνικοποίηση και την απόλαυση και οι τεχνολογίες πρέπει να μας βοηθήσουνε σε αυτή την κατεύθυνση".

Απ΄ την πλευρά του ο κ. Ryan Dowdy, ανέφερε ότι "βρισκόμαστε εν μέσω μίας νέας μετάβασης του διατροφικού συστήματός μας, καθώς τρέχουμε προς 10 δισεκατομμύρια κατοίκους, ενώ ταυτόχρονα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, γι αυτό κα πρέπει να προωθήσουμε νέες τροφές που δεν επιβαρύνουν κλιματικά τον πλανήτη".

Έκανε λόγο για την ανάγκη καθαρότερης παραγωγής πρωτεΐνης, καθώς όπως είπε, η "βιομηχανική κτηνοτροφία μπορεί να οδηγήσει σε μία νέα πανδημία".

"Οι βιώσιμες πρωτεΐνες από κύτταρα φυτών ή ζώων μπορούν να μας οδηγήσουν σε καθαρότερες τροφές, να καλύψουμε τις διατροφικές ανάγκες και να μας βοηθήσουν να αποφύγουμε μία νέα πανδημία", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Dowdy, αναφέρθηκε σε τρεις άξονες για την διατροφική επιλογή: "Γεύση, ευκολία και τιμή. Είναι δύσκολο να αλλάξουμε αυτή τη συμπεριφορά. Το απλά να προσπαθήσουμε να πείσουμε τον κόσμο να φάει διαφορετικά δεν έχει δουλέψει. Πρέπει να μπορούμε να τους δώσουμε πραγματικές λύσεις έτσι ώστε ο κόσμος να αγοράσει νέα προϊόντα πιο εύκολα, καθώς με τις βιώσιμες πρωτεΐνες μπορείς να έχεις περισσότερες βιταμίνες και λιγότερες αλλεργίες".

Ανέφερε ότι ήδη σε χώρες όπως η Σιγκαπούρη πωλείται το καλλιεργημένο κρέας, ενώ κυβερνήσεις στο Ισραήλ και τον Καναδά κάνουν μεγάλες επενδύσεις στην τεχνολογία τροφίμων.

"Η Ευρώπη είναι μία αγορά 40 δισεκατομμυρίων ευρώ σε κόκκινο κρέας ετησίως με αυξανόμενη αγορά ετησίως. Οι κυβερνήσεις πρέπει να επενδύσουν στις βιώσιμες πρωτεΐνες προκειμένου να αποφύγουν τις επιπτώσεις στο κλίμα", ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Dowdy.

"Είμαστε προ τεκτονικών αλλαγών σε επίπεδο παραγωγής και κατανάλωσης" δήλωσε η κα Έφη Λαζαρίδου, CEO, New Agriculture New Generation, που συντόνισε τη συζήτηση.