ΥΠΕΞ: Φόρος τιμής στα θύματα της γενοκτονία στη Ρουάντα

Φόρο τιμής στα θύματα της γενοκτονίας κατά των Τούτσι στη Ρουάντα το 1994, αποτίνει το υπουργείο Εξωτερικών.

Σε μήνυμά του στο Twitter με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία στη Ρουάντα, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει επίσης τον βαθύ θαυμασμό για τη Ρουάντα και τον λαό της αναφορικά με την απίστευτη ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητά τους να επιτύχουν τη συμφιλίωση έπειτα από μια τόσο ανείπωτη τραγωδία.

On April 7 we pay tribute to the victims of the genocide against the Tutsi in #Rwanda in 1994

Today, we also express our deep admiration for #Rwanda 🇷🇼 & its people for their incredible resilience & determination to achieve reconciliation after such an unspeakable tragedy pic.twitter.com/N4oUOC3CRQ