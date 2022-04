Τη Δευτέρα 11/4 το 23ο Capital Link Invest in Greece Forum, στη Νέα Υόρκη

Το "23rd Capital Link Invest in Greece” Forum: "A New Era - A New Direction for Greece” θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, και με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd.

Το Capital Link Invest in Greece Forum είναι μια Διεθνής Συνάντηση Κορυφής για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη. Μέσα από την πορεία των 23 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηματική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό. Θα σκιαγραφήσει με τρόπο ολοκληρωμένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας και των Επιχειρηματικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Θα εστιάσει σε κύριους κλάδους και τομείς της οικονομίας που θα οδηγήσουν στην εθνική ανάταξη, στην οποία συμβάλλει με τρόπο καθοριστικό το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της πανδημίας είναι ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος πόλεμος στην Ουκρανία επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη παγκόσμια αβεβαιότητα.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβέρνησης, καθώς και από μεγάλους και σημαντικούς επιχειρηματίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους Αμερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονομία καθώς και τις ευκαιρίες του μέλλοντος. Συμμετέχουν επίσης υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες της αγοράς και εκπρόσωποι μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές θα απευθύνει μέσω βίντεο, ανοίγοντας το συνέδριο, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με θέμα "A New Era – A New Direction For Greece”.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, θα αναπτύξει την αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του είναι "Accelerating Growth - Government Economic Policy & Objectives".

Κατά τη διάρκεια επίσημου μεσημεριανού γεύματος κύριοι Ομιλητές είναι ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ο Chairman & Chief Executive Officer της PFIZER, Dr. Albert Bourla.

Εισαγωγικές Ομιλίες θα κάνουν: ο επικεφαλής του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης κ. John Tuttle, Vice Chairman & Chief Commercial Officer - Intercontinental Exchange | NYSE - New York Stock Exchange, ο κ. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, και ο Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder, President & CEO - TEN Ltd., που θα μιλήσει σχετικά με το θέμα "The State of Greek & Global Shipping”.

Ο κ. George Bersis, Partner – POTAMITISVEKRIS θα μιλήσει σχετικά με το θέμα "The New Restructuring & Bankruptcy Code – Speeding the Adjudication of Justice”. Παράλληλα συντονίζει το πάνελ με θέμα "Greek Economy Roundtable – Implications from Ukraine Crisis – Reforms Enhancing The Business & Investment Landscape” σχετικά με την Ελληνική Οικονομία, τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν το πεδίο της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων της χώρας, στο οποίο θα μιλήσoυν ο Dr. Τάσος Αναστασάτος, Group Chief Economist, Deputy General Manager, EUROBANK και ο κ. Filippo Taddei, Senior European Economist, Executive Director – Goldman Sachs International. Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα παρουσιάσει το πλάνο μεταρρυθμίσεων σχετικά με την Εργασία και το Συνταξιοδοτικό, με θέμα "Labor & Pension Reform” και ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA), θα μιλήσει από τον δικό του τομέα ευθύνης με θέμα "Reinforcing Greece’s Public Revenue & Taxation System”.

Το θέμα "GREECE’s FORAY INTO THE INTERNATIONAL DEBT & EQUITY CAPITAL MARKETS” θα καλύψουν οι ακόλουθοι ομιλητές με συντονιστή τον κ. Απόστολο Γκουτζίνη, Partner – Milbank : Mrs. Myriam Zapata, Managing Director, Debt Capital Markets, Sustainable Finance ESG, BNP Paribas • Mr. Paul Simpkin, Managing Director & Co-Head European Loans & Leveraged Finance – Citi • Mr. Dimitris Kofitsas, Head of Greece Investment Banking Coverage and Financing – Goldman Sachs • Mrs. Alexandra Konida, Managing Director, Head of Wholesale Banking Greece – HSBC Greece • Mr. Morven Jones, Managing Director, Head of Debt Capital Markets – EMEA Nomura • Mr. Dimitrios Tsakonas, Director General – Public Debt Management Agency • Mr. Konstantinos Alexandridis, CFO – Public Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.)

Το θέμα "Large Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities”, θα αναλύσει από τον τομέα ευθύνης του ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, συμμετέχοντας σε πάνελ συζήτησης που συντονίζει ο κ. Panayotis Bernitsas, Managing Partner – Bernitsas Law με ομιλητές επίσης την κυρία Ravina Advani, Head of Energy Natural Resources & Renewables Coverage – BNP Paribas • Mrs. Penelope Lazaridou, General Financial Manager - Executive Board Member – GEK TERNA Group • Mr. Christos Balaskas, Vice President & General Manager - Greece – Eldorado Gold Corporation • Mr. Gregory D. Dimitriadis, CEO & Member of the Board of Directors – Hellenic Corporation of Assets and Participations SA

Για το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα στο Ellinikon, το πρώην αεροδρόμιο της Αθήνας, μια επένδυση 8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 6.000.000 τμ, θα μιλήσει ο Chief Executive Officer της Lamda Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου κάνοντας ειδική παρουσίαση με θέμα : "THE ELLINIKON UNDERWAY – FROM VISION TO REALITY" και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτού με τον κ. Πέτρο Μαχά, Founding Partner & Chairman – Machas & Partners Law Firm.

Τα πολύ σημαντικά θέματα της Ενέργειας και των υπηρεσιών των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας θα καλύψει ξεχωριστό πάνελ ομιλητών με θέμα "THE NEW ENERGY & UTILITIES LANDSCAPE IN GREECE”, συντονιστή τον κ. Yannis Kourniotis, Partner, Head of Project Finance & Development – Lambadarios Law Firm και πανελίστες τους κκ : • Mr. Ioannis Karampelas, CEO – ADMIE (IPTO) Holding SA • Mr. Pablo Escondrillas, Managing Director, European Power & Utilities – Citi • Mr. Harry Sachinis, CEO – Athens Water Supply & Sewerage Company SA (EYDAP) • Mr. Vasilis Tsaitas, Chief Financial Officer – Hellenic Petroleum Holdings S.A. • Mr. Vlasios Souflis, Director of International Business Development – Lightsource bp • Mr. Konstantinos Mavros, CEO – PPC Renewables

Ο κ. Dimitrios Christopoulos, Managing Partner – D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS θα συντονίσει το πάνελ που θα καλύψει το θέμα "TOURISM & HOSPITALITY – SHORT TERM CHALLENGES – LONG TERM OPPORTUNITIES" με πανελίστες τους κκ: • Mr. Andreas Taprantzis, CEO – AVIS Greece • Mr. Konstantinos Dedes, President – DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Mr. Konstantinos Zikos, Deputy General Secretary – Greek National Tourism Organization, GNTO • Mr. Manolis Sigalas, Managing Director of Southern Europe – HILL INTERNATIONAL

Για τον τραπεζικό κλάδο κεντρική ομιλία θα κάνει ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς και θα ακολουθήσει πάνελ συζήτησης με θέμα "GREEK BANKING SECTOR – GROWTH & DEVELOPMENT OUTLOOK” που συντονίζει ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia - EY στο οποίο συμμετέχουν η κα. Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board – European Central Bank, ο κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, General Manager/CFO – Alpha Bank, ο κ. Χρήστος Χριστοδούλου, Group CFO – National Bank of Greece, ο κ. Δημήτρης Ψάρρης, Partner, Financial Services, Managing Director – Oliver Wyman Greece & Cyprus, ο κ. Θεόδωρος Γναρδέλλης, Executive General Manager, Group CFO – Piraeus Bank και ο κ. Luca Maiorana, Head of FIG Emerging Europe, Head of Fintech and Asset Management Banking Coverage – Barclays.

Η άποψη των Εγχώριων Θεσμικών Επενδυτών σχετικά με την επιλογή της Ελλάδας θα παρουσιαστεί σε πάνελ με θέμα "WHY GREECE –THE DOMESTIC INSTITUTIONAL INVESTOR VIEWPOINT” που θα συντονίσει η κυρια Elisabeth Eleftheriades, Partner – Kyriakides Georgopoulos Law Firm με τους εξής συμμετέχοντες ομιλητες : • Mr. Nicos Koulis, CEO/Partner – DECA Investments AIFM • Mr. Takis Solomos, Partner – Elikonos Capital Partners • Mrs. Eleni Bathianaki, Partner – EOS Capital Partners • Mr. George Georgakopoulos, Managing Director Greece – INTRUM • Mr. John Gikopoulos, Chief Innovation Officer & Head AI & Analytics – Qualco Group

Αντίστοιχα την άποψη των Διεθνών Επενδυτών σχετικά με την επιλογή της Ελλάδος θα καλύψουν σε πάνελ με θέμα : "WHY GREECE – THE INTERNATIONAL INVESTOR PERSPECTIVE” και συντονιστή τον κ. Konstantinos (Dean) Melitsanopoulos, Partner – Reed Smith LLP οι εξής ομιλητές : • Mr. Anastasios Astyfidis, Founder & Managing Director - AMBROSIA CAPITAL • Mr. Dimitrios Athanasopoulos, Group Managing Director – AXIA Ventures Group Ltd • Mr. Georgios Elekidis, Director – Bain Capital Credit • Mr. Alex Fotakidis, Partner & Head of CVC Greece – CVC Capital Partners • Mr. Samy David, Partner – Grifon Capital / FORTRESS • Mr. George Andriopoulos, Vice President – Partners Group.

Ο κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, Σύμβουλος παρά τω Πρωθυπουργώ και πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, θα μιλήσει σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει ο κλάδος Υγείας στην Ελλάδα : "Investment Opportunities in the Healthcare Sector in Greece”.

Παρέμβαση θα πραγματοποιήσει επίσης, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, κ. Geoffrey R. Pyatt.

Τελετή Βράβευσης – Επίσημο Δείπνο "2021 Hellenic Capital Link Leadership Award"

Το Συνέδριο κλείνει με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου θα τιμηθεί ο κ. Alex Fotakidis, Partner & Head of Greece - CVC Capital Partners, με το "2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

Αναγνωρίζεται η συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, του εταίρου που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα, όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, θα πραγματοποιήσει την Εισαγωγική Ομιλία / Καλωσόρισμα.

Την Κύρια Ομιλία θα πραγματοποιήσει η κα. Erika Olson, Deputy Assistant Secretary, Bureau of European and Eurasian Affairs - U.S. DEPARTMENT OF STATE



Ο κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner - Bernitsas Law θα πραγματοποιήσει Εισαγωγικά Σχόλια.

Ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia – EY, θα προλογίσει τον κ. Αλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece - CVC Capital Partners που θα κάνει κεντρική ομιλία.

Το "Capital Link Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την εξαιρετική συμβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της παγκόσμιας επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award το 2012 είχε απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow Chemical Company, το 2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos Investments, το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co., το 2017 στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International, το 2018, στον κ. Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO of Mytilineos και το 2019 στον κ. John Paulson, President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc.

Χορηγός του Dinner είναι η ΕΥ.

One-On-One Συναντήσεις

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρέχει στους ξένους επενδυτές εκτεταμένη δυνατότητα επαφών μέσω one-on-one συναντήσεων με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς επίσης και με τα μέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας https://forums.capitallink.com/greece/2021/signup-1x1.html

ΤΡΙΤΗ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2022: "Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”

Στο πλαίσιο του "23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση με τίτλο "GREEK AMERICAN ISSUER DAY" στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το "Opening Bell - καμπανάκι της έναρξης των εργασιών” της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

ADMIE (IPTO) Holding SA • Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company S.A. (EYDAP) • AVIS Greece • AXIA Ventures Group Ltd • Bain Capital Credit • Barclays • Bernitsas Law • BNP Paribas • Citi • CVC Capital Partners • D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DECA Investments AIFM • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Dimand Real Estate Development • Eldorado Gold Corporation • Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • European Central Bank • EY • Flott & Co. PC • GEK TERNA Group • Greek National Tourism Organisation – GNTO • Goldman Sachs • Goldman Sachs International • Grifon Capital Advisors/ FORTRESS • Hellenic Medical Society • Hellenic Petroleum Holdings S.A. • HILL INTERNATIONAL • HSBC Greece • INTRUM • Kyriakides Georgopoulos Law Firm • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • LightsourceBP • Machas & Partners Law Firm • Milbank • National Bank of Greece • Nomura International • NN Hellas • Oliver & Wyman • OTE Group of Companies • Partners Group • Pfizer • Piraeus Bank • POTAMITISVEKRIS • PPC Renewables • Public Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • Qualco Group • Reed Smith LLP • SMERemedium Cap • Tsakos Energy Navigation - TEN Ltd. • Trastor REIC

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: New York Stock Exchange

ΧΟΡΗΓΟΙ:

Lead Sponsors: Η Citi και η Tsakos Energy Navigation - TEN Ltd. είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα τελευταία 13 χρόνια.

Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank

Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS • AXIA Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organisation (GNTO) • Hellenic Petroleum Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos Law Firm • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN Hellas • Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.) • PPC Renewables • Qualco Group • Reed Smith

Χορηγοί: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK TERNA • INTRUM • Machas & Partners Law Firm

Υποστηρικτές Χορηγοί: ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate • Elikonos Capital Partners • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC

Χορηγός Cocktail Reception: Navios Maritime Partners L.P.

Dinner Sponsor: EY

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public Diplomacy, Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 • American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA • Hellenic American Bankers Association – HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women's Council (HAWK) • Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic Lawyers Association • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic Inter-Parliamentary Association

MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News • Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • Greek Reporter • Hellenic Daily News – NY • Hellas Journal By Mignatiou.Com • Hellenic DNA • Hellenic News of America • MEGA – TO BHMA – TA NEA – in.gr – ot.gr-Οικονομικός Ταχυδρόμος • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • Athens - Macedonian News Agency • World Energy News