Το ESA BIC Greece γιορτάζει τον 1ο χρόνο λειτουργίας του και φιλοξενεί το ετήσιο συνέδριο της ESA στην Αθήνα

H θερμοκοιτίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα (ESA BIC Greece) γιορτάζει τον 1ο χρόνο λειτουργίας της και φιλοξενεί το ετήσιο συνέδριο όλων των θερμοκοιτίδων της ESA, των brokers και ambassadors στις 4 -7 Απριλίου 2022.

Τις εκδηλώσεις θα τιμήσουν με την φυσική παρουσία τους στελέχη της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξέχoυσες προσωπικότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από 20 χώρες, μέλη του ελληνικού cluster διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών, ελληνικές και ξένες εταιρείες υποστηρικτές του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος και οι πρώτες 5 ελληνικές startups της Θερμοκοιτίδας ESA BIC Greece.



Οι συναντήσεις κάνουν έναρξη στις 4 Απριλίου, με την διεξαγωγή του 1ου ESA BIC Greece Stakeholders Board όπου θα παρουσιαστεί η πρόοδος και τα αποτελέσματα της ελληνικής θερμοκοιτίδας για το πρώτο έτος λειτουργίας της και θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής για την περαιτέρω πορεία και εξέλιξη της.



Η επετειακή εκδήλωση για τον 1ο χρόνο λειτουργίας της θερμοκοιτίδας ESA BIC Greece θα διεξαχθεί την Τρίτη 5 Απριλίου, στα γραφεία της θερμοκοιτίδας στο Μαρούσι. Μέσα σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο κος. Αθ. Στάβερης, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Geraldine Naja, Director of Commercialisation, Industry and Procurement του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, ο Jorge Sanchez, Διευθυντής του ESA BIC Greece, ο Cornelis Eldering, Head of ESA Space Solutions Network Section και η Joana Kamenova, Commercialisation Officer, Country Manager for Greece του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.



Αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο της θερμοκοιτίδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα για το ελληνικό οικοσύστημα, η επετειακή εκδήλωση θα πλαισιωθεί με τρία πάνελ ομιλητών με διαφορετική θεματική δίνοντας τη δική τους οπτική. Κεντρικοί ομιλητές του πάνελ των incubatees θα είναι εκπρόσωποι των πέντε εταιρειών εισαχθέντων στην θερμοκοιτίδα κατά το πρώτο έτος λειτουργίας: LOCTIO, Cloud Signals, PROMILIST, BitRezus και Circuits Integrated.



Κεντρικοί ομιλητές του δεύτερου πάνελ θα είναι ESA BIC Managers τριών χωρών αναδεικνύοντας κοινά και διαφορές άλλων διαστημικών οικοσυστημάτων. Ειδικότερα, η Dr. Nanja Strecker -ESA BIC Switzerland Manager & Switzerland Innovation Park Zürich, ο Martin Mössler -ESA BIC Austria General Manager & Managing Director Science Park Graz, και η Aurelie Baker -ESA BIC Sud France Manager.

Οι υποστηρικτές και οι εταιρείες του οικοσυστήματος αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εύρυθμης και επιτυχούς λειτουργίας της θερμοκοιτίδας του Ευρωπαϊκού Διαστήματος στην Ελλάδα. Ομιλητές του τρίτου πάνελ θα είναι ο James Taylor- Venture Partner HP Tech Ventures, o Ιωάννης Γκέκας- Managing Director of Accenture Applied Intelligence και ο Στέλιος Μπολλάνος Cofounder & Director Planetek Hellas, εκπροσωπώντας τις εταιρείες μέλη του si-cluster.

Το ετήσιο συνέδριο των ESA BIC, Broker, and Ambassador Network ακολουθεί το τριήμερο 5-7 Απριλίου στο Divani Palace Acropolis. Το συνέδριο αναπτύσσεται σε ένα τριήμερο πρόγραμμα που περιλαμβάνει δικτύωση, τεχνικές και κοινωνικές δραστηριότητες και συνεδρίες ESA BIC, Ambassador και Broker. Η εκδήλωση θα έχει 130 συμμετέχοντες με φυσική παρουσία από 20 χώρες. Το συνέδριο είναι μια ευκαιρία για όλους τους συμμετέχοντες να μάθουν περισσότερα για την πρόοδο που σημείωσε το δίκτυο ESA κατά το παρελθόν έτος, να διεξαχθούν εποικοδομητικές συζητήσεις για μελλοντικά σχέδια διασφαλίζοντας περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον.