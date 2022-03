50 Έλληνες – ανώτερα στελέχη από το εξωτερικό θα συμμετάσχουν στη 2η Διάσκεψη The Greeks Are Back

Με τη συμμετοχή 50 Ελλήνων – ανώτερων στελεχών σε μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού θα πραγματοποιηθεί η 2η Διάσκεψη "The Greeks Are Back", στις 23 Νοεμβρίου 2022, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη Διάσκεψη "The Greeks Are Back", στην οποία θα κατατεθούν προτάσεις εφαρμοσμένης πολιτικής για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και πώς, ειδικότερα, θα μπορούσαν τα έμπειρα αυτά στελέχη να συνεισφέρουν στη βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού στα κεντρικά γραφεία των εταιρειών τους.

Οι στόχοι της πρωτοβουλίας "The Greeks Are Back"είναι:

* Να δοθεί η δυνατότητα στην πολιτεία να γνωρίσει με άμεσο τρόπο πώς τα κεντρικά γραφεία πολυεθνικών εταιρειών αξιολογούν τις πολιτικές της Ελλάδας για προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

* Να επωφεληθεί η Ελλάδα από τις καλές πρακτικές άλλων χωρών στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, μέσω της γνώσης και εμπειρίας των Ελλήνων – ανώτερων στελεχών που εργάζονται στο εξωτερικό.

* Να δοθεί η δυνατότητα στην πολιτεία να κινητοποιήσει τους Έλληνες – ανώτερα στελέχη του εξωτερικού, για να προωθήσουν την Ελλάδα στις εταιρείες τους ως επενδυτικό προορισμό, εφοδιάζοντάς τους με τις κατάλληλες πολιτικές και εργαλεία.

* Να δοθεί η δυνατότητα στους Έλληνες – ανώτερα στελέχη πολυεθνικών εταιρειών στο εξωτερικό να υποβάλουν προτάσεις πολιτικής στην πολιτεία, για να βελτιωθεί η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.

Η Διάσκεψη περιλαμβάνει συζητήσεις σε Ολομέλεια και σε έξι Ομάδες Εργασίας, στις οποίες θα κατατεθούν και θα συζητηθούν προτάσεις για τα εξής θέματα: Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία, Ταμείο Ανάκαμψης, Νέα Οικονομία, Αποτελεσματικό Κράτος, RealEstate και Υγεία.

Οι προτάσεις αυτές θα συντεθούν σε κείμενο με τον τίτλο "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – 2022", το οποίο θα σταλεί στην Κυβέρνηση, στη Βουλή των Ελλήνων, σε φορείς και ΜΜΕ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της οργανώτριας εταιρείας Public Affaris and Networks και ιδρυτής της πρωτοβουλίας "The Greeks Are Back", Ανδρέας Γιαννόπουλος, δήλωσε: "Ο ενθουσιασμός, το συναίσθημα και, κυρίως, η ποιότητα των συζητήσεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην περσινή 1η Διάσκεψη δημιούργησαν μια ισχυρή βάση, για να προχωρήσουμε στην προετοιμασία της φετινής Διάσκεψης, η οποία προεξοφλούμε ότι θα παραγάγει σημαντικές προτάσεις δημόσιας πολιτικής πάνω στο θέμα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να μην αξιοποιήσει, με έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο, το μοναδικό αυτό κεφάλαιο που συνιστούν οι Έλληνες σε σημαντικές θέσεις μεγάλων εταιρειών στο εξωτερικό".

Η 2η Διάσκεψη "The Greeks Are Back" υποστηρίζεται από τη διαΝΕΟσις και την Enterprise Greece ως Στρατηγικούς Χορηγούς, τις εταιρείες Polygreen, Performance Technologies, Accenture, JTI και AbbVie ως Χορηγούς, την Coca-Cola Company ως Υποστηρικτή, καθώς και από την AEGEAN ως Χορηγό Αερομεταφορών.