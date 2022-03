Οι κορυφαίες δεξαμενές σκέψεις  και σημαντικότεροι διεθνείς οργανισμοί στο 7ο  Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Διεθνείς οργανισμοί και δεξαμενές σκέψεις που αποτελούν σημείο αναφοράς για την ερμηνεία των εξελίξεων σε γεωπολιτικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο θα λάβουν μέρος στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με τίτλο "New Realities", που θα πραγματοποιηθεί στους Δελφούς, από την Τετάρτη 6 έως και το Σάββατο 9 Απριλίου 2022, και το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.



Με επίκεντρο την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, αναλύονται οι στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κορυφαία think tanks, όπως, CEPA (Center for European Policy Analysis), Bruegel, European Council on Foreign Relations, ενώ σε ειδικότερα θέματα ευρωπαϊκής στρατηγικής θα εμβαθύνουν η γερμανική δεξαμενή σκέψης Hanns Seidel Stiftung.



Από τους διακεκριμένους ομιλητές που θα συμμετέχουν στις συζητήσεις είναι ο David H. Petraeus, Πρόεδρος KKR Global Institute, ο Mathias Cormann, Γενικός Γραμματέας, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης, ο Creon Butler, Director, Global Economy and Finance Programme, Chatham House, ο Zsolt Darvas, Senior Fellow στο Bruegel, η Μαρία Δεμερτζής Deputy Director στο Bruegel, ο Mikuláš Dzurinda πρόεδρος στο Wilfried Martens Centre for European Studies, ο Markus Ferber πρόεδρος Hanns-Seidel Foundation, ο Ian Lesser, αντιπρόεδρος στο The German Marshall Fund of the US, Stormy- Annika Mildner, εκτελεστική διευθύντρια Aspen Institute, ο Michael Møller Πρόεδρος του Diplomacy Forum Geneva Science and Diplomacy Anticipator Foundation, ο Jeffrey Sachs Διευθυντής στο Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ο Cheng Li διευθυντής στο Brookings Institution, ο Niklas Swanström Εκτελεστικός Διευθυντής στο >Ινστιτούτο Πολιτικής Ασφάλειας και Ανάπτυξης, ο Philippe Le Corre Carnegie Endowment for Int'l Peace, ο Erik Brattberg Senior Vice President, Albright Stonebridge Group, η δρ. Rosa Balfour Διευθύντρια Carnegie Europe, ο δρ. Bruno Tertrais Αναπληρωτής Διευθυντής, Ίδρυμα Στρατηγικών Ερευνών.



Ταυτόχρονα, συμμετέχουν με εκπροσώπους οι κυριότεροι διεθνείς οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), o Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) θα είναι επίσης παρόν, δίνοντας σημαντικές πληροφορίες σε θεσμικό και τεχνοκρατικό επίπεδο.

Στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (www.delphiforum.gr) μπορείτε να δείτε τις ενότητες και όλες τις θεματικές συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο 4ήμερο Φόρουμ Απριλίου, καθώς και τις 500 και πλέον διακεκριμένες προσωπικότητες – επιβεβαιωμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.