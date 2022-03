Παρουσίαση του Εγχειριδίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για παιδιά και εφήβους του ΠΟΥ

Η παρουσίαση του εγχειριδίου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για παιδιά και εφήβους του ΠΟΥ "WHO Pocket Book of Primary Health Care for Children and Adolescents" πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Υγείας.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα και η υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη υποδέχθηκαν τον περιφερειακό διευθυντή του ΠΟΥ Ευρώπης, Dr. Hans Kluge, την διευθύντρια του Τμήματος Πολιτικών και Συστημάτων Υγείας των χωρών του ΠΟΥ Ευρώπης, Dr. Natasha Azzopardi Muscat, καθώς και συμβούλους του ΠΟΥ Ευρώπης, μεταξύ των οποίων τον Δρ. Παύλο Θεοδωράκη και τον Dr. Joao Breda.

Εκτενή παρουσίαση του εγχειριδίου έκανε ο Dr. Martin Weber, επικεφαλής του Γραφείου Ποιότητας Φροντίδας του ΠΟΥ στην Αθήνα. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προαγωγής της ψυχικής υγείας για όλα τα παιδιά, καθώς και πληροφορίες που επιτρέπουν στους παρόχους πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας να προσδιορίζουν και να διαχειρίζονται κοινές καταστάσεις ψυχικής υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και μέσω παραπομπής, σε συνεργασία με ειδικούς ψυχικής υγείας.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας εξήρε την πρωτοβουλία του ΠΟΥ για την συγκεκριμένη έκδοση. Ανέφερε ότι το βιβλίο αποτελεί ένα σημαντικό βοηθητικό εργαλείο για τους επαγγελματίες υγείας τόσο στη χώρα μας - και ειδικά για τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές - όσο και για την υπόλοιπη Ευρώπη.

"Παράλληλα με τη συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ολοκληρώνουμε τη μεταρρύθμιση της φροντίδας ψυχικής υγείας στην χώρα μας", ανέφερε από την πλευρά της η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη. Σημείωσε ότι τα μισά από όλα τα προβλήματα ψυχικής υγείας στην ενήλικη ζωή ξεκινούν κατά τη διάρκεια ή πριν από την εφηβεία και η πανδημία Covid-19 έχει επιδεινώσει την κατάσταση της ψυχικής υγείας πολλών παιδιών και εφήβων. Οι υπηρεσίες φροντίδας ψυχικής υγείας που παρέχονται εντός της κοινότητας και είναι πλήρως ενσωματωμένες στις κύριες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση, την προστασία και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και ευημερίας των παιδιών και των εφήβων μας.