Η Advent Technologies ενισχύει την παρουσία της στην Ασία

Η Advent Technologies υλοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία έργα εγκατάστασης κυψελών καυσίμου (fuel cells) επόμενης γενιάς σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών στις Φιλιππίνες, στο πλαίσιο της αναπτυσσόμενης εμπορικής πορείας της τα τελευταία χρόνια στην Ασιατική αγορά, με πωλήσεις σε Φιλιππίνες, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Κίνα και Ιαπωνία.

Ανταποκρινόμενη στην παγκόσμια ανάγκη για παραγωγή ενέργειας με μηδενικούς ρύπους και μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η Advent έχει συνάψει συμφωνίες ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας με δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνίων των Φιλιππίνων. Τα συστήματα Advent SereneU έχουν εγκατασταθεί επιτυχώς, τόσο σε πύργους, όσο και σε επίγειες εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών σε κατοικημένες περιοχές της χώρας.

Τα καινοτόμα προϊόντα της Advent εξασφαλίζουν σημαντική μείωση των εκπομπών άνθρακα σε όλο το δίκτυo, καθώς και κατανάλωση καθαρότερων καυσίμων σε μικρότερες ποσότητες, με πιο υψηλή και αξιόπιστη ενεργειακή απόδοση. Συγκεκριμένα, οι κυψέλες καυσίμου SereneU διακρίνονται για την ανθεκτικότητά τους σε απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ διασφαλίζουν αδιάληπτη λειτουργία και είναι πρακτικές, τόσο στην μεταφορά, όσο και στην αποθήκευση τους. Παράλληλα, είναι σε θέση να καλύψουν απόλυτα τις απαιτήσεις της τεχνολογίας 5G των δικτύων τηλεπικοινωνίας.

Μέσα από τη συνεργασία τους με την Advent, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών ενισχύουν περαιτέρω τις δεσμεύσεις τους για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, στο πλαίσιο της ενεργής συμμετοχής τους στην παγκόσμια εκστρατεία Race to Zero των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCC). Η #Race to Zero έχει σκοπό να κινητοποιήσει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συνεργαστούν και να αναλάβουν δράση για έναν υγιέστερο πλανήτη με μηδενικές εκπομπές άνθρακα.

Ο Δρ. Βασίλης Γρηγορίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Advent Technologies Holdings δήλωσε: "Η ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση κυψελών καυσίμου επόμενης γενιάς της Advent μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους, καθώς μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του οράματός μας για ταχύτερη απεξάρτηση του κόσμου από τον άνθρακα. Επιπλέον, είμαστε περήφανοι που, μέσα από τα προϊόντα μας, συμβάλλουμε στο σημαντικότατο έργο της εκστρατείας Race to Zero των Ηνωμένων Εθνών, και προσβλέπουμε σε μελλοντικές συμφωνίες οι οποίες θα βοηθήσουν τους συνεργάτες μας να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες και να μειώσουν αισθητά το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα."



Η Advent συνεχίζοντας την επιτυχημένη διεθνή της ανάπτυξη στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, προσβλέπει σε μια ισχυρότερη παρουσία και στην ελληνική αγορά εντός των επόμενων μηνών. Τα συστήματα Advent SereneU καλύπτουν εύρος εφαρμογών σε αστικές, παραμεθόριες περιοχές, σε νησιά κα., με κύριο πλεονέκτημα για τις περιοχές εγκατάστασης την κλιματικά ουδέτερη λειτουργία, αφού εκπέμπουν σχεδόν μηδενικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους.