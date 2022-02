Η Ένωση "Μαζί για το Παιδί" στηρίζει πυρόπληκτες οικογένειες σε Βόρεια Εύβοια και Αττική

Η Ένωση "Μαζί για το Παιδί" στηρίζει πυρόπληκτες οικογένειες στη Βόρεια Εύβοια και την Αττική, σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των πληγέντων δήμων και την Επιτροπή Αγώνα Επιβίωσης και Αναγέννησης Β. Εύβοιας.

Μέχρι σήμερα ο πληθυσμός των πληγέντων περιοχών βιώνει σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά του. Η παρέμβαση που σχεδιάστηκε από την Ένωση "Μαζί για το Παιδί" σε συνεργασία με τους ίδιους τους ωφελούμενους, καλύπτει ολιστικά τις ανάγκες τους για διάστημα ενός έτους, με σκοπό να συμβάλλει στην οικονομική και ψυχολογική τους ανακούφιση και την επάνοδό τους στην κανονικότητα.

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο έως και το Δεκέμβριο του 2022, 15 οικογένειες που αριθμούν συνολικά 54 μέλη, εντάσσονται στο πρόγραμμα στήριξης της Ένωσης που περιλαμβάνει: εξασφάλιση επιδομάτων σίτισης και θέρμανσης, κάλυψη αναγκών σε οικιακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και κάλυψη κόστους εξωσχολικών δραστηριοτήτων και ενοικίων για παιδιά και φοιτητές αντίστοιχα, βάσει καταγεγραμμένων αναγκών.

Παράλληλα, η Ένωση προσφέρει δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη μέσω της Συμβουλευτικής Γραμμής 115 25 και του Συμβουλευτικού της Κέντρου στις πληγείσες οικογένειες.

Στη Βόρεια Εύβοια

Στους δήμους Αγ. Άννας - Λίμνης-Μαντουδίου και Ιστιαίας - Αιδηψού της Βόρειας Εύβοιας, η Ένωση, εξυπηρετεί συνολικά 11 οικογένειες με 42 μέλη εκ των οποίων 22 ανήλικα και οικονομικώς εξαρτώμενα.

Στην Αττική

Στο δήμο Κηφισιάς καλύπτει αντίστοιχα 4 οικογένειες με 12 μέλη εκ των οποίων 5 ανήλικα και οικονομικώς εξαρτώμενα.

"Η στήριξη στις πυρόπληκτες οικογένειες είναι μόνο η αρχή", αναφέρει η Πρόεδρος της Ένωσης "Μαζί για το Παιδί" Αλεξάνδρα Μαρτίνου, "χάρη στην εμπιστοσύνη και τις ευγενικές δωρεές ιδιωτών και εταιρειών που έσπευσαν να αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία μας για τις πυρόπληκτες περιοχές, η Ένωση πρόκειται να προχωρήσει και σε σημαντικά έργα υποδομής στη Β. Εύβοια, στο προσεχές διάστημα, με στόχο να προσφέρει στα παιδιά ένα καλύτερο και ασφαλές περιβάλλον για να παίζουν και να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους."

Πόροι

Το πρόγραμμα στήριξης πυρόπληκτων οικογενειών, υλοποιείται χάρη στη συγκέντρωση πόρων μέσω της crowdfunding καμπάνιας "Μαζί, συνεχίζουμε" που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2021, την ευγενική δωρεά των αποφοίτων της Σχολής Μωραΐτη από τη δράση "do your pART" και των δωρεών των εταιρειών: Ταβέρνα El Greco, E-shop Aesthet, W MARINE INC, ΜΑΖΙΣΤΡΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Η Ένωση "Μαζί για το Παιδί" εκφράζει τις βαθιές ευχαριστίες της στους ιδιώτες και τις εταιρείες που αγκάλιασαν την προσπάθεια της και την εμπιστεύθηκαν για τη στήριξη των συνανθρώπων μας.

Λίγα λόγια για το Μαζί για το Παιδί:

Το Μαζί για το Παιδί ξεκίνησε να λειτουργεί στην Ελλάδα το 1996. Πρόκειται για μια ένωση μη-κερδοσκοπικών σωματείων και ιδρυμάτων, που εργάζονται για την ευημερία χιλιάδων ετησίως. Κύριος στόχος της Ένωσης είναι να προσφέρει βοήθεια σε παιδιά και νέους που αντιμετωπίζουν την φτώχεια, την αναπηρία, την κακοποίηση και την αρρώστια. Το 2016 τιμήθηκε με το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών για την κοινωνική του προσφορά.