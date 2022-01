Πρόεδρος φαρμακοποιών για self tests: Πρόβλημα στη διανομή μεταξύ αποθηκών-φαρμακείων

Ελλείψεις παρατηρούνται στα φαρμακεία σε δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ, τα οποία έως σήμερα διανέμονται δωρεάν προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου μαθητών και εκπαιδευτικών ενόψει του ανοίγματος των σχολείων τη Δευτέρα.





Σε άλλα φαρμακεία έχει εξαντληθεί η δωρεάν ποσότητα και σε άλλα έχουν μείνει ελάχιστα self test, είπε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολος Βαλτάς, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3.



Πρόσθεσε ότι από το κεντρικό σημείο διανομής έχει ήδη διατεθεί η ποσότητα των 8,5 εκατ. self test και πως το πρόβλημα εντοπίζεται στην κατανομή τους μεταξύ φαρμακαποθηκών και φαρμακείων.



Σύμφωνα με τον κ. Βαλτά, η απάντηση που λαμβάνουν οι φαρμακοποιοί όταν επικοινωνούν με την αποθήκη, είναι πως όλα έχουν τελειώσει.