Πληροφορίες για καραντίνα σε όσους έρχονται από Αφρική σαν ασπίδα από τη νέα μετάλλαξη

Αυτήν την ώρα, κι ενώ η Επιτροπή των Ειδικών ακόμη συνεδριάζει, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο τραπέζι έχουν πέσει εισηγήσεις για καραντίνα 10 ημερών, και μάλιστα επιτηρούμενη, για όσους έρχονται από χώρες της Αφρικής, είσοδο στη χώρα μόνο κατόπιν αυστηρού ελέγχου pcr test, ενώ θα διενεργούνται μόνο αναγκαία ταξίδια στη Ν. Αφρική.

Εν αναμονή λοιπόν να δούμε τι θα ισχύσει, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εισόδου της νέας πολύ μεταδοτικής και επικίνδυνης μετάλλαξης.

Η νέα αφρικανική μετάλλαξη της Covid 19 έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό, με πολλές ευρωπαϊκές χώρες να σταματούν τις πτήσεις από τη Ν. Αφρική καθώς φοβούνται μια επανάληψη της διασποράς της μετάλλαξης Δέλτα που χρειάστηκε μόλις λίγες εβδομάδες για να γίνει το κυρίαρχο στέλεχος του ιού.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η νέα παραλλαγή φέρει πάνω από 30 μεταλλάξεις, κάτι που την καθιστά θεωρητικά πιο μεταδοτική και πιο ανθεκτική στα εμβόλια.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας ΗΒ είπε ότι η παραλλαγή είναι "η χειρότερη που έχει ανιχνευθεί μέχρι στιγμής", με την πρωτεΐνη-ακίδα που χρησιμοποιεί ο κορονοϊός για να διεισδύσει στον ανθρώπινο οργανισμό να είναι "δραματικά" διαφορετική από εκείνη στο αρχικό στέλεχος του ιού.

Τι γνωρίζουμε για τη νέα παραλλαγή

Το νέο στέλεχος του κορονοϊού έχει χαρακτηριστεί ως B.1.1.529, εντοπίστηκε στη Νότια Αφρική, ταυτοποιήθηκε στη Μποτσουάνα, και μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 10 περιπτώσεις αυτού του στελέχους, αιτία για την οποία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), συνεδριάζει εκτάκτως την Παρασκευή.

Προς το παρόν εκτός της Νότιας Αφρικής έχει ταυτοποιηθεί και σε έναν ταξιδιώτη στο Χονγκ Κονγκ που είχε επισκεφθεί τη Νότια Αφρική. Η βιβλιογραφία αναφορικά με το νέο στέλεχος ανασκοπήθηκε από τους καθηγητές της Ιατρικής του ΕΚΠΑ Δημήτριο Παρασκευή (Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, επιστημονικός σύμβουλος ΕΟΔΥ), Θεοκλή Ζαούτη (Καθηγητής Παιδιατρικής και πρόεδρος ΕΟΔΥ) και Θάνο Δημόπουλο (Πρύτανης ΕΚΠΑ).

Παρότι ο αριθμός των περιστατικών B.1.1.529 είναι πολύ χαμηλός - τρία στη Μποτσουάνα, έξι στη Νότια Αφρική και ένα στο Χονγκ Κονγκ - είναι αξιοσημείωτο ότι το νέο στέλεχος ενσωματώνει 32 μεταλλάξεις στην περιοχή της εξωτερικής πρωτεΐνης του, αναφέρουν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ.

Αυτό την καθιστά θεωρητικά πιο μεταδοτική και πιο ανθεκτική στα εμβόλια.

Προς το παρόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ταξινομήσει το B.1.1.529 ως στέλεχος υπό επιτήρηση "variant under monitoring", η οποία είναι χαμηλότερου κινδύνου από τα στελέχη ενδιαφέροντος "variants of interest", και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος "variants of concern". Στην τελευταία ομάδα ανήκει το στέλεχος Δέλτα.

Οι ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες ενίσχυσαν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς την Παρασκευή μετά τον εντοπισμό της νέας και πιθανώς ανθεκτικής στα εμβόλια παραλλαγής του κορωνοϊού στη Νότια Αφρική, με την ΕΕ, τη Βρετανία και την Ινδία μεταξύ εκείνων που ανακοίνωσαν αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα.

Ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Christian Lindmeier, δήλωσε ότι η τεχνική συμβουλευτική ομάδα του οργανισμού του ΟΗΕ και άλλοι εμπειρογνώμονες για την εξέλιξη του ιού συνομιλούν με Νοτιοαφρικανούς ερευνητές. Σχεδόν 100 αλληλουχίες της παραλλαγής έχουν αναφερθεί και η πρώιμη ανάλυση δείχνει ότι έχει "μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων" που απαιτούν περαιτέρω μελέτη, είπε ο Lindmeier.

Διαβάστε ακόμη:

Βρετανία: Η μετάλλαξη που εξαπλώνεται στη νότια Αφρική θεωρείται η "πιο σημαντική μέχρι τώρα"

ΠΟΥ-Νέα παραλλαγή: Θα χρειασθούν εβδομάδες για αποτίμηση της μεταδοτικότητας και της επίπτωσης σε θεραπείες-εμβόλια

Σ.Κ.