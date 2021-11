Τζ. Πάιατ: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται για την υποστήριξη της θρησκευτικής ελευθερίας

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, συναντήθηκε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ. Σε μήνυμά του μέσω Twitter, ο Τζέφρι Πάιατ τονίζει πως οι ΗΠΑ δεσμεύονται στη φιλία τους με την Ορθόδοξη Εκκλησία και την υποστήριξη της θρησκευτικής ελευθερίας. "Ήταν μεγάλη τιμή να δω τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, να εκφράσω τα σέβη μου για την 30η επέτειο από την ενθρόνισή του και να τον συγχαρώ για τις ιστορικά επιτυχημένες επισκέψεις του στην Ουκρανία και τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται στη φιλία τους με την Ορθόδοξη Εκκλησία και την υποστήριξη της θρησκευτικής ελευθερίας" αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

It was a great honor to see His All Holiness @EcuPatriarch, to offer my respects on his 30th Anniversary in office & congratulations on his historically successful visits to Ukraine & US. The US is committed to our friendship w/ the Orthodox Church & supporting religious freedom. pic.twitter.com/U3bRclUGTd