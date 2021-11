Ημερίδα για εκπαιδευτικούς στην Πάτρα από το JA Greece

Τη Δευτέρα 29/11/2021 η ομάδα του JA Greece θα βρεθεί στην Πάτρα, σε μια ημερίδα για εκπαιδευτικούς που φιλοξενείται από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων "Αναστασία Ζησιμάτου" από τις 9:00 έως τη 13:30 (Ηλία Πολίτη, Μαγούλα, Ρίου, Αχαΐας). Θα δοθεί έμφαση στο βιωματικό πρόγραμμα της "Εικονικής Επιχείρησης" που υλοποιείται σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο για πάνω από 100 χρόνια και αποτελεί εμπειρία ζωής για τους μαθητές και τις μαθήτριες αλλά και για τους εκπαιδευτικούς.

Το Junior Achievement είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που δραστηριοποιείται σε όλες τις Η.Π.Α. και σε περισσότερες από 100 χώρες, εφοδιάζοντας τους νέους με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να βγουν άρτια προετοιμασμένοι στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Το JA εμπνέει και προετοιμάζει τους νέους ώστε να πετύχουν στο αυριανό εργασιακό τους περιβάλλον, καλλιεργώντας την επιχειρηματική τους σκέψη και παράλληλα διασφαλίζοντας ότι διαθέτουν τα εργαλεία ώστε να είναι οικονομικά ικανοί ενήλικες. Στην Ελλάδα από το 2005 έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 92.000 μαθητές/φοιτητές και 4.000 εκπαιδευτικούς.

Τα ταξίδια που οργανώνει σε όλη την Ελλάδα φέτος, πραγματοποιούνται στον απόηχο της πρωτόγνωρης μεγάλης εθνικής επιτυχίας των "start up" Swim.me (έξυπνο σκουφάκι πισίνας για άτομα με προβλήματα όρασης) και FlowOn (έξυπνη βρύση εξωτερικών χώρων) που κέρδισαν τους Πανελλαδικούς Διαγωνισμούς του JA Greece και στη συνέχεια κατέκτησαν το χρυσό και το ασημένιο "μετάλλιο" στους Πανευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του JA Europe 2021. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τη φοιτητική "start up" Swim.me και τη μαθητική "start up" FlowOn σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου και μίλησε με τα θερμότερα λόγια για το Junior Achievement Greece που δίνει το πλαίσιο και τα κίνητρα στα παιδιά της Ελλάδας να σκεφτούν έξυπνες και κοινωνικά ευαίσθητες επιχειρηματικές ιδέες, ικανές για διεθνείς διακρίσεις και εφαρμογή στην αληθινή αγορά.

Την εκδήλωση του JA Greece στην Πάτρα θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο κ. Ιωάννης Σφαέλος, Διευθυντής Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών, ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ελλάδας, ο κ. Σπυρίδων Παπαδάκης, Οργανωτικός Συντονιστής του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) Δυτικής Ελλάδας και η κ. Αθανασία Μπαλωμένου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας, Υπεύθυνη παιδαγωγικού έργου στο Μικτό Πειραματικό Σχολείο Παν. Πατρών.

Τα προγράμματα του Junior Achievement Greece και τις ευκαιρίες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών θα παρουσιάσει ο Γενικός Διευθυντής κ. Αργύρης Τζικόπουλος, ενώ για την εφαρμογή των προγραμμάτων στην εκπαιδευτική πράξη θα μιλήσουν οι εκπαιδευτικοί κ. Ιωάννης Χιωτέλης και Όλγα Σταυροπούλου καθώς και ο Απόστολος Βετσόπουλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτ. Ελλάδας. Θα ακολουθήσει ομιλία του Πατρινού Start upper Νίκου Ιωάννου, ιδρυτή και CEO του Delivery.gr. Στη συνέχεια σε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ προσκεκλημένων θα συζητηθούν οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις και οι στόχοι της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και πώς αυτή ενδυναμώνει την τοπική κοινωνία. Στο πάνελ θα συμμετέχουν οι: Καραγιάννη Ελισάβετ (Εκπαιδευτικός-Οικονομολόγος), Κατσικά Χρύσα (εθελόντρια - Τράπεζα Πειραιώς), Σκαρπέτα Πένη (εκπρόσωπος ΜΚΟ MEXOXO). Η ημερίδα θα κλείσει με βιωματικό εργαστήρι όπου θα έχουν οι εκπαιδευτικοί την ευκαιρία να συμμετέχουν και να επεξεργαστούν τον τρόπο με τον οποίο εμπνέουν και προετοιμάζουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους για τη δική τους επιτυχία.

Οι εκπαιδευτικοί της Πάτρας δηλώνουν συμμετοχή εδώ.

Απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας καθώς και πιστοποιητικό εμβολιασμού που έχει πραγματοποιηθεί πριν από τουλάχιστον 14 ημέρες, ή βεβαίωση νόσησης από κορωνοϊό (τελευταίου εξαμήνου) ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ COVID-19.