Το γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες της Αρχαίας Ολυμπίας

Από την αμερικανική Washington Post και τις εικόνες που προβλήθηκαν στην Times Square της Νέας Υόρκης, και από τα μέσα ενημέρωσης στην Ταϊβάν και τη μακρινή Νέα Ζηλανδία, η ψηφιακή αναβίωση της γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων, χθες στην Αρχαία Ολυμπία, κάνει το γύρο του κόσμου μέσα από τα μεγαλύτερα διεθνή ΜΜΕ.

Το τηλεοπτικό εφιέρωμα του Associated Press, διάρκειας 7 λεπτών, προβάλλεται από χθες το βράδυ στα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα του πλανήτη, όπως το BBC, και σε κανάλια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στη σύντομη εκδοχή του βίντεο που δημοσιέυτηκε χθες στα social media, o Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνει (για την συνεργασία με τη Microsoft) ότι χάρη στα "προηγμένα εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας, δίνουμε στους επισκέπτες την ευκαιρία να ταξιδέψουν 25 αιώνες πίσω στο χρόνο. Η δυνατότητά μας να αποκαθιστούμε ψηφιακά αρχαία μνημεία ανοίγει νέους ορίζοντες για το πώς μπορούμε να βιώσουμε την πολιτιστική κληρονομιά μας".

Η σύντομη εκδοχή του αφιερώματος του αμερικανικού πρακτορείου, με τα χθεσινά εγκαίνια και τις χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην Αρχαία Ολυμπία:



