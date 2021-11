Ν. Δένδιας: "Βούληση της Ελλάδας να αναβαθμίσει τις σχέσεις της με τις χώρες της Αφρικής"

Με την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Γενοκτονίας στο Κιγκάλι (Kigali Genocide memorial), προς τιμήν της μνήμης των θυμάτων της Γενοκτονίας των Τούτσι, ξεκίνησε η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στη Ρουάντα. "Είμαι βαθιά συγκινημένος και συγκλονισμένος από την επίσκεψη στο Μνημείο Γενοκτονίας στο Κιγκάλι. Οι τρομακτικές φρικαλεότητες το 1994 είναι μνημειώδεις. Αισθάνομαι βαθύτατο σεβασμό για εκείνους τους θαρραλέους ανθρώπους που επέλεξαν τον δύσκολο δρόμο της συμφιλίωσης και εύχομαι στους ανθρώπους της Ρουάντα δύναμη και ευημερία. Έχουν δώσει το παράδειγμα για τον κόσμο" έγραψε ο Νίκος Δένδιας στο βιβλίο των επισκεπτών.

Η πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στην περιοχή σηματοδοτεί τη βούληση της Ελλάδας να αναβαθμίσει τις σχέσεις της με τις χώρες της Αφρικής, καθώς και την παρουσία της στην υποσαχάρια Αφρική, διαμήνυσε σε προηγούμενη ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας.

Κατά την επίσκεψή του στη Ρουάντα, ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της χώρας Πολ Καγκάμε (Paul Kagame), καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας Βίνσεντ Μπιρούτα (Vincent Biruta), με αντικείμενο την ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας και της προώθησης της εξωστρέφειας των ελληνικών επενδυτικών δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια των διευρυμένων συνομιλίων μεταξύ των δυο αντιπροσωπειών θα υπάρξει παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών στη Ρουάντα, από τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Rwanda Development Board, Zephanie Niyonkuru καθώς και της μόνιμης γραμματέως του υπουργείου Υποδομών, Patricie Uwase.

Προγραμματίζεται, επίσης, η υπογραφή "Μνημονίου Κατανόησης για Πολιτικές Διαβουλεύσεις μεταξύ του υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Δημοκρατίας της Ρουάντα".

Με την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών θα λάβει χώρα η παράδοση δωρεάς 330.000 εμβολίων κατά του COVID-19. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είχε δωρίσει ήδη 200.000 εμβόλια τον περασμένο Σεπτέμβριο.

