Κεντρικές Τράπεζες, Αλχημιστές και το Τέλος της Ιστορίας

Όπως αναφέρεται σε μια μελέτη για την κρίση του Μεσοπολέμου, η οικονομία δεν μπορεί να μελετηθεί επιτυχώς ανεξάρτητα από την πολιτική και θα είχε αποφευχθεί πολλή σύγχυση αν διατηρείτο ο όρος πολιτική οικονομία, που χρησιμοποίησε πριν από δυόμισι αιώνες ο Adam Smith.

ΑΛΧΗΜΙΣΤΕΣ;

Σε αυτό το πλαίσιο, της θεώρησης δηλαδή του θεσμού των κεντρικών τραπεζών ως μέρους της διεθνούς πολιτικής οικονομίας, το παρόν βιβλίο αποτελεί μια μικρή εισαγωγή, περιγράφοντας την ιστορία και τον ρόλο αυτών των ιδρυμάτων στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Μέσα από την ιστορική εξέλιξη των κεντρικών τραπεζών μέχρι σήμερα, το βιβλίο ανιχνεύει τους μηχανισμούς που θεμελιώνουν την εμπιστοσύνη στο νόμισμα, την ανάγκη εξισορρόπησης της ανεξαρτησίας, αυτών των ιδρυμάτων, με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, καθώς και την καθοριστική σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την αποτροπή δυνητικά καταστροφικών κρίσεων.

Στο βιβλίο Αλχημιστές, που εκδόθηκε το 2013, ο συγγραφέας αναφέρει ότι οι ασυνήθιστες πολιτικές ενέργειες που έγιναν κατά τη διάρκεια και μετά τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση μπορεί να αποδειχθούν ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια "φιλοσοφική λίθος"· μια προσπάθεια δημιουργίας χρημάτων από το τίποτα. Περιγράφοντας ο ίδιος αυτή τη "νομισματική ταχυδακτυλουργία", γράφει με μάλλον προβοκατόρικη διάθεση: "Δεν χρειάζεστε ένα μαγικό φίλτρο για να δημιουργήσετε αξία εκεί όπου δεν υπήρχε. Εάν έχετε έναν κεντρικό τραπεζίτη και ένα τυπογραφικό πιεστήριο, και η εξουσία του κράτους διαποτίζει και τα δύο, μπορείτε να δημιουργήσετε χρήματα από τον αέρα". Καταλήγει ωστόσο στο συμπέρασμα ότι οι επικεφαλής των μεγάλων κεντρικών τραπεζών χρησιμοποίησαν τις συλλογικές τους δυνάμεις για να αποτρέψουν μια παγκόσμια κατάρρευση. Μέσα από τη δράση των κεντρικών τραπεζών ως δανειστών ύστατης καταφυγής, "αυτοί οι έμπειροι μαχητές κρίσης εμπόδισαν αναμφισβήτητα μια κακή κατάσταση να γίνει πολύ χειρότερη. Και η καταστροφή που αποφεύγεται δεν είναι μικρό πράγμα. Οι μεσαιωνικοί αλχημιστές δεν κατάλαβαν ποτέ πώς να δημιουργήσουν χρυσό από καθημερινά υλικά, και αυτό μπορεί να είναι το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας: φορές ένα αποτέλεσμα καθορίζεται καλύτερα από ό,τι δεν συμβαίνει…".

Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ… ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και η οικονομική ανάπτυξη είναι δύο διαδικασίες αλληλένδετες μεταξύ τους. Αν και η αναζήτηση μιας απλής αιτιώδους σχέσης μπορεί να είναι ανώφελη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χρηματοοικονομική επανάσταση προηγήθηκε της βιομηχανικής. Πρόκειται για το σαρωτικό κύμα χρηματοοικονομικής ανανέωσης που συνέβη στο Άμστερνταμ, στο Λονδίνο και στη Στοκχόλμη κατά τον 17ο αιώνα, με την εμφάνιση των πρόδρομων των σύγχρονων κεντρικών τραπεζών.

Μια αναδρομή στην πρώτη κεντρική τράπεζα της Ευρώπης μάς πηγαίνει πίσω στο 1656, όταν ο Johan Palmstruch, επιχειρηματίας και έμπορος της εποχής, ίδρυσε την Τράπεζα της Στοκχόλμης (Stockholms Banco)· επρόκειτο για έναν ημικρατικό τραπεζικό οργανισμό, υπό την έννοια ότι το ήμισυ των κερδών του έπρεπε να επιστρέφεται στο κράτος. Στην αρχή, σύμφωνα με την παραδοσιακή λειτουργία των τραπεζών, προτού εξελιχθεί ο θεσμός της κεντρικής τράπεζας, η σουηδική αυτή τράπεζα δεχόταν καταθέσεις και χορηγούσε δάνεια. Ήταν φυσιολογική λειτουργία για μια τράπεζα να μετατρέπει τις καταθέσεις σε δάνεια, αλλά με έλεγχο, σύνεση και μέτρο. Οι καταθέσεις εκείνης της εποχής ήταν κυρίως χάλκινα νομίσματα και το πιο συνηθισμένο νόμισμα χαλκού ζύγιζε σχεδόν είκοσι κιλά. Ωστόσο, το 1662, το κράτος της Σουηδίας εξέδωσε νέα νομίσματα μικρότερης περιεκτικότητας σε χαλκό, με αποτέλεσμα τα παλαιά νομίσματα που φυλάσσονταν στη Stockholms Banco να γίνουν πολυτιμότερα και οι καταθέτες να ζητούν από την τράπεζα να τους τα επιστρέψει. Η τράπεζα αντιμετώπισε τότε σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, επειδή τα κέρματα που ζητούνταν ως επιστροφή καταθέσεων είχαν χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό των χορηγήσεων προκειμένου να εκδοθούν δάνεια. Αντιμέτωπος με τη δύσκολη αυτή κατάσταση, ο Palmstruch είχε μια ιδέα, που όμως θα προκαλούσε σοβαρές συνέπειες στη σταθερότητα της τράπεζας και ευρύτερα του συστήματος.

Η ιδέα του ήταν η εξής: Όσοι από τους καταθέτες ζητούσαν επιστροφή των κερμάτων που είχαν αρχικά στην κατοχή τους, τα οποία ήταν μεγαλύτερης περιεκτικότητας σε χαλκό, έλαβαν από την τράπεζα, έναντι των χάλκινων κερμάτων, χάρτινα νομίσματα. Τα χαρτονομίσματα αυτά θεωρείτο ότι είχαν αντίκρισμα στα χάλκινα νομίσματα που είχαν κατατεθεί στην τράπεζα και τα οποία είχαν χορηγηθεί σε δανειολήπτες. Καθώς οι πολίτες και το κράτος αποδέχτηκαν το χαρτονόμισμα, η οικονομική κρίση απεφεύχθη. Παράλληλα, η Stockholms Banco θα μπορούσε εφεξής να χορηγεί δάνεια με τη μορφή χαρτονομισμάτων αντί κερμάτων. Έτσι το χαρτί αντικατέστησε το μέταλλο. Ωστόσο, η τράπεζα προέβη σε αυτού του τύπου τη νέα λειτουργία, αναφορικά με τη χορήγηση δανείων, κάπως υπερβολικά γενναιόδωρα. Παρήγαγε περισσότερα χάρτινα νομίσματα από όσα ήταν τα αντίστοιχα μεταλλικά κέρματα που αντίκριζαν την αξία των χαρτονομισμάτων. Σύντομα οι άνθρωποι έχασαν την εμπιστοσύνη τους στην αξία του χαρτιού που κυκλοφορούσε ως νόμισμα και η Σουηδία γνώρισε το νομισματικό φαινόμενο του πληθωρισμού. Προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό, η Stockholms Banco σταμάτησε να χορηγεί δάνεια και να εκδίδει χαρτονομίσματα. Το γεγονός αυτό, με τη σειρά του, οδήγησε σε βαθιά οικονομική κρίση, λόγω της σημαντικής συρρίκνωσης της προσφοράς χρήματος στο σύστημα. Έτσι, το 1667 το σουηδικό κράτος έκλεισε τη θεωρούμενη ως πρώτη κεντρική τράπεζα της Ευρώπης. Λένε ότι κάθε αρχή και δύσκολη. Και η αρχή που έγινε με τις κεντρικές τράπεζες απεδείχθη πράγματι δύσκολη.

Έκτοτε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Εδώ και αρκετούς αιώνες, η νομισματική πολιτική αποτελεί πεδίο δράσης και ενεργειών των κεντρικών τραπεζών, οι οποίες έχουν το μονοπώλιο της έκδοσης του νομίσματος. Και όπως το 1992 ο Francis Fukuyama ανακοίνωσε το τέλος της ιστορίας –θεωρώντας ότι το πέρας του ψυχρού πολέμου θα σήμαινε το τελικό σημείο της ιδεολογικής εξέλιξης της ανθρωπότητας, καθώς η φιλελεύθερη δημοκρατία είχε επικρατήσει, άρα είχε επιτευχθεί η τελική μορφή διακυβέρνησης και επομένως δεν υπήρχε ανάγκη να συνεχιστεί η ιστορία–, παρόμοιοι ισχυρισμοί έγιναν και για τη νομισματική πολιτική μέχρι το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008.

Το βασικό επιχείρημα για την παραπάνω αναλογία, για τον ισχυρισμό δηλαδή ότι η νομισματική πολιτική είχε φτάσει σε ένα τέλειο και τελικό στάδιο και ότι δεν υπήρχε ανάγκη να εξελιχθεί περαιτέρω και συνεπώς η ιστορία είχε τελειώσει, ήταν η περίοδος που χαρακτηρίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία με τον όρο "Μεγάλη Μετριοπάθεια". Ο όρος αυτός περιγράφει τη μεγαλύτερη οικονομική επέκταση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σε περιβάλλον χαμηλού και σχετικά σταθερού πληθωρισμού, η οποία έλαβε χώρα από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 μέχρι το 2007 και μεταξύ άλλων αποδιδόταν σε σημαντικό βαθμό στις βελτιώσεις που επήλθαν στη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών στην πορεία του χρόνου.

Όμως, το απροσδόκητο συμβαίνει πάντοτε· και όταν συμβαίνει, τείνει να μεταθέτει το τέλος της ιστορίας λίγο πιο μακριά. Αυτό ισχύει τόσο στη σφαίρα της πολιτικής όσο και σε εκείνη της νομισματικής πολιτικής. Το απροσδόκητο συνέβη το 2008, όταν η Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση ανέτρεψε τη Μεγάλη Μετριοπάθεια. Η ιστορία πήρε μια ξαφνική στροφή, και αυτό κλόνισε μακροχρόνιες πεποιθήσεις. Οι ακαδημαϊκοί καθώς και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έπρεπε να προσαρμόσουν τη σκέψη και τη συμπεριφορά τους – η νομισματική πολιτική δεν αποτελούσε εξαίρεση. Οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο βρήκαν νέα εργαλεία για την επιβίωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας. Έγιναν οι βασικοί παίκτες στο διεθνές οικονομικό σύστημα. Μερικοί παρατηρητές, μάλιστα, τις χαρακτήρισαν ως "τον μοναδικό διαθέσιμο παίκτη".

Ο Mohamed El-Erian στο βιβλίο του The Only Game in Town περιγράφει την εξέλιξη του διεθνούς οικονομικού συστήματος μετά την κρίση ως οιονεί ασταθή κυριαρχία των συστημικών κεντρικών τραπεζών του πλανήτη, που είναι οι μοναδικοί ουσιαστικά ισχυροί παίκτες του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σύμφωνα με την κριτική θεώρηση του ίδιου, ενώ οι κεντρικές τράπεζες πέτυχαν να αποφύγουν τα χειρότερα για την παγκόσμια οικονομία και το διεθνές νομισματικό στερέωμα, η μακρά περίοδος εξαιρετικά χαλαρής νομισματικής πολιτικής έχει ωθήσει, σε μεγάλο βαθμό τεχνητά, τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων σε υψηλότερα επίπεδα, επιτείνοντας τις οικονομικές ανισότητες στην παγκόσμια κατανομή πλούτου. Το φαινομενικό δίχτυ ασφαλείας έχει, με τη σειρά του, σηματοδοτήσει μεγαλύτερη διάθεση ανάληψης χρηματοοικονομικών κινδύνων (με άλλα λόγια, κερδοσκοπικές τάσεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές), η οποία υποσκελίζει την προθυμία των επιχειρήσεων να αναλάβουν οικονομικούς κινδύνους με αύξηση των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία.

Όπως χαρακτηριστικά το έθεσε σε ομιλία της τον Μάιο του 2018 η Sabine Lautenschläger, τότε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: "Μία δεκαετία μετά το τέλος της "Μεγάλης Μετριοπάθειας”, υπάρχει ένα πράγμα που βαρύνει το μυαλό πολλών ανθρώπων: Πότε θα λήξει η μη συμβατική νομισματική πολιτική; Πότε θα επιστρέψει στο φυσιολογικό; Φαίνεται ότι πολλοί δεν κοιτάζουν πέραν της εξόδου από τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής. Αλλά τι θα συμβεί μόλις φτάσουμε στην έξοδο; Θα επιστρέψουμε στο τέλος της ιστορίας; Πρώτον, υπάρχουν ακόμα πολλές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν. Και, δεύτερον, το απροσδόκητο θα συμβεί ξανά σε κάποιο σημείο. Η ιστορία δεν τελειώνει. Αλλά πριν συζητήσουμε τι θα συμβεί αύριο, ας ρίξουμε μια ματιά στο σήμερα".

Αν και τα παραπάνω ερωτήματα ειπώθηκαν προτού ξεσπάσει η κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, το γεγονός ότι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να διαδραματίζουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, καθώς ενεργοποίησαν άμεσα το εγχειρίδιο της προηγούμενης κρίσης, και μάλιστα σε μεγαλύτερη έκταση και με μεγαλύτερη ταχύτητα –ιδίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα–, τα διατηρεί το ίδιο επίκαιρα μέχρι και σήμερα.

Το βέβαιο είναι ότι η Ιστορία δεν τελειώνει. Ας την πάρουμε, λοιπόν, από την αρχή.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

Ο ρόλος του δανειστή ύστατης καταφυγής έχει ως αφετηρία τον 19ο αιώνα και την Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία ήταν το πιο αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα της εποχής μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Η βρετανική κεντρική τράπεζα είχε παίξει αυτόν τον ρόλο σε όλες τις τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις εκείνης της εποχής, παρά το ότι, σύμφωνα με τον Bank Charter Act του 1844, κανονικά δεν θα έπρεπε να παρεμβαίνει. Το συγκεκριμένο νομοθέτημα, που εκ των πραγμάτων έθεσε τα θεμέλια για το βικτωριανό τραπεζικό και νομισματικό σύστημα, χώριζε την τράπεζα σε δύο τμήματα: ένα εκδοτικό και ένα τραπεζικό. Τελικά, η ανάληψη καθηκόντων "τράπεζας των τραπεζών" κατέστη στην πράξη η σημαντικότερη λειτουργία της Τράπεζας της Αγγλίας, οδηγώντας σε μίμηση πολλές άλλες χώρες. "Στην πορεία, η ανάγκη ασφάλειας του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος οδήγησε σε ρύθμιση και εποπτεία των μέχρι τότε εντελώς ελεύθερων τραπεζικών εργασιών και η παγκόσμια οικονομία προχώρησε από ένα σύστημα ελευθερίας των τραπεζών σε συστήματα κεντρικών τραπεζών".

Η τότε κυριαρχία της Τράπεζας της Αγγλίας στις διεθνείς νομισματικές υποθέσεις διατυπώνεται γλαφυρά από τον Keynes, ο οποίος τη χαρακτηρίζει "μαέστρο της διεθνούς ορχήστρας", δεδομένου ότι είχε κατά την προπολεμική περίοδο, και ιδίως στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, τη μεγαλύτερη επίδραση στο διεθνές σύστημα. Ρυθμίζοντας το επιτόκιο αναφοράς, εναρμόνιζε ουσιαστικά τη νομισματική πολιτική των υπόλοιπων κεντρικών τραπεζών που λειτουργούσαν στο πλαίσιο του συστήματος του χρυσού κανόνα. Οι συνθήκες εκείνης της περιόδου, με την κυριαρχία πρώτον του βρετανικού στόλου στις θάλασσες, δεύτερον του χρηματιστηρίου του Λονδίνου στις κεφαλαιαγορές, τρίτον της βρετανικής στερλίνας, που καθιερώθηκε ως αποθεματικό νόμισμα για σχεδόν όλο τον κόσμο, τέταρτον των αρχών του ελεύθερου εμπορίου που διασφάλισε το βρετανικό εμπόριο και, πέμπτον, της αγγλικής γλώσσας, που έγινε κοινή γλώσσα τεσσάρων ηπείρων, ήταν ταυτόχρονα το προϊόν και η εγγύηση της βρετανικής υπεροχής στις διεθνείς υποθέσεις.

Όπως είδαμε, βασικός σκοπός της δημιουργίας των κεντρικών τραπεζών κατά την πρώτη περίοδο της εμφάνισής τους ήταν η παροχή ευνοϊκής χρηματοδότησης στις κυβερνήσεις, με αντάλλαγμα το μονοπώλιο στην έκδοση τραπεζογραμματίων. Ωστόσο, η παράλληλη ανταγωνιστική λειτουργία τους σε σχέση με τις εμπορικές τράπεζες δημιουργούσε στρεβλώσεις στην πραγματική αποστολή των κεντρικών τραπεζών ως θεσμών διαφύλαξης της εμπιστοσύνης στο νόμισμα και της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Με κυρίαρχο παράδειγμα την περίπτωση της Τράπεζας της Αγγλίας, η σταδιακή μεταμόρφωση των κεντρικών τραπεζών σε μη ανταγωνιστικά πιστωτικά ιδρύματα έγινε πραγματικότητα και καθιερώθηκε αργά αλλά σταθερά σε διεθνές επίπεδο.

Καταλυτικό ρόλο σε αυτό έπαιξε και ένα πόνημα που δημοσιεύτηκε το 1873 και παραμένει διάσημο μέχρι και τις μέρες μας. Πρόκειται για το Lombard Street του Walter Bagehot, συντάκτη του περιοδικού Economist και ειδικού σε θέματα πολιτικής των κεντρικών τραπεζών. Το πόνημα αυτό ήταν για πολλά χρόνια η Βίβλος για τις κεντρικές τράπεζες, το σύγγραμμα στο οποίο ανέτρεχε κάποιος για να θυμηθεί ή να τεκμηριώσει καλύτερα τις ορθές αντιλήψεις της εποχής για νομισματικά και τραπεζικά θέματα.

Κυρίως, όμως, το εγχειρίδιο του Βρετανού δημοσιογράφου και οικονομολόγου έμεινε στην ιστορία λόγω της διατύπωσης ενός κανόνα, γνωστού ως δόγμα Bagehot. Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, κατά τη διάρκεια μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να δανείζουν ελεύθερα σε οποιονδήποτε χτυπάει την πόρτα τους προς αναζήτηση ρευστότητας, υπό την προϋπόθεση ότι όσοι προσέρχονται στην κεντρική τράπεζα διαθέτουν καλά ενέχυρα προς προεξόφληση, έτσι ώστε να υπάρχει εξασφάλιση της κεντρικής τράπεζας ότι θα πάρει πίσω τα χρήματα που δανείζει. Επιπλέον, οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να χρεώνουν ένα υψηλότερο επιτόκιο, σαν ποινή, ώστε να μη γίνεται κατάχρηση αυτού του "παραθύρου" ρευστότητας, αλλά να προσφεύγουν σε αυτό όσοι πραγματικά χρειάζονται τα χρήματα.

Η συνισταμένη της βρετανικής κυριαρχίας και της εφαρμογής του παραπάνω δόγματος από την Τράπεζα της Αγγλίας είχε ως αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία του διεθνούς νομισματικού συστήματος κατά την προπολεμική περίοδο. Η Τράπεζα της Αγγλίας σταθεροποιούσε το σύστημα του χρυσού κανόνα, λειτουργώντας ως διεθνής δανειστής ύστατης καταφυγής.

Στην πορεία των εκατόν πενήντα ετών, από το προπολεμικό σύστημα του κανόνα του χρυσού και την ανακατασκευή του κατά τη μεσοπολεμική περίοδο μέχρι τη μεταπολεμική συμφωνία του Bretton Woods και τις ως επί το πλείστον ελεύθερα κυμαινόμενες ισοτιμίες των νομισμάτων στη σημερινή εποχή –θέματα που θα αναλύσουμε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου–, λίγα πράγματα παρέμειναν αναλλοίωτα.

Ένα από αυτά είναι το δόγμα του Bagehot, η διαχρονική επίδραση του οποίου, στην οικονομική σκέψη για την αντιμετώπιση κρίσεων, αποδείχθηκε στην πράξη το καλοκαίρι του 2009, δηλαδή λίγους μήνες μετά την κατάρρευση της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers. Στην καθιερωμένη ετήσια συνδιάσκεψη του Τζάκσον Χολ, στο Κάνσας του Γουαϊόμινγκ, η οποία διοργανώνεται κάθε Αύγουστο εδώ και περίπου σαράντα χρόνια, για την παγκόσμια οικονομία και τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες επικρατούσε κάθε άλλο παρά καλοκαιρία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το όνομα "Bagehot" αναφέρθηκε κατά τη συνάντηση των κεντρικών τραπεζιτών σαράντα οκτώ φορές έναντι καμιάς αναφοράς σε μεγάλους φιλοσόφους της πολιτικής οικονομίας, όπως οι Maynard Keynes, Milton Friedman, Adam Smith και Karl Marx. Οι διεθνείς αξιωματούχοι που ηγούνταν των κεντρικών τραπεζών ανέτρεξαν στο δόγμα αυτό, καθώς καλούνταν να αντιμετωπίσουν μια μείζονα κρίση, ένα "επεισόδιο που συμβαίνει μία φορά κάθε αιώνα", για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του διατελέσαντος επί δεκαοκτώ και πλέον χρόνια (από τον Αύγουστο του 1987 έως και τον Ιανουάριο του 2006) διοικητή της Fed, Alan Greenspan.

Ο Greenspan παρέπεμπε εύλογα στη Μεγάλη Οικονομική Κρίση του Μεσοπολέμου, περίοδος κατά την οποία είχαν ήδη πάψει να υφίστανται οι συνθήκες υπεροχής της Βρετανίας στις διεθνείς υποθέσεις, εξαιτίας και των συνεπειών του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Σύμφωνα με μια κλασική μελέτη, η Βρετανία δεν ήταν ικανή να εξακολουθήσει να έχει τον ρόλο του εγγυητή του συστήματος, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν απρόθυμες να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο μέχρι το 1936, με αποτέλεσμα τη βαθιά αποσταθεροποίηση του διεθνούς συστήματος κατά τη μεταπολεμική περίοδο και τη συνεπαγόμενη παγκόσμια οικονομική κατάθλιψη.

Έπρεπε η ανθρωπότητα να δοκιμαστεί από τον καταστροφικό Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο, για να επικρατήσει η pax Americana· η κυριαρχία των ΗΠΑ στο διεθνές σύστημα, η οποία θα επιβαλλόταν μεταπολεμικά σε μια διαιρεμένη και εξασθενημένη Ευρώπη. Θεμέλιο της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας ήταν η εδραίωση του δολαρίου ως κυρίαρχου νομίσματος στις διεθνείς υποθέσεις. Πίσω, όμως, από ένα ισχυρό νόμισμα βρίσκεται κατά κανόνα μία ισχυρή κεντρική τράπεζα, που έχει το μονοπώλιο της έκδοσης και τον έλεγχο της κυκλοφορίας του.

Στη συνέχεια, θα δούμε το πλαίσιο συνθηκών που οδήγησε στη θεσμοθέτηση της κεντρικής τράπεζας στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την ίδρυση του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού Συστήματος, καθώς και τον μετέπειτα κομβικό ρόλο της Federal Reserve στις διεθνείς νομισματικές σχέσεις.