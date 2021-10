Ρηματική Διακοίνωση για την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών επικύρωσης της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας- Γαλλίας, επέδωσε στον πρέσβη της Γαλλίας στη χώρα μας Πατρίκ Μεζονέβ (Patrick Maisonnave) ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους, νωρίτερα σήμερα.

Συζητήθηκαν ακόμη ο στενός συντονισμός των δύο χωρών και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

During meeting today, I delivered a Note Verbale to our friend and ally 🇫🇷 Ambassador P. Maisonnave, on the completion of internal procedures for the ratification of 🇬🇷🇫🇷 Strategic Partnership Agreement. (1/2) pic.twitter.com/tiMsDzQqSG