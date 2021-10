"Άνοιξε ο δρόμος" στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής για την απόκτηση του κτήματος Φιξ

Τις παγκόσμιες τάσεις στον χώρο της εργασίας αποκαλύπτει η μελέτη "Resetting Normal: Defining the New Era of Work" της LHH και προβλέπει μετακινήσεις εργαζομένων αναζητώντας ευελιξία, αναγνώριση και...