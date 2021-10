Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Καρπάθου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 9.20

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8.32 π.μ. της Τρίτης ανοιχτά της Καρπάθου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επέκεντρο 156 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Καρπάθου και το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 66,3 χιλιόμετρα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας σημείωσε ότι σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο ο σεισμός ήταν της κλίμακας των 6,3 Ρίχτερ και το επίκεντρό του ήταν μέσα στη θάλασσα.

Όπως είπε, ήταν ένας ισχυρότατος σεισμός, ωστόσο λόγω του μεγάλου εστιακού βάθος δεν αναμένεται να δώσει μετασεισμούς.

"Ο σεισμός αυτό επιβεβαιώνει τη διέγερση που υπάρχει στον ελλαδικό χώρο. Είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα συμβάντα, άλλα όχι επικίνδυνα", δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Γεράσιμο Χουλιάρα, ο σεισμός "είναι αρκετά μακριά και λόγω και του μεγάλου βάθους – είναι στα 66χλμ- μπορώ να είμαι πολύ καθησυχαστικός. Είναι σεισμός βάθους, δεν είναι σεισμός που θα δημιουργήσει προβλήματα".

Όπως πρόσθεσε μιλώντας στην ΕΡΤ, "Θα δούμε πώς εξελίσσεται, το μέγεθος ακούγεται ανησυχητικό αλλά στην πραγματικότητα είναι ευεργετικός γιατί φεύγει μαζί του μια τεράστια ενέργειας από το εσωτερικό του πλανήτη".

Ο κ. Χουλιάρας κάλεσε "να προσέξουμε τους σεισμούς που είναι κοντά στην Κρήτη, αυτός ο σεισμός δεν συνδέεται. Δεν περιμένουμε να επηρεάσει τα ρήγματα που έχουν ενεργοποιηθεί εκεί γιατί είναι πολύ μακριά από αυτά.”

Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ ξένα ΜΜΕ αναφέρουν ότι "κατάλαβαν" τον σεισμό μέχρι και στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ.

Breaking: A M6.2 #earthquake strikes South of #Triánta #Greece moments ago, and was felt across the middle East including #Israel #Egypt