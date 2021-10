Στη σημαντικότερη αμυντική έκθεση στις ΗΠΑ, την AUSA 2021, συμμετείχε η ΕΑΒ

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) συμμετείχε στη σημαντικότερη αμυντική έκθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, την AUSA 2021 Annual Meeting and Exposition, από τις 11 έως τις 13 Οκτωβρίου, στην Ουάσινγκτον.

Όπως ανακοινώθηκε, η συμμετοχή της ΕΑΒ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εθνικού περιπτέρου υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας-Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και της Enterprise Greece.

Στην έκθεση συμμετείχαν κορυφαίες αμερικανικές και διεθνείς αμυντικές βιομηχανίες και είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα επιτεύγματά τους.

Τα στελέχη της ΕΑΒ πραγματοποίησαν συναντήσεις με αμερικανικές εταιρείες, όπως Northrop Grumman, Boeing, Raytheon, Elbit Systems of America, Adventure Aviation, AAR, Alion Science & Technology.

Παράλληλα, οι ξένες αποστολές και οι επισκέπτες του περιπτέρου ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες, την τεχνογνωσία, την κατάρτιση και τις δυνατότητες της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

Τα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου έγιναν από τον Jack Haley, Brigadier General, US Army Retired, Vice President Membership & Meetings AUSA, την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, πρέσβη της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον, τον Νικόλαο Μπακατσέλο, πρόεδρο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, τον Αριστείδη Αλεξόπουλο, γενικό διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, τη Heidi Grant, director, Defense Security Cooperation Agency και την Mπέτυ Αλεξανδροπούλου, Executive Director & Member of the BoD, Enterprise Greece.

Σημειώνεται ότι το εθνικό περίπτερο στην έκθεση AUSA 2021 οργανώθηκε για όγδοη συνεχή χρονιά από το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο.

