Άδ. Γεωργιάδης: Προσκαλούμε τους επενδυτές από κάθε μέρος του κόσμου να έρθουν στην Ελλάδα

Οι παθογένειες των συστημάτων υγείας και τα σημαντικά κενά της φαρμακευτικής εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσμο που ανέδειξαν η πανδημία και η υγειονομική κρίση, βρέθηκαν στο επίκεντρο του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο "Goal 2030: Accessfor all Generating a healthy medicines strategyfor the next decade" της "Medicines for Europe" και της "International Generic και Biosimilar Medicines Association" που πραγματοποιείται στην Αθήνα με τη συνδιοργάνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). Παράλληλα, έμφαση δόθηκε στις σύγχρονες τάσεις, που διαμορφώνουν το περιβάλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας φαρμάκου και των συστημάτων υγείας και φαρμακευτικής φροντίδας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διεθνώς.

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως "πρέπει να επιταχυνθεί η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιστροφή της παραγωγής στην Ευρώπη". Απευθυνόμενος στο κοινό τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι "η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι είμαστε απολύτως εναρμονισμένοι στην προσπάθεια να βρούμε λύση για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής. Προσκαλούμε τους επενδυτές από κάθε μέρος του κόσμου να έρθουν στην Ελλάδα. Η χώρα παρέχει πλήρη πολιτική σταθερότητα, μια κυβέρνηση φιλο-επενδυτική, μία κοινή γνώμη που καλωσορίζει τις επενδύσεις, ένα εργατικό δυναμικό εκπαιδευμένο και πλέον μια συλλογική πολιτική που με φορολογικά και άλλα κίνητρα μπορεί να ενισχύσει γρήγορα τις παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα".

O υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης σημείωσε πως "προτεραιότητα αποτελεί η κάλυψη των ασθενών με τις αναγκαίες θεραπείες", ενώ "ο εξορθολογισμός του clawback αποτελεί στόχο της κυβέρνησης, καθώς από του χρόνου προβλέπεται ρήτρα συνυπευθυνότητας της πολιτείας για τις επιστροφές".

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης σημειώνοντας ότι έχουν δεσμευτεί συγκεκριμένοι πόροι οι οποίοι θα συνδυαστούν με μεταρρυθμίσεις συνολικές στη φαρμακευτική πολιτική. "Δεν είναι ένα εργαλείο ενίσχυσης. Είναι ένα εργαλείο που δίνει δυνατότητες να μεταρρυθμιστεί ο κλάδος ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικός συνολικά και παράλληλα μέσα από αυτές τις μεταρρυθμίσεις, που μπορεί να είναι στο κομμάτι του R&D είτε στο κομμάτι της παραγωγής με μια καινοτόμα διαδικασία, να μπορεί να επιστρέφονται πίσω στη φαρμακοβιομηχανία χρήματα τα οποία δίνει από το clowback. Είναι ένα πρώτο στάδιο που η ελληνική πολιτεία θέλησε να δείξει ότι οι εταιρείες που θέλουν πραγματικά να επενδύσουν στην καινοτομία και την παραγωγή και να συνδέσουν όλο αυτό το πλαίσιο με μια προστιθέμενη αξία, ότι επιθυμούμε να τις επιβραβεύσουμε δεσμεύοντας πόρους, ώστε να λάβουν πίσω χρήματα" ανέφερε ο κ. Πλεύρης και συμπλήρωσε πως αυτό είναι ένα γενικότερο μήνυμα προς όλες τις εταιρείες, ότι η ελληνική πολιτεία στηρίζει τις επενδύσεις.

Στη μοναδική ευκαιρία που προκύπτει για την Ελλάδα να βρεθεί στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων στη φαρμακοβιομηχανία εστίασε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θεόδωρος Τρύφων, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο. Ο πρόεδρος της ΠΕΦ αναφέρθηκε στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη φαρμακευτική εφοδιαστική αλυσίδα στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, τονίζοντας πως η χώρα μας διαθέτει ισχυρή παραγωγική βάση, γεγονός που της επέτρεψε να καλύψει τις ανάγκες σε φάρμακα πρώτης γραμμής περισσότερων από τριών εκατομμυρίων ασθενών στη χώρα, συμβάλλοντας παράλληλα στην κάλυψη των αναγκών αρκετών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Τρύφων υπογράμμισε πως η πανδημία του κορονοϊού έχει οδηγήσει σε συζήτηση για αλλαγή της φαρμακευτικής πολιτικής που ακολουθούνταν τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία οδήγησε στην εξάρτηση των συστημάτων υγείας και της φαρμακευτικής φροντίδας από τις εισαγωγές τρίτων χωρών χαμηλού κόστους. "Στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως προτεραιότητά της την ενίσχυση της βιοφαρμακευτικής έρευνας, τον επαναπατρισμό της φαρμακευτικής παραγωγής στο έδαφος της Ευρώπης και την ενίσχυση των περιφερειακών ευρωπαϊκών εφοδιαστικών αλυσίδων για φάρμακα και υγειονομικό υλικό" ανέφερε ο κ. Τρύφων, τονίζοντας πως με αυτό τον τρόπο "θα εξασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων στην ευρωπαϊκή αγορά, ενισχύεται η ανθεκτικότητα και η θωράκιση κρίσιμων υποδομών των συστημάτων υγείας και κυρίως εξασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των πολιτών σε φάρμακα πρώτης γραμμής και σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας".

Επίσης, τόνισε ότι η εγχώρια βιομηχανία φαρμάκου έχει δρομολογήσει επενδύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ για την επόμενη πενταετία, οι οποίες αφορούν στην αναβάθμιση των ερευνητικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της φαρμακοβιομηχανίας, διασφαλίζοντας την επάρκεια της αγοράς και την πρόσβαση όλων των ασθενών σε υψηλής ποιότητας φάρμακα με προσιτό κόστος, ενώ οι επενδύσεις αυτές θα ενισχύσουν σημαντικά την εξαγωγική δυναμική της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Η χρηματοδοτική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, το χαμηλό κόστος κεφαλαίου, η πρόσβαση σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για τη χώρα και την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ώστε να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια και να εξελιχθεί σε παραγωγικό και ερευνητικό κέντρο στην Ευρώπη.

Στο διεθνές συνέδριο, που είναι το πρώτο που διεξάγεται με φυσική παρουσία, συμμετέχουν πάνω από 200 σύνεδροι, στελέχη μεγάλων ευρωπαϊκών φαρμακευτικών βιομηχανιών, καθώς και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ελληνικής κυβέρνησης.

Η Medicines for Europe, εκπροσωπεί τη βιομηχανία των γενοσήμων, των βιο-ομοειδών και των φαρμάκων προστιθέμενης αξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα μέλη της Ένωσης προμηθεύουν το 70% των φαρμάκων που διατίθενται στην Ευρώπη, τα οποία παράγονται σε 400 ευρωπαϊκά εργοστάσια και απασχολούν 190.000 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης.

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας εκπροσωπώντας την ελληνική παραγωγική φαρμακοβιομηχανία συμμετέχει ενεργά στην επιτροπή National Association Committee της Medicines for Europe μαζί με άλλες 23 ενώσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ