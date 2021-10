Η Κωνστάντια Κράτσα σε υψηλή θέση ευθύνης διεθνούς ανάπτυξης της Jo Malone London

Διεθνή ρόλο ως International Business Development Director στο Λονδίνο, στην έδρα της Εταιρείας Jo Malone London του Group της πολυεθνικής Estée Lauder Companies ανέλαβε η Κωνστάντια Κράτσα.

H Κωνστάντια γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και έχει ζήσει σε 5 χώρες και 3 ηπείρους για σπουδές και εργασία και έχει κλείσει μία δεκαετία σε διοικητικές θέσεις σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Έχει σπουδάσει Law with Economics (BA, LLM) στο University of London, QMUL & UCL and Business (MBA) στο University of Oxford, Said Business School.

Ξεκίνησε την καριέρα της στo L’Oreal Groupe στο Marketing & Digital Marketing μεταξύ Αθήνας και Παρισιού, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο The Body Shop στα κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο ως Global Marketing Manager of Bath & Body. Στη συνέχεια διετέλεσε Head of Marketing της Μέσης Ανατολής και Αφρικής της διεθνής εταιρίας αρωματοποίησης IFF, που είναι γνωστή για τις φίρμες "μύτες" αρωματοποιούς της που έχουν δημιουργήσει κάποια από τα πιο γνωστά αρώματα παγκοσμίως. Μετά το ΜΒΑ πρόγραμμα στην Οξφόρδη, η Κωνστάντια ξεκίνησε στην πολυεθνική Estee Lauder Companies ως Head of Marketing για EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) για τα προϊόντα Estée Lauder στον τομέα του Travel Retail στο Λονδίνο όπου έμεινε για τρεισήμισι χρόνια.

Η πρόσφατη προαγωγή της μέσα σε μία θέση, με διεθνή χαρακτήρα θα έχει στόχο να χαράξει την στρατηγική και πορεία της μάρκας Jo Malone London σε παγκόσμιο επίπεδο για τα επόμενα χρόνια.