Prodexpo: Στις 25-26 Οκτωβρίου το Συνέδριο για την ανάπτυξη και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

Η 22η Prodexpo επιστρέφει με φυσική παρουσία συνέδρων τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου και online.

Το συνέδριο θα φιλοξενήσει περισσότερους από 70 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα επικεντρωθούν στις νέες ευκαιρίες και προοπτικές όπως και τα τρέχοντα θέματα που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον του κλάδου, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς σημαντικών αλλαγών για την αγορά ακινήτων.

Μερικά από τα θέματα στα οποία θα επικεντρωθούν οι εργασίες του συνεδρίου είναι: οι ευκαιρίες για τα δημόσια έργα μέσω του NextGenerationEU, οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες, το νέο εθνικό πλαίσιο για την αστική ανάπτυξη και οι δυνατότητες επέκτασης στην ελληνική αγορά ακινήτων. Συζητήσεις θα γίνουν επίσης για την ESG ατζέντα στον τομέα των ακινήτων, τις νέες τάσεις και τις επενδυτικές ευκαιρίες ενώ, οι ομιλητές θα αναφερθούν στις παγκόσμιες τάσεις και στην ανάκαμψη του κλάδου της φιλοξενίας.

Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν από την πλευρά της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Υπουργός Επικρατείας, ο Δήμαρχος Αθηναίων καθώς και ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα τιμήσουν με την παρουσία τους διακεκριμένοι ομιλητές του κλάδου από το εξωτερικό: Tina Paillet, Senior Vice President, RICS Europe - Aleksandra Njagulj, Global Head of ESG for Real Estate, DWS - Camilla van Deurs, City Architect for the City of Copenhagen - Serdar Kutucu, CEO, Slow Collective όπως επίσης και υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών: Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας - Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, ΤΑΙΠΕΔ.