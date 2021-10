Τσελέντης: Άσχημα θεμελιωμένα σπίτια στη Θήβα - Το Αρκαλοχώρι σα να έφαγε μπουνιά

H πιθανότητα για πολύ μεγάλο σεισμό της τάξης του 5 στη Θήβα είναι μικρή, αλλά υπαρκτή, ωστόσο η Θήβα είναι από τις χειρότερα θεμελιωμένες πόλεις στην Ελλάδα, προειδοποίησε μέσω του ΣΚΑΪ ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Άκης Τσελέντης, σύμφωνα με το skai.gr.

"Η Θήβα ήταν μια ιστορική πόλη, η αρχαιολογική υπηρεσία έχει κάνει δεκάδες ανασκαφές και όλα τα μπάζα τα ρίξανε πάλι πίσω, και πάνω στα μπάζα αυτά οικοδομήσανε πενταώροφες πολυκατοικίες... Aυτά τα σπίτια κινδυνεύουν και με μικρότερους σεισμούς. Επειδή είναι άσχημα θεμελιωμένα τα σπίτια τους, πρέπει οπωσδήποτε να ξεσκονίσουν τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας. Ο δήμος να επιδοτήσει το τοπικό ΤΤΕΕ γιατί είδα σπίτια με μεγάλο βαθμό αυθαιρεσίας. Έχουν γίνει αυθαίρετα επεκτάσεις αυτά είναι επικίνδυνα" ανέφερε ο κ. Τσελέντης.

Όπως επισήμανε, "η Θήβα είναι μια μεγάλη ιστορία και έχουμε τον κόσμο στα κάγκελα με ευθύνη δικιά μας. Το Δεκέμβρη ξεκίνησε μια δράση ανατολικά της Θήβας εδώ και λίγο καιρό πήγε δυτικά. Το ρήγμα αυτό είναι σχετικά μικρό, είναι κάτω από την πόλη δίνει μικρά γεγονότα. Τα μεγαλύτερα που γράψαμε ήταν ένα πάνω από 4 και ένα 4,3. Δεν είναι όπως το Αρκαλοχώρι όπου είχαμε δεκάδες πάνω από 4. Έγιναν δυο επιτροπές σεισμικού κινδύνου στις οποίες συζητήθηκε η ευρύτερη περιοχή και εκεί είπαμε ότι η περιοχή η ευρύτερη όχι συγκεκριμένα η Θήβα, έχει και μεγάλα ρήγματα μπορούν να δώσουν ακόμα και 6,5, πχ η Σάμος η Κεφαλονιά. Δεν είπαμε ότι η Θήβα κινδυνεύει από 6,5 από το συγκεκριμένο σεισμό.

"Όμως κάποιος για το 1 λεπτό δημοσιότητας έκατσε κι είπε ότι περιμένει η Θήβα 6,5 Ρίχτερ και βγάλαμε τον κόσμο στα κεραμίδια. Ευτυχώς χθες ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ είπε ότι άντε να έχουμε ένα 5,5αρι στην περιοχή".

"Σα να έφαγε μπουνιά το Αρκαλοχώρι"

Για το Αρκαλοχώρι ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι "είναι σα να έφαγε μια γροθιά στο Αρκαλοχώρι που κατέβασε την περιοχή κατά 14 εκατοστά και η επιτάχυνση ήταν 0,8G, όταν για να φύγεις από τη γη θες 1 G ακριβώς κάτω από το Αρκαλοχώρι ήταν ο σεισμός".

Το Γενάρη, συνέχισε, είδα κάποιες συμπεριφορές στο νομό Ηρακλείου, βρίσκω το δήμαρχο κ. Λαμπρινό. Με επιδοτεί ο δήμος και βάζω επιπλέον 6 όργανα στην περιοχή. Ευτυχώς που τα έβαλα. Με αυτά τα όργανα είδα την ακολουθία των μικροσεισμών που ξεκίνησε.



"Μέχρι τώρα έχουμε γράψει γύρω στους 2.800 μικροσεισμούς. Πίστευα ότι ο σεισμός δεν πρόκειται να ξεπεράσει το 5,2 – 5,3. Είχα προειδοποιήσει στο Αρκαλοχώρι το καλοκαίρι ‘προσέξτε τα πέτρινα σπίτια, η ακολουθία θα κρατήσει καιρό’".

Πηγή: https://www.skai.gr/news/gastronomy/tselentis-ston-skai-asxima-themeliomena-spitia-sti-thiva-to-arkaloxori-sa-na-efage-mpounia

