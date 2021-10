Η τεχνολογία αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στη γεωπολιτική σκακιέρα

Από αριστερά: Liz Alderman, Chief European Business Correspondent, The New York Times - Marietje Schaake, International Policy Director, Cyber Policy Center and International Policy - Fellow, Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, Stanford University - Yuval Noah Harari, Historian and Author

Η σωστή χρήση της τεχνολογίας και ο τρόπος με τον οποίο αλλάζουν οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί στη μάχη για τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων βρέθηκαν στο επίκεντρο των εργασιών του Athens Democracy Forum που πραγματοποιείται στην Αθήνα σε συνεργασία με τους New York Times και διοργανώνεται από το Democracy and Culture Foundation.

Σήμερα έχει ξεκινήσει ένας νέος πόλεμος που σχετίζεται με την κυριαρχία στον έλεγχο των δεδομένων. Όποιος ελέγχει τα δεδομένα ελέγχει τον κόσμο, ανέφερε ο γνωστός ιστορικός και συγγραφέας Yuval Noah Harari, σημειώνοντας ότι οι δύο μεγάλοι τεχνολογικοί πόλοι με γεωπολιτικές προεκτάσεις είναι οι ΗΠΑ και η Κίνα. Και οι δύο στηρίζουν τη στρατηγική τους στη συμμαχία μεταξύ των κυβερνήσεων και των τεχνολογικών κολοσσών τους. Η Ευρώπη έρχεται τρίτη και επικεντρώνεται στη θέσπιση κανόνων. Ωστόσο, για να αποκτήσει γεωπολιτική ισχύ πρέπει να γίνει και τεχνολογική δύναμη, συμπλήρωσε ο συγγραφέας.

Από την πλευρά της, η Marietje Schaake, International Policy Director, Cyber Policy Center and International Policy Fellow, Institute for Human-Centered Artificial Intelligence του Πανεπιστημίου Stanford, διατύπωσε την εκτίμηση ότι η Ευρώπη είναι η τρίτη τεχνολογική δύναμη και ότι η αρχή της δημοκρατίας δεν μπορεί να είναι η τεχνολογία, αλλά οι κανόνες για τη ρύθμιση των ελευθεριών, της πρόσβασης στην πληροφορία, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Συμφώνησε ότι η κυριαρχία σήμερα παίζεται με όρους τεχνολογία, ελέγχου των προσωπικών δεδομένων και της παρακολούθησης, αλλά ήρθε η ώρα που θα πρέπει να μπουν όρια.



Στο θέμα της σωστής και λάθους χρήσης της τεχνολογίας αναφέρθηκε ο Yuval Noah Harari σημειώνοντας ότι όπως η τεχνολογία χρησιμοποιείται από κυβερνήσεις για να παρακολουθούν επιχειρήσεις, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις για να ελέγχουν τη διαφθορά των κυβερνήσεων. Μπορούν, δηλαδή να δημιουργηθούν χρήσιμα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία θα προάγουν την ασφάλεια. Ως παράδειγμα ανέφερε τα συστήματα που ανέπτυξε το Ισραήλ για την παρακολούθηση των Παλαιστινίων. Ακριβώς, τα ίδια εργαλεία, καθώς εξάγονται μπορούν να αποτελέσουν μέσα τεχνολογικού ιμπεριαλισμού και ψηφιακής δικτατορίας.



Η Marietje Schaake προέβλεψε ότι ΗΠΑ, Ευρώπη και Κίνα είναι οι μελλοντικοί κυρίαρχοι της τεχνολογίας και οι γεωπολιτικά ισχυροί. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει σύντομα να θεσπιστούν κανονες για την προστασία της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Για να γίνει αυτό αποτελεσματικό θα πρέπει όσοι θεσμοθετούν να καταλάβουν το πως λειτουργεί η νέα τεχνολογία, δηλαδή ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Η πράξη διαφέρει από τη θεωρία όταν αναλύονται οι δυνάμεις που δημιουργούν νέες τεχνολογίες, όπως είναι η κερδοφορία, η καταναλωτική συμπεριφορά, αλλά και οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί, συμπλήρωσε.



Τη συζήτηση συντόνισε η Liz Alderman, Chief European Business Correspondent, The New York Times.