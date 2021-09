Διεθνείς προσωπικότητες στην Αθήνα για το Athens Democracy Forum 2021

Το διεθνές συνέδριο Athens Democracy Forum που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους New York Times θα λάβει χώρα από 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 1 Οκτωβρίου 2021, για 9η συνεχή χρονιά, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία και στην Στοά του Αττάλου. Τίτλος του φετινού συνεδρίου, μετά από δύο χρόνια πανδημίας, "Ανθεκτικότητα και Ανανέωση".

Ενας εντυπωσιακός κατάλογος ομιλητών γεμάτος έμπνευση και αντιθέσεις, από πολιτικούς, ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου, στελέχη μη κερδοσκοπικών οργανισμών, ακαδημαϊκούς αλλά και ακτιβιστές, αναζητούν και προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις και όχι απλή καταγραφή προβλημάτων. Μεταξύ αυτών ο ιστορικός Yuval Noah Harari, η πολιτική ηγέτης Stacey Abrams, ο καλλιτέχνης Ai Weiwei και η ηγέτης της Λευκορωσίας Sviatlana Tsikhanouskaya, για να συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα όπως η κλιματική κρίση, γεωπολιτικες ανακατατάξεις, η σχέση δημοκρατίας με την τεχνολογία. Οι θεματικές ενότητες φέτος αφορούν στη σχέση ποιότητας της Δημοκρατίας μέσα από την επανάσταση και χρήση της τεχνολογίας, την αντιμετώπιση του ρατσισμού και ρητορικής μίσους, νέα οικονομικά μοντέλα που έχουν δημιουργηθεί μετά την κρίση της πανδημίας, παραπληροφόρηση και εμπιστοσύνη, κλιματική αλλαγή και άλλα θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος.

Μερικοί από τους ομιλητές είναι:

- Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας

- Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας

- Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Ελληνικής Δημοκρατίας

- Πρεσβης Χριστόδουλος Λάζαρης, Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον IHRA

- Κώστας Μπακογιάννης, Δήμαρχος Αθηναίων

- Soshana Zuboff, Author and Professor Emerita, Harvard Business School

- Christophe Deloire, Executive Director, Reporters Without Borders

- Father Patrick Desbois, Head of Academic Council, Babyn Yar Holocaust Memorial Center; Founder and President, Yahad – In Unum

- Helena Monteiro Project Specialist, Making Cities Resilient 2030, United Nations Office for Disaster Risk Reduction

- Dawn Nakagawa, Executive Vice President, Berggruen Institute

- Executive Head of the United Nations Democracy Fund

- Achilles Tsaltas, President of Athens Democracy Forum



Στο πάνελ των συντονιστών μεταξύ άλλων συμμετέχουν οι Serge Schmemann (Μέλος του Editorial Board των International New York Times (ΙΝΥΤ) και Διευθυντής Προγράμματος του Athens Democracy Forum) Liz Alderman (Επικεφαλής Ανταποκρίτρια ΙΝΥΤ), Steven Erlanger (Διπλωματικός Ανταποκριτής INYT για την Ευρώπη), Daniel Höltgen, Διευθυντής Επικοινωνίας και Εκπρόσωπος Τύπου της Γενικής Γραμματέως του Συμβουλίου της Ευρώπης).

Το Athens Democracy Forum που γίνεται σε συνεργασία με τους The New York Times, διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά από το Democracy and Culture Foundation, έναν ανεξάρτητο μη-κερδοσκοπικό οργανισμό. Πρόκειται για ένα υβριδικό συνέδριο στα πρότυπα των οδηγιών που επιτρέπει η πανδημία, με περιορισμένο αριθμό ομιλητών και καλεσμένων στην αίθουσα. Το DemocracyandCultureFoundation επικεντρώνεται στον αντίκτυπο που θα παραγάγουν τα αποτελέσματα "βέλτιστης διακυβέρνησης" και "ενθάρρυνσης συμμετοχής των πολιτών" και επιδιώκει οι συζητήσεις να εμπνεύσουν και άλλα άτομα και οργανισμούς να περάσουν από τα λόγια στην πράξη με βάση την στρατηγική του Ιδρύματος που αποτυπώνεται με την απλή φράση "Think. Talk. Do.”

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την agenda του συνεδρίου εδώ.

Η ψηφιακή εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό. Απαραίτητη η προεγγραφή στο https://www.athensdemocracyforum.com/