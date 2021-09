Πρόκληση από Τουρκία: Με Navtex αμφισβητεί το δικαίωμα έρευνας της Ελλάδας ανατολικά της Κρήτης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:43

Πέρασε το "ήρεμο" καλοκαίρι, για το οποίο είχε δεσμευτεί και η Τουρκία επανήλθε με ακόμα μεγαλύτερη διάθεση πρόκλησης.

Η υδρογραφική υπηρεσία της Τουρκίας, μέσω του σταθμού της στην Αττάλεια, εξέδωσε οδηγία προς ναυτιλωμένους, με την οποία απαντά σε προηγούμενη ελληνική, τραβώντας για ακόμα μια φορά το σχοινί στα άκρα.

Ο σταθμός Ηρακλείου της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας εξέδωσε Navtex ενημερώνοντας για επιστημονικές έρευνες του πλοίου Nautical Geo στο Καρπάθιο πέλαγος, μεταξύ Κρήτης και Κάσου.

Σύμφωνα με την καταγραφή του MarineTraffic το πλοίο "Nautical Geo" συνέχιζε αργά χθες το βράδυ κανονικά το πρόγραμμα των επιστημονικών ερευνών του. Το εν λόγω σκάφος βρίσκεται στο "στόχαστρο" των Τούρκων, οι οποίοι αμφισβητούν το σχέδιο κατασκευής του EASTMED, θεωρώντας ότι η χάραξη του περνά από την τουρκική υφαλοκρηπίδα και φυσικά πρόκειται περί σχεδίου που παρακάμπτει την Τουρκία στη μελλοντική μεταφορά των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη.

Η ελληνική NAVTEX:

ZCZC QA96

160750 UTC SEPTEMVRIOY 21

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN. 601/21

KARPATHIO PELAGOS

STENO KASOY

ANATOLIKA NISOY KRITIS

EPISTIMONIKES EREVNES THA PRAGMATOPOIITHOYN

APO TO PLOIO ''NAUTICAL GEO''

APO 16 SEPTEMVRIOY 2021

EOS 22 SEPTEMVRIOY 2021

STIN PERIOCHI METAXY TON SIMEION:

35-11.07B 026-24.07A

35-13.48B 026-27.48A

35-09.37B 026-31.53A

35-01.53B 026-25.00A

35-04.85B 026-22.73A

TIREITAI APOSTASI ASFALEIAS 1.5NM.

Oι Τουρκικές Αρχές εξέδωσαν δική τους NAVTEX με την οποία υποστηρίζουν ότι μέρος της περιοχής που ανήγγειλε τη διεξαγωγή των ερευνών ο Σταθμός του Ηρακλείου "βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας όπως δηλώθηκε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020 με την επιστολή A/74/757" Η τουρκική αναγγελία ισχυρίζεται ακόμη ότι η περιοχή εμπίπτει σε "περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας και θα πρέπει όλες οι δραστηριότητες να συντονίζονται από τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές". Πρόκειται για τη μονομερή οριοθέτηση της Τουρκίας βάσει του τουρκολιβυκού μνημονίου, το οποίο υπεγράφη μεταξύ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Φαγέζ αλ-Σάρατζ και το οποίο κατατέθηκε με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2020. Να τονιστεί ότι τον αμέσως επόμενο μήνα η Ελλάδα απάντησε κατάλληλα και επίσημα, αμφισβητώντας τη νομιμότητά του.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0821/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-09-2021 19:34)

TURNHOS N/W : 0821/21

MEDITERRANEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA96-601/21 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

Η Τουρκία φαίνεται ότι φωνάζει σε μία προσπάθεια να εδραιώσει το παράνομο μνημόνιο και προειδοποιεί την ελληνική πλευρά να μην πραγματοποιήσει τις έρευνες. Όμως η ίδια η νομιμότητα η ίδια καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της Άγκυρας, καθώς η οριοθέτηση αυτής της περιοχής έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.

Navtex για ασκήσεις στο κέντρο του Αιγαίου

Εκτός αυτού, η Τουρκία είχε το θράσος, την ώρα που (άδικα και αβάσιμα) ζητά νομιμότητα, όπως τη συμφέρει, να εκδώσει νέα οδηγία προς ναυτιλωμένους, κατά την οποία δεσμεύει περιοχές στο κέντρο του Αιγαίου για ασκήσεις στις 7,8,13 και 14 Οκτωβρίου.

Η τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 0820/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 16-09-2021 19:31)

TURNHOS N/W : 0820/21

AEGEAN SEA

1. SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISES, ON 07,08,13 AND 14 OCT 21 FROM 0300Z TO 1500Z IN AREAS BOUNDED BY:

AREA-1

38 53.00 N - 024 55.00 E

39 04.00 N - 025 21.00 E

39 04.00 N - 025 43.00 E

38 44.00 N - 025 43.00 E

38 44.00 N - 024 55.00 E

AREA-2

38 55.00 N - 026 00.00 E

38 51.00 N - 026 20.00 E

38 43.00 N - 026 12.00 E

38 44.00 N - 025 53.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141600Z OCT 21