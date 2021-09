Πρωινό εργασίας Ν. Δένδια με τον Πορτογάλο ομόλογό του

Πρωινό εργασίας παρέθεσε στον Πορτογάλο ομόλογό του Αουγκούστο Σάντος Σίλβα (Augusto Santos Silva) ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο περιθώριο της σημερινής Συνόδου Κορυφής EUMED9 στην Αθήνα.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις, καθώς και ευρωπαϊκά ζητήματα, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Οn the sidelines of today's #EUMED9 in #Athens, I hosted working breakfast with #Portugal counterpart Augusto Santos Silva. Discussion focused on 🇬🇷🇵🇹 relations, as well as #EU issues. pic.twitter.com/dpzFRmQJ4Y