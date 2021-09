Μαρία Σάκκαρη: Ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του US Open

Πριν από λίγες ημέρες, η Μαρία Σάκκαρη δήλωσε πως γνωρίζει ότι μπορεί να φθάσει μακρυά σ΄ ένα Grand Slam. Και φρόντισε να το αποδείξει σήμερα (07/09), καθώς για πρώτη φορά στην καριέρα της, προκρίθηκε στα προημιτελικά του US Open, που φιλοξενείται στην Νέα Υόρκη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που αναμένεται να "εκτοξευθεί" στο Νο 14 της παγκόσμιας κατάταξης (σ.σ. ισοφαρίζοντας την καλύτερη θέση Ελληνίδας, που κατέχει η Ελένη Δανιηλίδου), ήταν εκπληκτική στην αναμέτρηση με την Μπιάνκα Αντρεέσκου για την "φάση των 16", επικρατώντας με 6-7 (2), 7-6 (6), 6-3.

Η Καναδή πρωταθλήτρια, η οποία κατάγεται από την Ρουμανία και βρίσκεται στο Νο 7 της WTA, επιχείρησε να κάνει το πρώτο βήμα για να επαναλάβει τον θρίαμβο του 2019, όταν και κατέκτησε το φημισμένο τουρνουά της αμερικανικής μεγαλούπολης. Η Αντρεέσκου μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε 3-0 "σπάζοντας" το σερβίς της Σάκκαρη, η οποία αντεπιτέθηκε και ισοφάρισε σε 4-4. Στην συνέχεια, οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους και το σετ κρίθηκε στο τάι μπρέϊκ με την Καναδή να είναι ψυχραιμότερη και να επικρατεί με 7-2, μετά από μία ώρα και τέσσερα λεπτά.

Παρά την πρόσκαιρη απογοήτευση, η "Σπαρτιάτισσα" δεν τα παράτησε και "πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα" την πρωταθλήτρια από τον Καναδά. Προηγήθηκε της Αντρεέσκου με 3-0 και 4-3, για να φθάσουν οι δύο κοπέλες στο 5-5 και στο 6-6. Στο δεύτερο τάι μπρέικ του αγώνα, η Σάκκαρη ήταν συγκλονιστική και μετά από μία ώρα και 27 λεπτά, ισοφάρισε σε 1-1 (8-6).

Με την ψυχολογία στα ύψη, αφού κατάφερε να φέρει το ματς "στα ίσα", η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, μπήκε στο τρίτο σετ αποφασισμένη για την νίκη και την πρόκριση στις καλύτερες οκτώ αθλήτριες του τουρνουά. Ομως η Αντρεέσκου αιφνιδίασε και προηγήθηκε με 2-0, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα. Η Σάκκαρη δεν τα παράτησε ούτε αυτήν την φορά. Βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και τα αγωνιστικά εργαλεία, προκειμένου όχι μόνο να ισοφαρίσει σε 3-3, αλλά με μία καταιγιστική παρουσία στην συνέχεια, να πάρει τρία διαδοχικά γκέιμ "σπάζοντας" δύο φορές το σερβίς της Καναδής και να φθάσει στην σπουδαία νίκη με 6-3, μετά από 59 λεπτά αγώνα.

Επόμενη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη θα είναι η Τσέχα Καρολίνα Πλίσκοβα.

Συγκινημένη και με ιδιαίτερη αναφορά στην μητέρα της, εμφανίσθηκε η Μαρία Σάκκαρη, λίγο μετά την πρόκριση στα προημιτελικά του US Open, για πρώτη φορά στην καριέρα της. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, απέκλεισε με ανατροπή την Καναδή κάτοχο του φημισμένου Grand Slam το 2019, Μπιάνκα Αντρεέσκου και λίγο μετά το τέλος του αγώνα, δήλωσε:

"Ημουν προετοιμασμένη για ένα τάι μπρέικ στο τρίτο σετ. Το είχα πει και στον προπονητή μου. Από την στιγμή που ήλθε πιο εύκολα, μου κάνει. Λατρεύω αυτό το κορτ. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις. Παίζω και με το κοινό. Ηταν τόσο καλό και για τις δυο μας. Συγγνώμη για τη συγκίνησή μου. Ηξερα ότι έχασα το πρώτο σετ, γιατί έκανα κάποια πράγματα λάθος. Δεν ήμουν πολύ γενναία. Ηθελα πραγματικά να νικήσω και τα έδωσα όλα. Συγγνώμη, δυσκολεύομαι να μιλήσω".

Στην συνέχεια, η Σάκκαρη αναφέρθηκε και στον τραυματισμό της αντιπάλου της: "Έλεγα στον εαυτό μου να επικεντρωθώ στην δική μου απόδοση, επειδή είναι δύσκολο να παίζεις με τραυματισμένο αντίπαλο. Προσπάθησα να επικεντρωθώ στο παιχνίδι μου και να κυνηγήσω τις μπάλες. Είναι όνειρο που γίνεται πραγματικότητα να παίζω σε βραδινό πρόγραμμα στο τουρνουά".

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, έκανε ειδική αναφορά στην μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου, η οποία παρακολουθεί διά ζώσης την προσπάθεια της: "Είναι πρώην αθλήτρια. Είναι πιο αγχωμένη, από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στις εξέδρες. Ποτέ δεν κοιτάει το κορτ, ίσως μερικές φορές να προσεύχεται. Είναι εδώ και οι αδελφές μου. Και οι δύο".

Οπως είναι γνωστό, η Σάκκαρη έχει μία ιδιαίτερη σχέση με το κοινό που παρακολουθεί τους αγώνες της, αλλά και με εκείνους που την βλέπουν από την τηλεόραση: "Πριν σας πω ευχαριστώ, ελπίζω να μην έχετε μείνει μέχρι αργά και να αργήσετε στην δουλειά σας και να είμαι εγώ ο λόγος. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Τα λέμε σε δύο ημέρες".

.@mariasakkari is feeling guilty for making people late to work tomorrow 🤣 pic.twitter.com/SCcZwBW6US