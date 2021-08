Οι ΗΠΑ στέλνουν τον "Ποσειδώνα" να βοηθήσει με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Η Αμερική θα διαθέσει για την κατάσβεση των πυρκαγιών που μαίνονται ανεξέλεγκτες στην Ελλάδα, το αεροσκάφος P-8 Poseidon.

Την αποδέσμευση του P-8 Poseidon έκανε το Ναυτικό Σκέλος της Διοίκησης Δυνάμεων Ευρώπης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (U.S. European Command) και συγκεκριμένα η Διοίκηση ναυτικών Δυνάμεων Ευρώπης (U.S. Naval Forces Europe). Την ανακοίνωση γνωστοποίησε στο Twitter του ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

In response to a government of #Greece request for support, I am grateful that the @US_EUCOM Navy component, @USNavyEurope , is providing a P-8 aerial reconnaissance aircraft to support firefighting efforts: https://t.co/ubmCCftMYY #StrongerTogether