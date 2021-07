Οι εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνάντησης Ν. Δένδια με την υπ. Εξωτερικών του Λιβάνου

Με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Λιβάνου, υπουργό Εξωτερικών και Άμυνας, Ζέινα Ακάρ, συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους συζήτησαν σχετικά με τις ιδιαίτερα ανησυχητικές πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα, καθώς και την κατάσταση στη Συρία.

During our meeting with #Lebanon DPM, FM & DefMin @zeinaakar we shared concern about recent developments in #EasternMediterranean. The refugee-migration issue & the situation in #Syria also in the agenda. pic.twitter.com/AIL7miTZaq