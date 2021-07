Τον βασιλιά της Ιορδανίας υποδέχθηκε ο Ν. Δένδιας

Τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β' υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας επισκέπτεται την Αθήνα για την τριμερή Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν η ασφάλεια και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, υπό το φως των πρόσφατων τουρκικών παράνομων εξαγγελιών, καθώς και η ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας.

I welcomed HM @KingAbdullahII of #Jordan at #Athens airport, ahead of today’s 🇬🇷🇨🇾🇯🇴 Trilateral Summit, focusing on security & stability in the #EasternMediterranean, in light of Turkey’s recent illegal declarations, as well as on trilateral cooperation. pic.twitter.com/2P4p20Vn4N