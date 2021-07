Έσπασε το φράγμα των 10 εκατ. εμβολιασμών - Πάνω από 910 χιλ. προγραμματισμένα ραντεβού

Το φράγμα των 10 εκατ. εμβολιασμών κατά της covid-19 έσπασε την Πέμπτη η Ελλάδα, ενώ ήδη έχουν προγραμματιστεί 910.236 ραντεβού για το προσεχές διάστημα.

Σε ανάρτησή του στο facebook ο γενικός γραμματέας Συντονισμού της κυβέρνησης, Θανάσης Κοντογεώργης έγραψε: "Πριν λίγο ξεπεράσαμε τους 10 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Συνεχίζουμε την επιχείρηση "Ελευθερία" με την ίδια πίστη και επιμονή. Συγχαρητήρια και την ευγνωμοσύνη μας στους χιλιάδες ανθρώπους που εργάζονται νυχθημερόν επί πολλούς μήνες για αυτή την εθνική προσπάθεια".





Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/emvoliasmoi-espasan-fragma-10-ekat-pano-apo-910000-rantevou

