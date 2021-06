Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ξανα στους Δελφούς

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ύστερα από δύο χρόνια μακριά από τη γενέτειρα του, επιστρέφει στους Δελφούς, 01 και 02 Ιουλίου με μία ειδική εκδήλωση επικεντρωμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο Μέλλον της Ευρώπης.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών (ΕΠΚΔ) με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και καλεσμένων που θα ταξιδέψουν στους Δελφούς, προκειμένου να παρευρεθούν στις συζητήσεις.

Το συνέδριο θα ξεκινήσει με μία συζήτηση γύρω από τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που επέφερε η πανδημία και τη στροφή των Ευρωπαϊκών οικονομιών σε πιο βιώσιμα, "πράσινα”, επιχειρηματικά μοντέλα. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν: Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος θα αναπτύξει τις επόμενες κινήσεις του Υπουργείου Τουρισμού, για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα.

O Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης θα επικεντρωθεί στις λύσεις για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης και πιο αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης προσαρμοσμένης στις ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας ενώ ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, θα αναφερθεί στο ρόλο των περιφερειακών αρχών στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και στους τρόπους με τους οποίους θα φέρουμε το κράτος πιο κοντά στον πολίτη μέσα από την αξιοποίηση του αυτοδιοικητικού μηχανισμού.

Σε μία συζήτηση, γύρω από την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG για το περιβάλλον και την κοινωνία και τη στροφή των επιχειρήσεων προς νέα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα θα επικεντρωθούν οι: Αλέξης Πατέλης, Επικεφαλής Οικονομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, θυγατρικής εταιρείας της Philip Morris International, Σίμος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και ο Σπύρος Κίντζιος, Business Development Manager της εταιρείας Uni-Pharma.

Στους Δελφούς, θα μεταβεί τη δεύτερη ημέρα του Οικονομικού Φόρουμ και ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος θα αναλύσει τους καθοριστικούς παράγοντες για την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας και τη συνεισφορά της Ε.Ε. για μια σταθερή και μακροπρόθεσμη πορεία.

Ο Επικεφαλής Ερευνών και Πολιτικής του Munich Security Conference Dr. Tobias Tunde με τη σειρά του θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα αποτελέσματα της πρόσφατης Έρευνας "Between States of Matter - Competition and Cooperation”, η οποία εστιάζει στον τρόπο που τα κράτη αλληλεπιδρούν και αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες διεθνείς κρίσεις, με γνώμονα τους παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τις κοινωνίες των χωρών G7 και BRICS. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ευάγγελο Βενιζέλο.

Ο τ. Επίτροπος Μετανάστευσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος θα αναπτύξει την εξωτερική πολιτική της Ε.Ε. και τις διπλωματικές σχέσεις που επιλέγει να ακολουθεί με τις γύρω περιοχές.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για Θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιος Πέτσας, θα δώσει τον παλμό και την υποστήριξη της χώρας μας, στο σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα εθνικά κοινοβούλια στον πανευρωπαϊκό διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης, σε μία συζήτηση με κύριο θέμα τη "Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης”. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν επίσης: η Άννα- Μισέλ Ασημακοπούλου, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Δημήτρης Παπαδημούλης, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και η Μαρία Σπυράκη, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων εντάσσονται και επιμέρους θεματικές ενότητες, με εξειδικευμένες συζητήσεις όπως το Μεταναστευτικό, όπου, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, θα αναπτύξει το πλάνο διαχείρισης της Ελλάδας και τις προκλήσεις που αυτό επιφέρει.

Το πρόγραμμα του Φόρουμ διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου - Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Munich Security Conference με το οποίο το Φόρουμ των Δελφών ξεκινά τη συνεργασία του.