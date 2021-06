Δύο δικαστές υψηλού κύρους για ΣτΕ και Άρειο Πάγο - Ποιοι είναι οι νέοι πρόεδροι των Ανωτάτων Δικαστηρίων

Σε μια νέα εποχή, με νέα ηγεσία πορεύονται πλεον τα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας, μετά την επιλογή από το Υπουργικό Συμβούλιο και με πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης Κωστα Τσιάρα, των προέδρων του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου. Ο Δημήτριος Σκαλτσούνης επελέγη από το υπουργικό συμβούλιο για την θέση του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ στον αντίστοιχο "θώκο" του Αρείου Πάγου θα καθίσει η Μαρία Γεωργίου.

Ο κ.Σκαλτσούνης (νυν αντιπρόεδρος του ΣτΕ) θα παραμείνει στη θέση του προέδρου του θα παραμείνει για ένα έτος, ενώ η (νυν) αντιπρόεδρος Μαρία Γεωργίου στην θέση της πρόεδρου του Αρείου Πάγου για δυο έτη. Οι δύο νέοι πρόεδροι θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους μετά την λήξη του τρέχοντος δικαστικού έτους, δηλαδή την 1η Ιουλίου 2021.

Ποιοί είναι

Ο Δημήτριος Σκαλτσούνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Απόφοιτος της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής (1972). Πτυχιούχος της Νομικής Αθηνών (1977). Συνέχισε τις σπουδές του ως υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Paris I – PanthéonSorbonne (1978 – 1980), όπου έλαβε τον τίτλο D.E.A. d’ administration publique et droit public interne (1979). Δικηγόρος Αθηνών (1981 – 1983). Διορίστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατόπιν διαγωνισμού, ως Εισηγητής (1983). Προήχθη σε Πάρεδρο (1989), σε Σύμβουλο (2003) και σε Αντιπρόεδρο (2018). Κατά την εκπαιδευτική του άδεια (1994 – 1995) παρακολούθησε μαθήματα δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Paris I, καθώς και εργασίες του Διοικητικού Δικαστηρίου (Tribunal Administratif de Paris). Εργάστηκε για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πληροφορικής στο Συμβούλιο της Επικρατείας (1999, 2004-2007). Υπήρξε μέλος του Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας, του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΑΔΣ ΔΔ), της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, καθώς και πρόεδρος υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων και νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Από το 2016 είναι εκπρόσωπος του ΑΔΣ ΔΔ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων (European Network of Councils for the Judiciary). Ως προεδρεύων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος προήδρευσε στο Γ’ Τμήμα του Δικαστηρίου (2014 – 2021). Δίδαξε στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (2000-2003). Νομικά του κείμενα έχουν δημοσιευθεί στα ελληνικά και γαλλικά. Γνωρίζει γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά. Υπήρξε εισηγητής σε πολλές σημαντικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων αυτές που αφορούν την ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση από τυπικό νόμο, τον πρότυπο Γενικό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Α.Ε.Ι., τους καταχρηστικούς όρους σε συμβάσεις Τραπεζών, τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, την προκήρυξη του δημοψηφίσματος το 2015, την αποχή των δικηγόρων, τη συμφωνία των Πρεσπών (Επιτροπή Αναστολών).

Η νέα πρόεδρος του Αρείου Πάγου

Η Μαρία Γεωργίου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Χαλκίδα όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές της μέσης εκπαίδευσης. Σπούδασε Νομική και αποφοίτησε με άριστα και εισήλθε από τους πρώτους στο διαγωνισμό του 1983 στο δικαστικό σώμα.

Ανήλθε όλες τις βαθμίδες της δικαστικής ιεαρχίας και επελέγη ως αρεοπαγίτης το 2017 από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και το 2020 επελέγη αντιπρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου.

Θα παραμείνει στο τιμόνι του Αρείου Πάγου για δύο χρόνια. Θεωρείται από τους συναδέλφους της αποφασιστική και ότι υπερασπίζεται τις θέσεις της με επιχειρήματα. Κατά τη διάρκεια των 38 χρόνων της δικαστικής διαδρομής χειρίστηκε σημαντικές υποθέσεις ( Φάλκον) επικεντρώθηκε στο δικαστικό της έργο με γνώμονα την ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων. Διετέλεσε Επιθεωρήτρια δικαστικών λειτουργών και κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας της στην Προεδρία του Αρείου Πάγου επιθυμεί να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων της δικαιοσύνης.

Κι άλλες αλλαγές

Η διαδικασία αλλαγής φρουράς έχει εκκινήσει εδώ και καιρό καθώς αποχωρούν στις 30 Ιουνίου από τον μεν Άρειο Πάγο η Αγγελική Αλειφεροπούλου και από το ΣτΕ η Μαίρη Σάρπ, λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου συνταξιοδότησης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα πρέπει τώρα να προτείνει και το υπουργικό να αποφασίσει για την πλήρωση 9 θέσεων αντιπροέδρων στον Αρειο Πάγο και 1 στο Συμβούλιο Επικρατείας.