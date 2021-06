70 χρόνια μετά ο Dior στρέφει τα βλέμματα ξανά στην Ελλάδα

Της Δανάης Μαραγκουδάκη

Εβδομήντα χρόνια μετά την πρώτη φωτογράφιση του Dior στην Ελλάδα όπου μοντέλα πόζαραν στον ναό του Παρθενώνα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη ανάμεσα στα μάρμαρα του Παναθηναϊκού Σταδίου ένα φαντασμαγορικό show από τον γαλλικό οίκο.

Στο πρώτο ντεφιλέ παρουσία κοινού μετά από 15 μήνες ο οίκος υψηλής ραπτικής παρουσίασε το project "Dior Celebrates Greece", με το οποίο τιμά την Ελλάδα και τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Τα βλέμματα του κόσμου της μόδας και όχι μόνο στράφηκαν στην Αθήνα και πολλά ήταν τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης που αναφέρθηκαν στο γεγονός.

Όταν ο Christian Dior άνοιξε τον οίκο τον Οκτώβριο του 1946 ήταν 41 ετών και είχε ήδη πίσω του έναν μεγάλο πλούτο εμπειρίας. Έχοντας μεγαλώσει στο Granville της Νορμανδίας, άνοιξε μια γκαλερί τέχνης στο Παρίσι και στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε ως σχεδιαστής φορεμάτων στον Lucien Lelong.

Σε ένα μεταπολεμικό πλαίσιο όπου η στέρησης και ο κυνισμός κυριαρχούσαν, ο Dior είχε έναν μόνο στόχο: να επαναφέρει στην ένδυση τη χαρά, την κομψότητα και την ομορφιά. Μέσα σε δέκα χρόνια, από το 1947 έως το 1957, ανέτρεψε τις συμβάσεις σχεδιάζοντας συλλογές που όρισαν εκ νέου την έννοια της κομψότητας. Ο άνθρωπος που ξεκίνησε να γίνει αρχιτέκτονας, σύνδεσε τελικά το όνομά του με τη γαλλική υψηλή ραπτική και με τα σχέδιά του έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο.

