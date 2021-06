Ανακοινώθηκαν τα κορυφαία luxury rentals της Ελλάδας

Με μια λαμπερή βραδιά στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου γιόρτασαν την Πέμπτη 3 Ιουνίου τη βράβευσή τους οι νικητές των Villa Awards, των βραβείων που αναδεικνύουν τα κορυφαία luxury rentals στην Ελλάδα.

Η Μάγια Τσόκλη, Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, δήλωσε σχετικά με τις βραβεύσεις: "Μία στις τέσσερις ελληνικές οικογένειες ασχολείται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό. Στις τουριστικές περιοχές μας αλλά και στα αστικά κέντρα, ο αριθμός καταλυμάτων που δίνονται νόμιμα για βραχυχρόνια μίσθωση ξεπερνούσε το 2018, τις 130.000. Τα πρόσφατα υγειονομικά δεδομένα επισπεύσαν δραστικά τη τάση, με τη διεθνή και εγχώρια ζήτηση να αυξάνεται δραματικά στις τουριστικές περιοχές της χώρας. Στα νησιά και τους ορεινούς οικισμούς, κυριολεκτικά δεν υπάρχει οικογένεια που να μην εμπλέκεται στην ενοικίαση καταλύματος, που δεν γίνεται για λίγους μήνες, οικοδεσπότης. Τα Villa Αwards που φέτος κάνουν τα πρώτα τους βήματα, επιβραβεύουν τις αξιοζήλευτες προσπάθειες και απαντούν στην ανάγκη μας για ενημέρωση, έμπνευση, ιδέες και ενδιαφέροντα, βιώσιμα παραδείγματα".

Κορυφαίες αναδείχθηκαν οι παρακάτω βίλες:

Luxury Villas

Dream Villa, Σύρος και

All Senses Villa, Μύκονος

Beach Villa

Villa Aquavisionaire, Ρόδος

Hide-away Villa

Secret Escape Villa, Κρήτη

Family Villa

OD Villa, Πελοπόννησος

Best Value Villa

Dreambox Mini Villas, Μύκονος

Scenic Location

Villa Caves I, Κρήτη

Hidden Gem

Villa Santorini 520

Best View

Villa Caves II, Κρήτη

Best Guest Experience

Villa Genesis by Divine Property, Μύκονος

Best Villa in Mykonos

Villa Nefeli by Divine Property, Μύκονος

Best Villa in Chalkidiki

Sithonian Blue Royal Villa, Χαλκιδική

Στην κατηγορία Judges’ Choice αναδείχθηκαν τα πολυτελή καταλύματα: Xinara House στην Τήνο, Melisses στην Άνδρο και Στέρνα στη Νίσυρο.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των βραβείων (www.villaawards.gr) για φωτογραφίες των κορυφαίων luxury rentals της χώρας.

Τις υποψηφιότητες αξιολόγησε κριτική επιτροπή απαρτιζόμενη από δημοσιογράφους, αρχιτέκτονες, luxury travel specialists και εκπροσώπους του travel business & lifestyle. Ανάμεσα στα μέλη της κριτικής επιτροπής είναι και οι κ.κ.: Νίκη Σμυρνή, Δημιουργός του Travelgems, Ιρις Φώλια, Head of Supply "Eliza was here" - Sundio Group GmbH, Γιώργος Μαθιουδάκης, Landscape Architect & Urban Designer Livingscapes_Mathioudakis+Associates, Κωνσταντίνα Τσουτσίκου, Founder, Studio Lost – London, Σταύρος Πέππας, Architect Engineer - Owner, SP architect & partners, Στάμος Χονδροδήμος, Head of Design - Founder, Interior Design Laboratorium, Γιώργος Ηλιόπουλος, Managing Director AIPHORIA Consulting, Τίτη Βελοπούλου, Δημοσιογράφος, Βάσω Παπαγιαννακοπούλου, Διευθύντρια Σύνταξης Madame Figaro, Μαρία Παραβάντη, Features & News Writer, GTP Headlines.

Τα Villa Awards διοργανώνει το Hotel&Restaurant Daily της Boussias με χορηγούς επικοινωνίας τους: Capital.gr, Επιχειρώ, Euro2day και GTP.