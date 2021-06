JA Greece: Οι 10 καλύτερες μαθητικές "start up" της χρονιάς διαγωνίζονται στις 12 Ιουνίου

Το Σάββατο 12 Ιουνίου, από τις 11:00 έως τις 14:30, θα πραγματοποιηθεί -σε απευθείας διαδικτυακή μετάδοση- ο Πανελλαδικός Διαγωνισμός "Καλύτερη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2021" του Junior Achievement Greece κατά τον οποίο θα αναδειχθεί η ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό JA Europe Company of the Year Competition 2021. Οι νικήτριες ομάδες κερδίζουν και χρηματικά έπαθλα, 1.000 ευρώ το 3ο Βραβείο, 2.000 ευρώ το 2ο Βραβείο και 3.000 ευρώ το 1ο Βραβείο. Με τις μαθητικές τους "start up" οι μαθητές και οι μαθήτριες (15 έως και 18 ετών) δίνουν καινοτόμες λύσεις σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα με όραμα έναν καλύτερο κόσμο για όλους.

O Διαγωνισμός τελεί, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Το πρώτο βραβείο θα απονείμει η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μαζί με τον Πρόεδρο του JA Greece και Πρόεδρο της Upstream Mάρκο Βερέμη. Το 2ο Βραβείο θα απονείμει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Έρευνας και Καινοτομίας Χρίστος Δήμας μαζί με τον Γενικό Διευθυντή του JA Greece και Πρόεδρο του Εκτελεστικού Συμβουλίου του JA Europe Αργύρη Τζικόπουλο και το 3ο Βραβείο θα απονείμει ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος μαζί με την Υπεύθυνη του Προγράμματος "Μαθητική Εικονική Επιχείρηση" του JA Greece, Ελίζα Παυλίδη. Ειδικά Βραβεία σε μαθητικές ομάδες που ξεχώρισαν θα απονείμουν, η Πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου, ο Δήμαρχος Τρικάλων και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρος Κόπτσης, ο Πρόεδρος των Αττικών Εκδόσεων, Θεοχάρης Φιλιππόπουλος και η Αρχισυντάκτρια στη Διεύθυνση Βορείου Ελλάδας του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, Σοφία Παπαδοπούλου. Tην έναρξη της τελετής βραβεύσεων θα κηρύξει η CEO του Singularity Summit Greece Νίκη Συροπούλου με μια συζήτηση για την τεχνολογία και τη γυναικεία ηγεσία ενώ ο Αιμίλιος Κυριάκου, μέλος της κριτικής επιτροπής, Διευθύνων Σύμβουλος της Citi Eλλάδος Κύπρου και Μάλτας και Αντιπρόεδρος του JA Greece θα κάνει μια συνολική αξιολόγηση των διαγωνιζόμενων ομάδων και θα απονείμει τον έπαινο της κριτικής επιτροπής.

Ο Διαγωνισμός θα μεταδίδεται LIVE στην πλατφόρμα eventora.gr (με εγγραφή) και στα social media του JA Greece www.senja.gr. "Τα παιδιά αυτά είναι μεταξύ των ηρώων της πανδημίας", δήλωσε ο CEO του JA Greece, Aργύρης Τζικόπουλος και τόνισε: "Απέδειξαν σε όλους μας ότι όλα είναι εφικτά, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, εάν υπάρχει θέληση και όραμα. Ενενήντα ομάδες από Γυμνάσια και Λύκεια όλης της Ελλάδας πρότειναν κατά τη φετινή σχολική χρονιά πολύ έξυπνες επιχειρηματικές ιδέες, με μεγάλη κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία και θα διαγωνισθούν στον τελικό οι 10 καλύτερες. Eυχόμαστε στα παιδιά, από καρδιάς, καλή επιτυχία και σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το live event για να τα θαυμάσετε"!

Οι 10 καλύτερες μαθητικές "επιχειρήσεις" που διαγωνίζονται -με αλφαβητική σειρά- είναι:

1. Art-tech: Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων

Στην Art- tech, ο πελάτης μιλάει online με ένα intelligent ChatBot, ώστε να βρει τον "μεγάλο ζωγράφο που κρύβεται μέσα του", μέσα από μια μεγάλη γκάμα κορυφαίων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων. Στη συνέχεια, ανεβάζει μια δική του φωτογραφία, την οποία ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης επεξεργάζεται και τροποποιεί, ώστε να μοιάζει με αυθεντικό πίνακα του παραπάνω ζωγράφου. Ύστερα, παραγγέλνει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μια εκτύπωση της "επεξεργασμένης φωτογραφίας" σε ένα αντικείμενο της επιλογής του (κορνίζα, κούπα, ρούχο κλπ), το οποίο μετά παραλαμβάνει στο σπίτι του.

Οι καλύτερες επεξεργασμένες φωτογραφίες αναρτώνται, με την άδεια των δημιουργών τους, στην τρισδιάστατη online Γκαλερί εικονικής περιήγησης, την οποία οι πελάτες μπορούν να επισκεφθούν online ώστε να αγοράσουν το "έργο τέχνης" που επιθυμούν!

2. Bridging "Γεφυρώνοντας τις γενιές": 1ο EΠΑΛ Ασπροπύργου

Η Bridging "Γεφυρώνοντας τις γενιές" γεννήθηκε από μια μικρή ομάδα μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου, αλλά γρήγορα αγκαλιάστηκε από μια μεγάλη κοινότητα εθελοντών και μελών πανελλαδικά. Καταφέραμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία, για να στήσουμε ένα διαδικτυακό καφενεδάκι υψηλών προδιαγραφών, όπου συνδιαλέγονται δημιουργικά άτομα της ευαίσθητης τρίτης ηλικίας με νέους. Τα οφέλη πολλαπλά. Οι αγαπημένοι μας παππούδες παραμένουν ενεργοί πολίτες και εμείς παίρνουμε το απόσταγμα ζωής τους και το μετουσιώνουμε. Λύνουμε ένα διαχρονικό κοινωνικό πρόβλημα, που απλά αναδείχθηκε εν μέσω πανδημίας, αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει. Γεροντολογική Εταιρεία, Γηροκομείο Πειραιά, Περιφέρεια – Δήμοι Δ.Αττικής, ΠΑΔΑ, ΕΛΠΕ, NAVIGATOR, BEINOGLOU είναι δίπλα μας. Εσείς;



3. CΟΝTROL-e: Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών

H εικονική επιχείρηση CONTROL-e είναι ένας σύγχρονος, οικολογικά ευαισθητοποιημένος σύμβουλος και πάροχος οικονομικών λύσεων στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Εγκαθιστώντας ειδικούς μετρητές ανιχνευτές σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των πελατών του, καταγράφει τις καταναλώσεις σε διαφορετικά φορτία-ηλεκτρικές συσκευές και προτείνει την αντικατάσταση των ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών με άλλες οικονομικότερες της οποίες εμπορεύεται και προμηθεύει. Τόσο η εταιρία όσο και ο καταναλωτής-πελάτης έχουν real time πρόσβαση στα δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ειδικά σχεδιασμένου application, με σκοπό να εντοπιστούν οι επιζήμιες καταναλώσεις και να αντικατασταθούν από ενεργειακά οικονομικότερες διατάξεις. Ταυτόχρονα η εταιρία μας παρέχει συστήματα αυτοματισμού που θα ελέγχουν τη χρονική διάρκεια λειτουργίας.

4. FlowOn: Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η FlowOn του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με όραμα ένα βιώσιμο μέλλον για όλους και αποστολή την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μείωση του υδατικού μας αποτυπώματος, σχεδίασε και δημιούργησε, με την αξιοποίηση ρομποτικής τεχνολογίας και την τεχνική της 3D printing, εξάρτημα το οποίο τοποθετείται σε κάθε τύπο εξωτερικής βρύσης σε μερικά δευτερόλεπτα, μετατρέποντάς την σε "έξυπνη" - αυτόματη βρύση που ανοιγοκλείνει αυτόματα με αισθητήρες κίνησης, κλειδώνει όταν δεν χρησιμοποιείται, δεν απαιτεί την επαφή του χρήστη. Έτσι μειώνει δραστικά την σπατάλη νερού και το κόστος κατανάλωσης, ενώ συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό της διάδοσης μικροβίων. Promo Video

5. Fluffy Shelter: Γυμνάσιο Ερέτριας

Ο πλανήτης κινδυνεύει. Τα πλαστικά μας πνίγουν. Τα ζώα υποφέρουν. Η Fluffy Shelter έχει τη συνταγή για έναν καλύτερο κόσμο! Αναμειγνύει την αγάπη για τα ζώα με την περιβαλλοντική ευαισθησία και προσθέτοντας πολύ μεράκι, κατασκευάζει σπιτάκια για κατοικίδια από επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, συμβάλλοντας σε μια εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων. Έτσι, σας δίνει την ευκαιρία να ανατρέψετε την κατάσταση στον πλανήτη και σας προσφέρει μια ανάσα πρασίνου καθώς η οροφή μπορεί να φυτευτεί με φυτά της αρεσκείας σας. Αγοράζοντας προϊόντα της Fluffy Shelter στηρίζετε φιλοζωικές οργανώσεις και προωθείτε την ιδέα της υιοθεσίας αδέσποτων. Είστε έτοιμοι να "μαγειρέψουμε” μαζί έναν καλύτερο κόσμο;

6. inFORmYOUTH: Aριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Ως μαθητές της Α΄ λυκείου του Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης και έχοντας οι ίδιοι ως έφηβοι τους δικούς μας προβληματισμούς και ανησυχίες για την εξελικτική μας πορεία στο μέλλον , δημιουργήσαμε την εικονική επιχείρηση inFORmYOUTH, η οποία μέσω της ψηφιακής της πλατφόρμας παρέχει συνεχή ενημέρωση , υποστήριξη και συμβουλευτική σε παιδιά και εφήβους στα ακόλουθα αντικείμενα: Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, Αθλητισμό και Ψυχολογία. Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους, διαθέτουμε 24ωρη γραμμή επικοινωνίας SOS αποκλειστικά από ψυχολόγους, παρέχουμε στους συνδρομητές μας τη δυνατότητα παρακολούθησης συνεδριών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και φυσικά λειτουργούμε 365 μέρες το χρόνο!

7. Lifeprint: Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι η δυνατότητα να μπορούμε να απολαύσουμε τον πλανήτη μας καθαρό σήμερα, αλλά και στο μέλλον. Η κλιματική αλλαγή είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Εδώ έρχεται η Lifeprint: ο σύμμαχός μας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής! Η Lifeprint είναι μια εφαρμογή που προσφέρει πράσινες εναλλακτικές σε καθημερινές δραστηριότητες στους τομείς της μετακίνησης, του τουρισμού, της διατροφής και των αγορών με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των χρηστών, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της αειφορίας. Προωθεί οικολογικά ευαισθητοποιημένες επιχειρήσεις προσφέροντας ταυτόχρονα εκπτώσεις στους χρήστες ενώ εγκαθιδρύει την οικολογική συμπεριφορά.

8. Matchpoint: Κολλέγιο Ανατόλια

Η Matchpoint αποτελεί μία εφαρμογή που προωθεί την σωματική άσκηση στο ευρύ κοινό που αναζητά ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο ενσωμάτωσης του αθλητισμού στην καθημερινότητά του. Τα οφέλη που παρέχει η εφαρμογή στον χρήστη είναι η διευκόλυνση εύρεσης αθλητικών εγκαταστάσεων και η άμεση δικτύωσή του με άτομα με κοινά αθλητικά ενδιαφέροντα. Απώτερος σκοπός της Matchpoint είναι η καλλιέργεια ενός υγιεινού τρόπου ζωής για ανθρώπους όλων των ηλικιών.

9. Pass&Board: Eκπαιδευτήρια Καντά

Όραμα της PASS&BOARD των Εκπαιδευτηρίων Καντά είναι η ανάκαμψη της αεροπορικής βιομηχανίας και η ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Πρόκειται για μια εφαρμογή η οποία καταγράφει τις απαιτήσεις κάθε χώρας όσον αφορά ταξιδιωτικά έγγραφα, τα συγκεντρώνει από τους ταξιδιώτες και στη συνέχεια ενημερώνει την αεροπορική εταιρεία αν ο επιβάτης μπορεί να ταξιδέψει, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων . Οι ταξιδιώτες ανεβάζουν τα έγγραφα στην εφαρμογή και οι πληροφορίες ανεβαίνουν σε ένα cloud. Η αεροπορική εταιρεία μπορεί να σκανάρει το QR CODE όπου εμφανίζεται ο κωδικός του επιβάτη, η κάρτα επιβίβασης, καθώς και αν έχει την άδεια να ταξιδέψει ή όχι.



10. StandByMe: Γενικό Λύκειο Επισκοπής, Κρήτης

Η StandbyMe του ΓΕΛ Επισκοπής παρέχει δωρεάν ψυχολογική στήριξη σε εφήβους και νέους μέσω μιας ηλεκτρονικής πλαφόρμας σε ζητήματα εθισμού, κατάθλιψης, άγχους και ενδοοικογενειακής βίας. Στην πλατφόρμα ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει αξιόπιστες πληροφορίες αλλά και να κλείσει ραντεβού με εξειδικευμένους θεραπευτές για δωρεάν on-line συνεδρίες. Το αντίτιμο των συνεδριών καλύπτεται από χορηγίες που συγκεντρώνουμε στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης επιχειρήσεων. Βασική αποστολή μας είναι η προώθηση του 3ου στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης για την προώθηση της καλής υγείας και ευημερίας αλλά και η ενδυνάμωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων στο τομέα της ψυχικής υγείας.

Το Διαγωνισμό θα παρουσιάσει η Δημοσιογράφος, Διευθύντρια Επικοινωνίας του Junior Achievement Greece, Μαρία Γιαννέτου.

Το παγκόσμιο project "The Company Programme" - Mαθητική "Εικονική Επιχείρηση" υλοποιείται -στη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς- σε 120 χώρες με τη επίβλεψη του Junior Achievement Worldwide, του 7ου καλύτερου μη-κερδοσκοπικού οργανισμού στον κόσμο που έχει συμπληρώσει 100 χρόνια από την ίδρυσή του (1919-2019). H Mαθητική "Εικονική Επιχείρηση" που υλοποιείται από το Junior Achievement Greece, απευθύνεται σε εφήβους 15 έως και 18 ετών (Γ’ Γυμνασίου έως και Γ’ Λυκείου) και καλεί τα παιδιά να δημιουργήσουν τη δική τους "επιχείρηση", με αληθινά προϊόντα/υπηρεσίες, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε Μαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις, να αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή του JA Greece και να διεκδικήσουν βραβεία σε Ελλάδα και Ευρώπη. To πρόγραμμα καλλιεργεί, μεταξύ άλλων, την επιχειρηματική κουλτούρα και προετοιμάζει τα παιδιά με τον καλύτερο τρόπο για την αγορά εργασίας. Η μαθητική επιχειρηματικότητα και ειδικά με τον τρόπο που υλοποιείται παγκοσμίως από το JUNIOR ACHIEVEMENT, αποτελεί την κορυφαία μέθοδο που δίνει στα παιδιά χαρά, αυτοπεποίθηση και τα εξοπλίζει με πολλές ήπιες δεξιότητες, απαραίτητες για τα επαγγέλματα του μέλλοντος.