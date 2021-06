JA Start Up 2021: Πρώτο βραβείο και έπαθλο 3.000 ευρώ στη φοιτητική "start up" Swim.me

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Μαΐου ο 7ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας JA Start Up 2021 του Junior Achievement Greece. Το πρώτο βραβείο και το έπαθλο των 3.000 ευρώ, κατέκτησε η φοιτητική "Start Up" Swim.me με το έξυπνο σκουφάκι πισίνας που επινόησε για να διευκολύνει και να παροτρύνει τα άτομα με προβλήματα όρασης να ασχοληθούν με την κολύμβηση. Την ομάδα βράβευσε και συνεχάρη ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Άγγελος Συρίγος, ο οποίος στο χαιρετισμό του ανακοίνωσε ότι γίνονται ενέργειες για να ενισχυθεί η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. "Ετοιμάζουμε ένα νέο νομοσχέδιο που θα βγει στη δημοσιότητα την ερχόμενη εβδομάδα, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να υλοποιούνται προγράμματα φοιτητικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε ευρεία κλίμακα. Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια είναι ικανά να κάνουν αυτό το βήμα και πιστεύω ότι με το νομοσχέδιο θα βοηθήσουμε τα νέα παιδιά να πατήσουν γερά στα πόδια τους και να ανοίξουν τα φτερά τους", τόνισε ο κ. Συρίγος.

Η νικήτρια ομάδα Swim.me, που αποτελείται από τους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ιφιγένεια Βασιλάκη, Ουρανία Βλάχου, Ευάγγελο Γεωργακίλα, Παναγιώτα Δεδούση, Αναστάση Καραμούτσο και Δημήτριο Λάμπρο, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 18o Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό JA Europe Enterprise Challenge 2021 και στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Επιχειρηματικότητας GEN-E που διοργανώνει για πρώτη φορά το Junior Achievement Ευρώπης από 29 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου και φιλοξενείται από το Junior Achievement Λιθουανίας.

Η Swim.me θα διαγωνισθεί στην Ευρώπη με το έξυπνο σύστημα υποβοήθησης κολυμβητών με προβλήματα όρασης που αποτελείται από ένα σκουφάκι με γυαλάκια στα οποία υπάρχουν αισθητήρες έτσι ώστε ο αθλητής να ειδοποιείται με δονήσεις για την ακριβή στιγμή της στροφής και τη θέση του στη διαδρομή. Το σύστημα, μέσω ΙοΤ εφαρμογής, καταγράφει επίσης δεδομένα και analytics για τις επιδόσεις και την εξέλιξη του αθλητή στις προπονήσεις.

H συσκευή απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες αλλά και σε παιδιά με ολική ή μερική τύφλωση, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για πλήρη αυτονομία στην πισίνα και ενισχύοντας την ψυχολογική τους διάθεση. Ο Πρόεδρος του JA Greece και Πρόεδρος της Upstream Μάρκος Βερέμης, συνεχάρη θερμά την Swim.me και εξέφρασε την αισιοδοξία του για διάκριση της Ελληνικής ομάδας στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχουν 17 Ευρωπαϊκές χώρες.

Δεύτερο βραβείο στην Fireproov και τρίτο στην Farmit.gr

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής και οι ομιλητές του διαγωνισμού εκφράστηκαν με τα θερμότερα λόγια και για τις 10 φοιτητικές "start up" που διαγωνίσθηκαν καθώς παρουσίασαν ιδιαίτερα ευρηματικές, καινοτόμες ιδέες με κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία και έξυπνες προτάσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Το δεύτερο βραβείο και το έπαθλο των 2.000 ευρώ κατέκτησε η Fireproov από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ένα καινοτόμο σύστημα πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών. Ο μηχανισμός με αισθητήρες και τεχνολογία ΙοΤ τοποθετείται στην προστατευόμενη περιοχή, συγκεντρώνει δεδομένα σε real time για το επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς, εντοπίζει την εκδήλωσή της και στέλνει drones για άμεση κατάσβεση τα οποία στέλνουν και δεδομένα για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Την ομάδα βράβευσε η Θάλεια Αγγελίδη, Head of Marketing & Communications της MetLife Greece μαζί με τον Γενικό Διευθυντή του JA Greece και Πρόεδρο του Εκτελεστικού Συμβουλίου του JA Europe, Αργύρη Τζικόπουλο. Τα μέλη της ομάδας Fireproov είναι: Αδαμάντιος Αβραντίνης, Σταύρος Βασίλαρος, Γιώργος Κοκορόγιαννης και Άννα Μαρία Μερσίνογλου.

Το τρίτο βραβείο και το έπαθλο των 1.000 ευρώ κέρδισε η Farmit.gr από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με μία καινοτόμα πλατφόρμα που συνδέει τους καταναλωτές με τοπικούς παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα. Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αγοράσουν φρέσκα τοπικά προϊόντα, επιλέγοντας είτε κατ’οίκον διανομή είτε παραλαβή από το αγρόκτημα ενώ οι παραγωγοί απολαμβάνουν προβολή και συλλογή δεδομένων για τις πωλήσεις τους. Την ομάδα βράβευσε ο Founder & CEO της Stoferno.gr Δημήτρης Λυκούρης μαζί με τους υπεύθυνους του προγράμματος "JA Start Up" του JA Greece, Μάνο Παυλάκη και Ιωάννα Κυπριώτη. Τα μέλη της ομάδας Farmit.gr είναι: Έλενα Γιαννακοπούλου, Δημήτριος Κατσακιώρης, Φίλιππος Κουφόπουλος, Δημήτρης Τροβιάς και Μαργαρίτα Φωτίου.

Οι υπόλοιπες 7 ομάδες που διαγωνίσθηκαν είναι οι: Amie, Avatry, Βecool, Biollio, Smat, Youinfluencer, YourHikingBuddy. Από τις 15:00 έως τις 16:30 οι ομάδες έδωσαν live συνέντευξη στην κριτική επιτροπή και στην συνέχεια ξεκίνησε η τελετή των βραβεύσεων.

Ο Διαγωνισμός JA Start Up 2021 πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Επιτροπής "Ελλάδα 2021". Την έναρξη του διαγωνισμού στις 15:00 κήρυξε η Πρόεδρος της Επιτροπής "Ελλάδα 2021" κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, η οποία στον χαιρετισμό της δήλωσε μεταξύ άλλων: "Το JA Start Up 2021 είναι κάτι παραπάνω από ένας διαγωνισμός. Είναι μια επιβεβαίωση της επινοητικότητας των φοιτητών της Ελλάδας, οι οποίοι κατέθεσαν πολυμήχανες επιχειρηματικές ιδέες. Η νέα γενιά της χώρας αποδεικνύει ότι μπορεί να σταθεί επάξια στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογικής καινοτομίας και να αναγεννήσει το επιχειρείν με φρέσκιες ιδέες, προσεγγίσεις που ξεφεύγουν από το παραδοσιακό πλαίσιο. Είναι κάτι που το έχει ανάγκη η χώρα προκειμένου να πυροδοτηθεί μια νέου τύπου ανάπτυξη, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του μέλλοντος", ανέφερε η κα Αγγελοπούλου και απευθυνόμενη στις φοιτητικές ομάδες, τόνισε: "Σίγουρα μέσα από εσάς θα προκύψουν νέοι επιχειρηματίες με διαφορετική κουλτούρα, με άλλες προσεγγίσεις στα ζητούμενα της εποχής και οι υπόλοιποι θα έχετε τη βιωματική εμπειρία ότι με επινοητικότητα, με αυτοπεποίθηση και με σκληρή δουλειά, πάντα, τίποτα δεν είναι απίθανο, είναι όλα εφικτά".

Συμβουλές στους φοιτητές έδωσε ο κορυφαίος Brand Strategist Peter Economides.

Στην έναρξη της τελετής των βραβεύσεων απευθύνθηκε στους διαγωνιζόμενους φοιτητές ο φιλέλληνας CEO του Junior Achievement Ευρώπης Salvatore Nigro και στη συνέχεια φιλοξενήθηκε στο στούντιο της Artecniko, όπου γινόταν η απευθείας μετάδοση του διαγωνισμού, ο κορυφαίος Brand Strategist Ρeter Economides, διάσημος για την καμπάνια "Think Different" της Apple και ιδιαίτερα αγαπητός για τις ομιλίες του "Rebranding Greece" και "Γίνεται". Συνομιλώντας με την Δημοσιογράφο, Διευθύντρια Επικοινωνίας του JA Greece, Μαρία Γιαννέτου, ο κ. Οικονομίδης εξήγησε στους φοιτητές ότι το κλειδί για την επιτυχία τους είναι να εργάζονται με ήθος, να νιώθουν πάθος για την επιχείρησή τους και να έχουν ξεκάθαρο όραμα. Έδωσε το παράδειγμα της Apple που ενώ ήταν έτοιμη να κλείσει το 1997 το όραμα που δημιούργησε η καμπάνια "Think Different" την ανέβασε στην κορυφή του κόσμου. "Στην καμπάνια αυτή δεν υπήρχε η λέξη τεχνολογία ούτε κάτι που να παραπέμπει σε υπολογιστές. Η καμπάνια μίλησε για κουλτούρα, για ήθος, δημιούργησε μια γέφυρα προς το μέλλον, δημιούργησε το μέλλον. Αυτός χρειάζεται να είναι ο στόχος του branding κάθε Start Up, να δημιουργεί το μέλλον". Ο κ. Οικονομίδης συνεχάρη θερμά τις φοιτητικές "start up" που απέδειξαν ότι "Γίνεται" - όπως είπε χαρακτηριστικά- και δεσμεύθηκε με χαρά, την ώρα της ζωντανής συζήτησης, να συμβουλεύσει τη νικήτρια ομάδα στην ανάπτυξη του Branding της κατά την προετοιμασία της για τον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό. Η Swim.me είναι ήδη σε επικοινωνία με τον κ. Οικονομίδη για αυτή τη συνεργασία την οποία ξεκινούν τα δύο μέρη με μεγάλο ενθουσιασμό.