Τσαβούσογλου: Ήρθα για να συναντήσω την τουρκική μειονότητα

Δεν έχασε καθόλου χρόνο ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου για να δώσει ένα δείγμα των προθέσεών του για την "ιδιωτική", όπως την έχει χαρακτηρίσει ο ίδιος, επίσκεψή του στην Ελλάδα.

Στο πρώτο tweet που ανέβασε με το που έφτασε στην Ελλάδα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ έγραψε:

"Στην Ελλάδα για να συναντήσω μέλη της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης και για να συζητήσουμε διμερή ζητήματα".

#BatıTrakya’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere #Yunanistan'dayız.



In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy