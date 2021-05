Πτήση της TUI από Σαντορίνη προς Βιέννη προσγειώθηκε αναγκαστικά στο Βελιγράδι

Σε πτήση αγωνίας για περίπου 80 άτομα, εξελίχθηκε η πτήση TB2182 της εταιρείας TUI, η οποία απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Σαντορίνης με προορισμό το αεροδρόμιο της αυστριακής πρωτεύουσας Βιέννης.

Περίπου 50 λεπτά μετά την απογείωση και με το αεροσκάφος να βρίσκεται πάνω από τη Βοσνία, σύμφωνα με το Radarbox και το Flight Radar, σήμανε συναγερμός λόγω διαρροής καυσίμου.

TUI #TB2182 declared an emergency and diverted to Belgrad https://t.co/8HoLWrm10E pic.twitter.com/ZO2U7unuez