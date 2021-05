S. Cagaptay: Το επόμενο στοίχημα του Ερντογάν να βρει ισορροπία ανάμεσα στις σχέσεις του με ΗΠΑ και Ρωσία

Για τον τρόπο που ανήλθε στην εξουσία ο Ερντογάν και τον τρόπο που την ασκεί μίλησε ο διευθυντής του Turkish Research Program του "The Washington Institute for Near East Policy" Soner Cagaptay, συζητώντας με τον εκτελεστικό διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνο Φίλη, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Cagaptay, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση των διοργανωτών του Φόρουμ, ανέφερε ότι η πολιτική του Ερντογάν δεν κατάφερε να δημιουργήσει καλές σχέσεις με τους γείτονες, ενώ προσέθεσε ότι για αυτό το λόγο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ήρθαν να τονώσουν την εικόνα του. Μίλησε για "οικονομικό θαύμα" τα πρώτα 15 χρόνια της θητείας του Τούρκου Προέδρου, αφού κατάφερε να ενισχύσει την ανάπτυξη, να βελτιώσει τις υπηρεσίες και να μεταρρυθμίσει το σύστημα υγείας, βγάζοντας τον κόσμο από τη φτώχεια.

Αναφορικά με τις σχέσεις του Ερντογάν με τη Δύση, σημείωσε ότι θέλει να συνομιλεί μαζί της και να ενισχύει τη θέση του στο ΝΑΤΟ για θέμα άμυνας, αλλά δεν θεωρεί υποχρεωτικά τη θέση της χώρας του στη Δύση. Η οικονομία του, ωστόσο, υπογράμμισε, είναι συνδεδεμένη με αυτήν της Δύσης και κυρίως της Ευρώπης, παρόλο που έχει και οικονομικές σχέσεις με άλλες δυνάμεις, όπως η Ρωσία και η Κίνα.

"Η ΕΕ αποφεύγει να δώσει μία καθαρή απάντηση για το θέμα της ένταξης της Τουρκίας", τόνισε, σημειώνοντας ότι βλέπουμε να συμπεριφέρεται στη χώρα σαν ένα μεγάλο camp μεταναστών. Ο κ. Cagaptay συνέκρινε μάλιστα την ενταξιακή πορεία της Κροατίας με αυτήν της Τουρκίας που ενώ είχαν κοινά στοιχεία στην αρχή, τελικά η Κροατία έκανε πολλά βήματα έκτοτε και κατάφερε την ένταξή της το 2013.

Σχετικά με τις σχέσεις Τουρκίας – Ρωσίας, έκανε λόγο για ισχυρό δεσμό Ερντογάν και Πούτιν, τονίζοντας μάλιστα ότι ο Ερντογάν θαυμάζει τον Πούτιν για τον τρόπο που ασκεί την εξουσία του. Υπενθύμισε μάλιστα ότι μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, η Ρωσία ήταν η πρώτη που άπλωσε το χέρι στην Τουρκία και όχι οι ΗΠΑ που αποτελούν στρατηγικό της σύμμαχο εδώ και χρόνια. Οι δύο χώρες έχουν και ισχυρές εμπορικές σχέσεις, ενώ η Τουρκία αποτελεί και τουριστικό προορισμό για τους Ρώσους.

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το επόμενο στοίχημα του Ερντογάν, κατά τον κ. Cagaptay, είναι να βρει την ισορροπία ανάμεσα στις σχέσεις του με τις ΗΠΑ και την Ρωσία. Ωστόσο, προς το παρόν, ο Μπάιντεν δεν δείχνει να ανταποκρίνεται, καθώς γνωρίζει ότι η Τουρκία χρειάζεται τις ΗΠΑ πολύ περισσότερο απ' ό,τι οι ΗΠΑ χρειάζονται την Τουρκία.